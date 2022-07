Aqara Curtain Driver E1

We schreven eerder al eens een SwitchBot Curtain review, over een soortgelijke gordijnmotor die langs de rails beweegt. De motor trekt via de gordijnhaakjes het gorcijn open of dicht. Een slimme oplossing, maar met de SwitchBot waren we nog niet helemaal tevreden: te veel onderdelen, een gedoe om op te hangen en geen ondersteuning voor HomeKit. Maakt de Aqara een betere indruk? Deze is zowel te bedienen met de Aqara-app als met HomeKit. Je leest het in deze review!

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). Deze review is geschreven in juli 2022 en beschrijft de situatie op dat moment. De Aqara Curtain Driver E1 is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Aqara Curtain Driver E1 in het kort

Gordijnmotor voor hangende gordijnen

Geschikt voor ronde stang, U-rails en I-rails

Verbinding via Zigbee 3.0

Werkt met HomeKit, Alexa, Google Home en IFTTT

Afmetingen: 44 mm x 140,5 mm x 96 mm (B x H x L)

Maximale belasting: 12 kilo

Alleen verkrijgbaar in wit

Prijs: vanaf €90,- per stuk.

Slimme gordijnmotor van Aqara

Aqara heeft al verschillende pogingen ondernomen om gordijnen slim te maken. Zo was er al de Roller Shade Driver E1 van ca. 52 euro, die verwarrend genoeg hetzelfde typenummer heeft. Die is bedoeld voor rolgordijnen, waarbij je een verzwaarde motor aan de trekketting hangt. De in deze review besproken Curtain Driver E1 is heel anders: die hang je aan de gordijnrails. Wanneer hij zijwaarts beweegt trekt hij meteen het gordijn mee.

Deze gordijnmotor van Aqara werkt via ZigBee 3.0 en is ook geschikt voor HomeKit. Je koppelt ‘m met de Aqara-hub die het dichtst in de buurt is en kunt vervolgens op afstand bedienen. Dit stelt je in staat om de motor op verschillende manieren te bedienen: via de Aqara Home-app voor iPhone of Android, met slimme schakelaars (zoals die van Aqara zelf) of een spraakassistent. Er is veel meer mogelijk dan openen en sluiten. Zo kun je de snelheid van de motor aanpassen of de gordijnen automatisch laten sluiten op basis van tijd of lichtintensiteit. Er zit een lichtsensor in de gordijnmotor om dit mogelijk te maken.

De motor heeft een ingebouwde batterij die je eenmaal per jaar via usb-c kunt opladen. Je moet de motor dan wel weer even van de rails halen of een lange kabel gebruiken. Tot zover de theorie; als je dit leest wilt je natuurlijk vooral weten hoe goed het werkt.



De variant voor ronde gordijnstangen is iets anders qua design.

Aqara Curtain Driver E1: design en installatie

De Aqara Curtain Driver E1 maakt bij het uitpakken meteen al een betere indruk dan de SwitchBot. Geen verwarrend aantal meetstokjes en rollertjes, maar één motor en twee hangers die (als het goed is) zouden moeten passen. Je krijgt er ook een usb-c-kabel bij om op te laden en dat is wel nodig ook, want de motor wordt met een lege batterij geleverd. Verder is er nog een boekje aanwezig.

Er is een aparte variant voor alleen U-rails/I-rails verkrijgbaar, maar wij hebben de standaarduitvoering (Rod version) getest die geschikt is voor zowel stangen (roede) als U-rails en I-rails. We hebben thuis een standaard U-rail zoals je in de bouwmarkt koopt, dus dat moet goed gaan. Blijkbaar is er wereldwijd niet zoveel variatie in gordijnrails dat er internationale varianten moeten worden uitgebracht. Let op dat je per gordijn een motor nodig hebt. Dus bij een linker- en rechtergordijn heb je tweemaal de Aqara Curtain Driver nodig.

Het verrassende is: bij een U-rails heb je alleen de motor nodig, niet de meegeleverde rollers die je op de foto ziet. De app leidt je langs de stappen:

Je drukt tweemaal snel achter elkaar op de knop aan de voorkant, zodat de twee haken (zie foto hieronder) maximaal worden uitgeschoven. Je hangt de motor aan twee gordijnringen. Je drukt nogmaals twee keer snel op de knop, waarna de haken weer worden ingetrokken en de motor zich vastklemt aan de gordijnrails.



De haken gaan automatisch naar buiten en weer naar binnen als je tweemaal op de knop drukt.

Vervolgens moet de motor nog weten wanneer de gordijnen open of gesloten zijn, maar ook deze kalibratie is vrij simpel. Er zit een slimme assistent in die het voor je regelt.

Je start de automatische setup (‘Intelligent route setting’) in de app. Heb je al eerder je gordijn ingesteld, dan zullen de instellingen worden gewist. De motor beweegt in één richting totdat ‘ie niet verder kan. Je geeft aan of het gordijn nu open of dicht is. De motor beweegt de andere kant op totdat ‘ie opnieuw niet verder kan. Was de eerdere stand ‘open’, dan weet het gordijn dat dit ‘gesloten’ is. Klaar!

