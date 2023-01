Afgelopen oktober bracht Apple de iPad Pro 2022 uit. Tot teleurstelling van velen, zat er minder vernieuwing in dan van tevoren verwacht (en vooral gehoopt) werd. Slaat Apple dan in 2023 haar slag met een gloednieuwe iPad Pro? Daar lijkt het helaas niet op, want voor de grote vernieuwing moeten we nog wel even wachten. Volgens Mark Gurman van Bloomberg komt Apple pas in 2024 met een gloednieuwe iPad Pro. Voor 2023 wordt daarom geen nieuw model verwacht.



‘Geen iPad Pro dit jaar, grote update in 2024’

Gurman doet zijn voorspelling in de sectie met lezersvragen in zijn nieuwste editie van de Power On-nieuwsbrief. Hij verwacht geen nieuwe iPad Pro dit jaar, maar denkt wel dat Apple dus in het voorjaar van 2024 gaat uitpakken. Dat lijkt ver weg, maar als je naar de afgelopen jaren kijkt, valt dat wel mee. Tussen de iPad Pro 2018 en de iPad Pro 2020 zat bijna anderhalf jaar, evenals tussen het 2021- en 2022-model, dus een release in voorjaar 2024 voor de iPad Pro is helemaal zo gek nog niet. Dat zou betekenen dat dit model eveneens anderhalf jaar na de huidige iPad Pro 2022 verschijnt.

Apple neemt dus de tijd en het lijkt erop dat die ontwikkeltijd nuttig besteed gaat worden. Volgens Gurman heeft Apple een grote update gepland, met een nieuw design en de komst van OLED-schermen. Het design van de huidige iPad Pro stamt alweer uit 2018 en hoewel dit ontwerp nog steeds modern oogt, zou Apple wel wat aanpassingen kunnen doen. Voor het huidige model gingen al geruchten dat Apple een ander achterkant in ontwikkeling had (bijvoorbeeld deels van glas), waardoor ook draadloos opladen en/of MagSafe-opladen mogelijk is. Met het huidige design van aluminium is dat namelijk geen optie.

De komst van OLED-schermen naar de iPad hangt al jaren in de lucht. Er zijn meerdere bronnen die zeggen dat Apple de iPad Pro als eerste gaat voorzien van OLED, in zowel het 11- als 12,9-inch model. De overstap naar OLED is enigszins opvallend, omdat de 12,9-inch iPad Pro pas in 2021 de overstap maakte naar mini-LED. Dat betekent dus dat Apple na drie jaar alweer overstapt naar een andere schermtechniek, hoewel de twee wel veel overeenkomsten hebben. Zo hebben zowel OLED als mini-LED diepere zwarttinten en zijn kleuren mooier.

Weinig spannende updates voor andere iPads

De iPad Pro is niet het enige type dat in 2023 weinig aandacht van Apple krijgt. Van de andere modellen verwacht Gurman ook weinig spectaculairs. Apple zou een snellere chip in de nieuwe modellen kunnen stoppen of enkele specificaties kunnen upgraden (denk aan een iPad Air met de frontcamera aan de lange kant, zoals bij de iPad 2022), maar grote vernieuwingen gaan we dit jaar niet zien. Lees ook onze vooruitblik op de iPad in 2023, waarin we alle modellen af gaan en lees je wat je kan verwachten.