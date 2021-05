Als de batterij van je AirTag leeg is, kun je die eenvoudig zelf vervangen. Maar hoe moet je de AirTag batterij vervangen? En welke AirTag batterij heb je nodig? We leggen het je hier uit.

De AirTag is voorzien van een batterij die volgens Apple zo’n jaar mee gaat. Daarna hoef je de AirTag gelukkig niet in de prullenbak te gooien, want je kunt de batterij in je AirTag eenvoudig vervangen. Maar hoe weet je of de batterij van de AirTag leeg is? En welke batterij past in je AirTag? In dit artikel lees je alles wat je moet weten over het vervangen van de AirTag batterij, de levensduur en AirTag batterijstatus.

AirTag batterij vervangen

Het is heel eenvoudig om de AirTag open te maken en zelf de batterij te vervangen. Dit moet je doen:

Haal de AirTag eventueel uit een hoesje of sleutelhanger. Plaats twee vingers op de glimmende RVS-kant van de AirTag (het deel met het Apple-logo). Druk met je vingers en draai tegen de klok in. Het dekseltje komt lost. Je kan de batterij er nu uit halen. Stop de nieuwe batterij in de AirTag. De platte kant (met het merk en type batterij) moet boven. Plaats het RVS-dekseltje op de AirTag en zorg dat de uitsteeksels in de inkeping komen. Druk weer met twee vingers op het dekseltje en draai met de klok mee totdat hij vastklikt.

Er klinkt een geluidje zodra de nieuwe batterij correct geplaatst is en de AirTag weer verbinding heeft met je iPhone.

Waar zie ik de AirTag batterijstatus?

Een nieuwe batterij in de AirTag gaat ongeveer een jaar mee. Apple gaat daarbij uit van vier keer een geluidje afspelen en één keer Nauwkeurig zoeken per dag. Apple laat je op tijd via een melding op je iPhone weten als de batterij van de AirTag bijna leeg is, zodat je nog tijd hebt om een nieuwe batterij te kopen. Je kan ook zelf te allen tijde de batterijstatus van de AirTag controleren. Dat doe je via de Zoek mijn-app:

Open de Zoek mijn-app op de iPhone. Tik op het Objecten-tabblad. Tik de AirTag aan waarvan je de batterijstatus wil bekijken. Onder de naam en de huidige locatie zie je een batterij-icoontje. Deze geeft de huidige batterijlading aan.

Het is helaas niet mogelijk om het exacte batterijpercentage te achterhalen. Ook met Siri of de Batterijen-widget is dat niet mogelijk.

Welke AirTag batterij heb ik nodig?

De AirTag maakt gebruik van een CR2032-knoopcelbatterij. Deze is verkrijgbaar bij de supermarkt en andere winkels waar je batterijen kunt kopen. De CR2032 AirTag batterij is ook online te koop en kost een paar euro. Vaak kun je extra geld besparen als je meerdere tegelijk koopt. Als je ook meerdere AirTags hebt, is dat een verstandige keuze.

