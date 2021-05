Heb je een AirTag aan je account gekoppeld, dan is er een aantal manieren om de AirTag te resetten. Dit is bijvoorbeeld nodig als je een gebruikte AirTag wil verkopen of aan iemand anders wil geven. Het loskoppelen van je AirTag doe je zo.

Bij het instellen van de AirTag wordt het accessoire aan jouw persoonlijke Apple ID gekoppeld. Hiermee voorkom je dat iemand zomaar jouw AirTag kan gebruiken voor zijn of haar eigen spullen. Maar dat heeft ook gevolgen voor als je je AirTag aan iemand anders wil geven. Je moet daarom eerst de AirTag resetten en loskoppelen van je account. De manier hoe je dat kan doen, is afhankelijk van de situatie. Je zet daarmee als het ware de AirTag terug naar fabrieksinstellingen.

Het is helaas niet mogelijk om de AirTag met iemand te delen, dus als je hem aan iemand anders wil geven moet je hem eerst loskoppelen van je eigen account de AirTag terugzetten naar fabrieksinstellingen.

AirTag resetten: zo kun je hem loskoppelen

Deze eerste stap voor het resetten van de AirTag moet je altijd volgen, ongeacht of het accessoire binnen of buiten je Bluetooth-bereik is. Het verwijderen van de AirTag doe je in een paar stappen:

Open de Zoek mijn-app op de iPhone waar de AirTag aan gekoppeld is. Tik op het Objecten-tabblad en kies de AirTag die je wil verwijderen. Veeg het paneel omhoog en scroll naar beneden. Tik daar op Verwijder onderdeel. Er verschijnt een scherm met extra uitleg met vervolgstappen. Je ziet ook het account dat nu aan de AirTag gekoppeld is. Tik op Verwijder om het loskoppelen te starten.

Als de AirTag binnen Bluetooth-bereik van je iPhone is, dan hoef je verder niks te doen. De AirTag is als het ware teruggezet naar fabrieksinstellingen en is losgekoppeld van je account. Je bent klaar met het resetten van de AirTag en hij kan nu door iemand anders gebruikt worden.

AirTag resetten buiten Bluetooth-bereik

Als de eigenaar de AirTag reset heeft volgens bovenstaande stappen terwijl hij buiten Bluetooth-bereik van de iPhone was, is er nog een extra handeling nodig om hem met een ander account te kunnen gebruiken. Maar let op: het is niet voldoende om alleen onderstaande stappen te volgen, want de methode die hierboven uitgelegd staat, is altijd vereist.

Was de AirTag tijdens het loskoppelen buiten het Bluetooth-bereik, volg dan nog deze extra stappen:

Pak de AirTag en druk op het RVS-dopje en draai linksom tot je niet verder kan. De afdekking zit dan los. Verwijder de afdekking en haal de batterij uit de AirTag. Stop de batterij weer terug in de AirTag. Druk met je vingers omlaag tot je een geluid hoort. Als het geluid is afgelopen, haal je de batterij weer uit de AirTag en plaats je hem weer terug. Dit proces herhaal je vier keer. Telkens bij het terugstoppen druk je de AirTag aan en wacht je tot het geluidje gestopt is en haal je hem er weer uit. In totaal doe je dit proces dus vijf keer. Stop de batterij weer in de AirTag en plaats daarna het RVS-dopje weer terug. Zorg dat de uitsteeksels in de gleuven vallen. Je hoort opnieuw een geluidje. Druk het RVS-dopje aan en draai rechtsom om hem vast te klikken.

De AirTag is nu helemaal gereset en losgekoppeld van je account, ook als je de AirTag verwijderd had terwijl deze buiten bereik was. Hou er rekening mee dat het uitsluitend volgen van deze laatste stappen niet voldoende is en dat de oorspronkelijke eigenaar de AirTag altijd op de iPhone moet verwijderen van het account. Alleen dan is de AirTag volledig terug naar fabrieksinstellingen.