Het installeren is me heel erg meegevallen. Als je wilt kun je ook handmatig instellen hoe ver de gordijnen open of dicht moeten gaan, bijvoorbeeld als je je gordijnen graag op een kier houdt. De intelligente methode is een stuk makkelijker en is binnen een minuut gelukt.

Aqara Curtain Driver E1 in gebruik

Aangezien we de motor hebben toegevoegd aan de Aqara-hub, verschijnt deze ook meteen in HomeKit. In de Woning-app maakten we een automatisering aan op basis van tijd. Er zit een ambient lightsensor in het accessoire, maar de waarde daarvan wordt niet doorgegeven aan HomeKit. Dat is balen, want het betekent dat je hiermee niet je gordijnen vanuit HomeKit automatisch kunt sluiten als het buiten donker wordt. Dat een sensor niet alle waarden doorgeeft aan HomeKit is wel vaker het geval bij Aqara-accessoires en lijkt (uit het oogpunt van batterijverbruik?) een bewuste keuze.

Maar niet getreurd: als je andere sensoren in de kamer hebt die metingen aan HomeKit doorgeven, kun je dat wel in je automatiseringen meenemen. Bijvoorbeeld het sluiten van gordijnen als het te warm wordt.

Je kunt in de Aqara-app met pijlknoppen de gordijnen openen, sluiten of halverwege stoppen maar ook dit kan natuurlijk vanuit de Woning-app. Je ziet hieronder de gordijnmotor in de Woning-app van iOS 16. Heb je twee gordijnen, dan heb je ook twee gordijnmotoren nodig, die je afzonderlijk of in combinatie kunt aansturen.

Feit blijft wel dat het een vrij fors accessoire is, dat een ‘bobbel’ in je gordijn kan veroorzaken. Heb je wat dikkere gordijnen, dan valt de motor wat minder op. In vergelijking met de Switchbot lijkt de Aqara iets krachtiger en ook in staat om wat zwaardere gordijnen te openen en te sluiten. Belangrijk is daarbij dat de rollers van je gordijnrails soepel glijden. De stang/rails zelf mag niet uitschuifbaar zijn of koppelstukken hebben. De motor zelf is opvallend stil, veel stiller dan de eerder geteste Switchbot.

Bekijk ook Review: SwitchBot Curtain, je gordijnen in seconden slim maken? SwitchBot Curtain belooft je gordijnen in seconden te automatiseren. Maar voordat je het geïnstalleerd hebt moet je nog wel wat hobbels nemen. Wij vertellen in deze review onze ervaringen.

Een ander aandachtspunt is dat de rails aan één kant open moet zijn, zodat je de rollers uit de rails kunt halen om aan de motor te bevestigen. Het lukte me niet om de gordijnmotor zomaar aan de aanwezig rollers te hangen, omdat ‘ie de juiste draai niet kon maken. Heb je een rail die strak van muur tot muur loopt, dan kan dit wat problemen geven. Het loshalen om de motor op te laden is daardoor ook wat lastiger dan bij de SwitchBot. Ik denk dat ik rond de tijd dat de batterij bijna leeg is gewoon een powerbank of een extra lange usb-c-kabel eraan vast maak zodat hij aan de gordijnrails kan blijven hangen.

Score 8.5 Aqara Curtain Driver E1 €90 Voordelen + Eenvoudige installatie en ingebruikname

Werkt op vrijwel elke gordijnrails of -stang

Batterij gaat 1 jaar mee, daarna opladen met usb-c-kabel

Werkt met HomeKit

Automatische kalibratie voor open en dicht

Geen gereedschap nodig

Werkt ook met zwaardere gordijnen (tot 12kg) Nadelen - Fors accessoire

Lichtsensor geeft geen waarde aan HomeKit door

Conclusie Aqara Curtain Driver E1 review

De Aqara Curtain Driver E1 is een gemakkelijke oplossing om je gordijnen te automatiseren. Het installeren is supersimpel en ook het instellen van de ‘open’- en ‘dicht’-status gaat automatisch. Het blijft een vrij fors accessoire, dat bij dunne vitrage erg opvalt. De motor is het meest geschikt voor wat dikkere gordijnen, die soepel op de rails glijden. Met een maximaal gewicht van 12 kilo moet dat lukken. Jammer is dat je de metingen van de lichtsensor niet in HomeKit kunt gebruiken, maar dat is dan ook wel het enige noemenswaardige nadeel van dit product.

Aqara Curtain Driver E1 kopen

De Aqara Curtain Driver E1 is helaas maar bij een beperkt aantal winkels te koop. Wil je bij Aqara kopen, dan kun je terecht bij Amazon Duitsland of via AliExpress. Bij Nederlandse winkels zagen we ‘m bij 123led. Let bij Aqara-producten altijd wel op of je de Europese/internationale versie te pakken hebt, want sommige regiogebonden producten zijn alleen te activeren via een Chinese server. Je hebt per gordijn een motor nodig.

Zoek je meer oplossingen voor gordijnen met HomeKit bedienen, check dan onze gids!