Wil je snel het bureaublad van je Mac bekijken, bijvoorbeeld omdat er een document of snelkoppeling op staat? Dan zijn er allerlei manieren om het bureaublad van je Mac te kunnen tonen, zonder dat je alle vensters weg hoeft te klikken of te minimaliseren.

Mac-bureaublad tonen

Het bureaublad op je Mac biedt snelle toegang tot bijvoorbeeld je favoriete mappen, documenten en aangesloten apparaten, zoals een externe schijf. En vanaf macOS Sonoma kun je zelfs widgets op je bureaublad zetten. Maar je bureaublad kan soms ook lastig te bereiken zijn, als je veel verschillende apps en meerdere vensters open hebt staan. Gelukkig heeft Apple daar iets op bedacht. Er zijn talloze manieren waarop je je Mac-bureaublad snel kan tonen. Wij laten je de snelste en meest handige manieren zien.

#1 Interactieve hoek voor je bureaublad

De meest handige manier om snel je Mac-bureaublad te kunnen tonen, is via een interactieve hoek. Je hoeft dan alleen maar je muiscursor naar de gewenste hoek te verslepen en alle vensters maken plaats voor het bureaublad. Je moet dit wel eerst even inschakelen:

Ga naar Systeeminstellingen > Bureaublad en Dock. Klik rechtsonder op Interactieve hoeken. Kies de hoek die je wil gebruiken voor het tonen van je bureaublad.

Eventueel kun je alle vier de hoeken gebruiken, mocht je de functie verder toch niet willen benutten.

#2 Snelkoppeling met het toetsenbord

Standaard staat er voor het toetsenbord ook een snelkoppeling ingesteld om snel je bureaublad te kunnen tonen. Je gebruikt hiervoor de toetsencombinatie fn + F11. Je kunt eventueel een andere toetsencombinatie instellen:

Ga naar Systeeminstellingen > Bureaublad en Dock. Klik rechtsonder op Opdrachten. Scroll naar onderen, tot het kopje Toon bureaublad. Kies bij Toetscombinatie voor een andere knop. Je kunt dit ook combineren met Shift, Control, Option of Command.

#3 Muisknop gebruiken

Op een soortgelijke manier kun je ook een specifieke knop op je muis gebruiken om het bureaublad te openen. Als je een muis gebruikt die heel veel knoppen heeft, is er misschien een knop die je niet zo vaak gebruikt. Op deze manier heb je altijd een knop binnen handbereik waarmee je snel je Mac-bureaublad kan openen. Je past dat als volgt aan:

Ga naar Systeeminstellingen > Bureaublad en Dock. Klik rechtsonder op Opdrachten. Scroll naar onderen, tot het kopje Toon bureaublad. Kies bij Muisknopinstelling voor een knop die je hiervoor wil gebruiken. Je kunt dit ook combineren met Shift, Control, Option of Command.

#4 Trackpad-gebaren gebruiken

Heb je een MacBook of gebruik je een Magic Trackpad? Dan kan die ook gebruiken om snel je bureaublad te tonen. Je gebruikt hiervoor meerdere vingers, waarmee je een spreidbeweging maakt. Gebruik drie of vier vingers en je duim om zo alle vensters opzij te vegen en je Mac-bureaublad zichtbaar te maken. Je kunt deze functie in- of uitschakelen:

Ga naar Systeeminstellingen > Trackpad. Kies bovenaan voor Meer gebaren. Onderaan zet je de schakelaar Toon bureaublad aan (of uit).

#5 Klikken op een leeg veld tussen de vensters (vanaf macOS Sonoma)

Vanaf macOS Sonoma is er nog een manier waarop je snel je bureaublad kan tonen. Er is dan namelijk een instelling waarmee je alleen maar op een leeg stukje tussen je vensters hoeft te klikken om meteen alle vensters opzij te vegen. Dat is dus vooral handig als niet je hele scherm vol staat met vensters, maar als je verschillende formaten gebruikt en er nog ergens een gaatje vrij is. De reden dat Apple dit vanaf macOS Sonoma toevoegt, is omdat je daar ook widgets op je bureaublad kan zetten.

De instelling is te vinden bij Systeeminstellingen > Bureaublad en Dock > Klik op bureaubladafbeelding om bureaublad te tonen. Je kan hier kiezen uit de instelling Altijd, Uit of alleen bij gebruik van Stage Manager.

