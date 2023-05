Kun je een AirTag onder water gebruiken? Wat als je drinken of andere vloeistoffen over de AirTag gooit? Oftewel: hoe waterdicht is de AirTag? De AirTag heeft een IP67-classificatie, maar wat betekent dat? We leggen je hier alles uit over de waterbestendigheid van de AirTag.

Er zijn talloze toepassingen voor de AirTag die van pas komen: je sleutelbos, een tas of een AirTag aan je koffer. Maar er zijn misschien ook allerlei toepassingen waarbij de kans groot is dat je AirTag in aanmerking komt met water. Denk aan een sleutelbos van een boot of misschien wel dure zwem- en duik-uitrusting. Of je moet regelmatig door de regen fietsen en je hebt de AirTag ergens bij je fiets verstopt. Er zijn hoe dan ook talloze voorbeelden te bedenken waarvoor je wil weten hoe waterdicht de AirTag is.

AirTag waterdicht? Zo zit het

Het goede nieuws: de AirTag is waterbestendig. Het slechte nieuws: de AirTag is officieel niet waterdicht. Dat betekent dat de AirTag defect kan gaan als deze voor zeer lange tijd ondergedompeld wordt in water. De AirTag heeft namelijk een classificatie van IP67 en is daarmee officieel spat-, water- en stofbestendig. In de praktijk betekent dat dat je een AirTag tot 30 minuten lang en 1 meter diep water kunt houden, zonder dat deze stuk gaat.

AirTag en regen

Dat wil dus zeggen dat je de AirTag met een gerust hart kunt hangen aan een sleutelbos die regelmatig met regen of waterspetters in aanraking komt. Ziet je op de fiets en hangt er een AirTag aan je rugtas terwijl er ineens een stortbui op je hoofd klettert? Geen nood, want de AirTag zal dit zonder problemen doorstaan. Zelfs als je sleutelbos met AirTag van je boot per ongeluk in het water valt, is er nog geen man over boord.

Zwemmen met een AirTag lijkt ons daarentegen niet verstandig (al vragen wij ons ook af waarom je dat zou willen doen). Het kan natuurlijk wel gebeuren dat je met een AirTag in je zak in het water valt, maar recreatief voor langere tijd baantjes trekken en duiken in een zwembad of surfen op zee met een AirTag op zak vinden we geen aanrader. Je AirTag gaat er niet meteen stuk van, maar de waterbestendigheid is niet voor dit soort toepassingen ontworpen.

In het kort gezegd:

De AirTag kan tegen regen, waterspetters en andere vloeistoffen

AirTag is bestand tegen 30 minuten onderdompeling op 1 meter diepte

AirTag is waterbestendig, niet waterdicht

Langdurige onderdompeling in heel diep water of water met hoge snelheid wordt afgeraden

Waterbestendigheid AirTag kan afnemen

Waar je ook rekening mee moet houden, is dat de waterbestendigheid van de AirTag na verloop van tijd af kan nemen, als gevolg van normale slijtage. Denk bijvoorbeeld aan het open en dicht doen van het batterijklepje bij het vervangen van de AirTag-batterij.

AirTag laten drogen

Om schade binnenin te voorkomen, is het verstandig om de AirTag te laten drogen als deze met een grotere hoeveelheid water in contact gekomen is, bijvoorbeeld als hij ondergedompeld wordt. Bij een spatje regen is het drogen van de AirTag niet nodig. Doe dit om je natte AirTag te laten drogen:

Haal de AirTag eventueel uit hoesjes of andere cases en maak het hoesje droog.

Maak de AirTag droog met een schone pluisvrije doek.

Maak het batterijklepje van de AirTag open door de zilveren kant tegen de klok in te draaien. Haal dan de batterij eruit en laat de AirTag, het klepje en de batterij een paar uur goed drogen.

Als de AirTag helemaal droog is, zet je hem weer in elkaar en stop je hem weer eventueel in het hoesje.

Waterdichte AirTag-hoesjes

Er zijn talloze AirTag-hoesjes, sleutelhangers en andere accessoires die de AirTag wel waterdicht maken. De prijzen en modellen variëren enorm. Je kunt het beste kijken bij Amazon welke AirTag-hoesjes waterdicht zijn. Het bekende merk Catalyst heeft meerdere soorten waterdichte AirTag-hoesjes uitgebracht. Er is een waterdichte AirTag-case met klem die je bijvoorbeeld aan een tas kan bevestigen. Wil je wat meer flexibiliteit, dan is er ook een waterdichte AirTag-hanger van Catalyst. Beide zijn te koop voor zo’n €40,- per stuk.

Klem Hanger

Bekijk AirTag-hoesjes, sleutelhangers en accessoires bij Amazon

