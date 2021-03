Leuke foto-app voor je iPhone

Als je veel foto’s maakt met de iPhone en de iPad, zul je al snel in de situatie komen dat je meer met de foto’s wilt doen. Meer controle over de camera-instellingen, collages maken of filters toepassen. Daarom zetten we de beste allround foto apps voor je op een rij. Van nostalgische effecten, tot uitgebreid bewerken, tot fotocollages maken. Deze selectie is gericht op gewone gebruikers die eens wat nieuwe dingen willen proberen en niet op professionals. We proberen dan ook niet compleet te zijn, maar je een waaier aan uiteenlopende te geven zodat je weet wat er allemaal mogelijk is.

Foto apps: de keuze is groot

Voordat we aftrappen met onze lijst willen we graag benadrukken dat dit slechts een selectie is. We weten dat er talloze andere apps zijn die dezelfde of soortgelijke functies hebben als de apps in deze gids. Het is onmogelijk om iedere app die aan de eisen voldoet te noemen. Gebruik jij een foto app die écht andere functies heeft en dus écht niet mag ontbreken? Geef ‘m dan door via het feedbackformulier.

Ben je meer op zoek naar de beste fotobewerking apps voor je iPhone of iPad? Daarvoor hebben we een aparte gids. Ook voor gevorderde fotografen hebben we een aparte gids. Daar vergelijken we de beste geavanceerde camera-apps voor iPhone.

Bekijk ook Beste apps voor fotobewerking op iPhone en iPad Fotobewerking op iPhone en iPad wordt steeds toegankelijker. In deze lijst vind je de beste fotobewerking apps voor iOS, van Darkroom en Lightroom tot Pixelmator en Photoshop Fix. Welke app voor fotobewerking past het best bij jou?

Camera+ 2: perfect voor schieten én bewerken

Camera+ is de meest bejubelde foto-app voor de iPhone, omdat je tijdens het fotograferen haast alle instellingen kan aanpassen. Vervolgens kan je aan de slag met een overzichtelijk aantal bewerkingsopties, waarbij de kwaliteit van de kleurenfilters en de belichtingsmogelijkheden er bovenuit steken. Heb je een thema op bijvoorbeeld je Instagrampagina of je blog? Dan kun je in Camera+ 2 de presets gebruiken. Dit zijn bewerkingen die je hebt opgeslagen en met één tik op een nieuwe foto of reeks foto’s kan toepassen. Zo deel je eenvoudig foto’s in dezelfde stijl.

Voordelen Nadelen + Eén aankoop zonder extra’s – Niet het beste design + Makkelijk in gebruik – Misschien wat te geavanceerd + Foto’s schieten én bewerken – Niet voor video

VSCO: subtiele, doch krachtige filters

In VSCO draait het allemaal om bewerken en filters. De gratis fotobewerker laat je standaard aanpassingen doen, ook van RAW-foto’s. De app staat echter vooral bekend om de filters. Deze zijn subtiel, maar toch merkbaar. Bij veel andere foto apps zie je duidelijk dat er een standaard filter is gebruikt. In de gratis versie kun je 10 filters gebruiken, maar leden hebben toegang tot wel 200 opties. Daaronder vallen ook vintage-looks alsof je foto van een oude Kodak filmrol komt. Een lidmaatschap kun je 7 dagen gratis proberen en kost daarna €21,99 per jaar.

Werk je ook met video, dan is het in VSCO ook mogelijk om de kleuren hiervan te bewerken. Het is echter geen volledige video-editor, maar dat is niet zo erg. De app maakt een hoop goed vanwege de mooie filters. Bovendien is er ook een community van andere gebruikers om inspiratie op te doen. Je moet hiervoor een account hebben.

Voordelen Nadelen + Makkelijk in gebruik – Jaarabonnement is misschien too much + Biedt mooie filters – Vrij weinig andere opties + Community voor inspiratie

Facetune: makkelijk en onopvallend retoucheren

Pukkel verwijderen? Tanden iets witter maken? Met Facetune voor iPhone kun je gezichten op een intuïtieve en eenvoudige manier retoucheren en bewerken. Het resultaat is vaak verbluffend. Bewerkte foto’s zien er natuurlijk enigszins gestileerd uit, maar eerder als in een tijdschrift, en niet nep of vlekkerig. Overmatig gebruik is natuurlijk wel zichtbaar.

Facetune is ontworpen om portretten met zo weinig mogelijk moeite te retoucheren, maar kan prima voor andere doeleindes worden gebruikt. De app heeft namelijk een heleboel filters en functies en wordt door fanatieke gebruikers Photoshop in het klein genoemd. Je kunt bijvoorbeeld ook de belichting van een foto aanpassen en een nieuwe achtergrond kiezen.

Voorheen was Facetune een betaalde app zonder extra opties. Tegenwoordig is er ook Facetune 2, maar de belangrijkste functies zitten achter een redelijk duur abonnement van meer dan €30 per jaar verscholen. Kijk daarom goed naar de verschillen tussen de apps voordat je een keuze maakt.

Voordelen Nadelen + Makkelijk in gebruik – Verzamelt redelijk wat data + Resultaten zijn niet opvallend – Biedt geen baanbrekende functies – Verdienmodel is jammer

Instagram: de moeder der foto apps

We hoeven denk ik weinig woorden vuil te maken aan wat Instagram is. Iedereen weet dat je er foto’s mee kan delen en dat er veel mensen op zitten. Wat niet iedereen doet is foto’s bewerken in de app, terwijl dat eigenlijk best goed werkt. Instagram voegt regelmatig nieuwe functies toe aan de editor. Je kunt de eigenschappen van de foto bewerken, maar er zijn ook veel filters om uit te kiezen. Deze filters zijn soms erg opvallend, maar niet altijd.

Natuurlijk is Instagram hét medium om je foto te delen. Door gebruik te maken van toepasselijke hashtags kun je volgers en likes krijgen. Gebruik niet zomaar een hashtag, maar zorg dat het past bij de inhoud. Wil je je foto alleen bewerken in Instagram zonder deze te delen, dan kan dat ook. Een nadeel van Instagram is dat je beperkt wordt door de standaard fotoformaten.

Voordelen Nadelen + Makkelijk in gebruik – Eigendom van Facebook… + Helemaal gratis – Beperkte fotoformaten + Beste platform om foto’s te delen – Comprimeert foto’s als je ze deelt

Bekijk ook Instagram: Alles over deze populaire foto-app Instagram is de bekende foto-app voor iPhone en Android. Met filters geef je foto's en video's een bijzonder uiterlijk, tevens kun je Stories delen. Lees er alles over.

Over: strak grafisch design op je iPhone

Heb je een eigen bedrijf en maak je graag online promotiemateriaal? Dan is Over een mooie app. Ook voor studenten kan het handig zijn bij het presenteren van een prototype. In Over voeg je een foto toe. Je kunt hier dan talloze soorten teksten op tikken en filters gebruiken. Het resultaat is overigens ook goed geschikt voor een Instagram Story. Over biedt veel templates, dus je kunt snel aan de bak. Over is professioneel, maar toch persoonlijk.

Voordelen Nadelen + Uitgebreide app – Niet helemaal voor iedereen + Mooi design – Enigszins duur pro-abonnement + Direct delen vanuit de app

Prisma: maak van je foto een kunstwerk

Prisma maakt een schilderij van jouw foto. Ga je voor een creative vibe op je Instagram, dan kun je Prisma zeker eens proberen. In de app zitten meer dan 500 filters en ook allerlei schilderstijlen van wereldberoemde schilders. Denk aan Picasso, Dalí en Munch. Een voordeel van Prisma is dat je er sowieso een uniek plaatje mee krijgt. Dat kan meteen ook een nadeel zijn, want het past niet zomaar bij andere foto’s op je profiel (als dat je wat uitmaakt). Een ander nadeel is dat het premium-abonnement net iets over de €5 per maand kost.

Voordelen Nadelen + Unieke kunsteffecten – Vrij duur premium-abonnement + Dagelijks nieuw filter – Niet voor iedereen

Pixelmator Photo: maakt fotobewerking op de iPad kinderspel

Als je een app zoekt waarmee je bijna alles kan, dan zoek je iets zoals Pixelmator Photo. Deze app is het geld zeker waard: je kunt er heel veel soorten bewerkingen mee doen. De app krijgt hulp van machine learning. Het is mogelijk om ongewenste objecten te verwijderen en er zijn verschillende presets aanwezig. Deze presets zijn volgens de maker gebaseerd op analoge camera’s.

In onze review van Pixelmator Photo schreven we al dat we erg tevreden zijn met de app. Hij krijgt van ons een 8,8. Dat komt mede door de eenvoudige, maar erg krachtige werking. Wel is het jammer dat de app alleen geschikt is voor de iPad. Zoek je een wat eenvoudigere app die wel op je iPhone kan? Gebruik dan de gewone Pixelmator: die is ook erg goed.

Voordelen Nadelen + Makkelijk in gebruik – Alleen voor iPad + Werkt super snel – Kan wat overweldigend zijn + Veel opties

Bekijk ook Review: Pixelmator Photo maakt fotobewerking op de iPad kinderspel Pixelmator Photo is de nieuwste fotobewerkingsapp voor de iPad. De app maakt volop gebruik van machine learning. Hoe toegankelijk is fotobewerker? Je leest het in deze review van Pixelmator Photo.

Pixlr: goed voor collages en teksten

Een collage delen is vaak een goed idee als je in één beeld een verhaal wil vertellen. Er zijn veel foto apps die dit voor je kunnen doen, maar wij raden Pixlr aan. Deze app is deels gratis en biedt verschillende vormen en maten. Er is ook de mogelijkheid om tekst in veel lettertypes toe te voegen. Geen inspiratie? Dan kun je die opdoen bij de templates van Pixlr.

Pixlr maakt het ook mogelijk om de foto’s die je in je collage zet ook nog wat bewerkingen te geven. Een voorbeeld is de Color Splash functie, waarmee je kleuren uit de foto laat spatten. Je kunt verschillende in-app aankopen doen, zoals het verwijderen van advertenties. De basisfuncties zijn gratis.

Voordelen Nadelen + Duidelijke functies – Veel in-app aankopen + Veel soorten collages – Heeft advertenties + Biedt optie voor kleine bewerkingen

Diptic: 100% focus op collages

Fotocollages maken kan met duizenden apps op de iPhone, maar Diptic is misschien wel de fijnste van allemaal. Je kiest een frame waarin je van twee tot meerdere foto’s in wil zetten en tikt dan de vakjes aan om er foto’s in te laden. De randgrootte, kleur en compositie kan je naar eigen inzicht instellen. Met effecten en transformaties kan je afbeeldingen bovendien spiegelen, roteren en voorzien van andere vormen. De app ziet er wat saai uit, maar levert keurige resultaten.

Een voordeel van Diptic ten opzichte van Pixlr is dat Diptic echt helemaal gefocust is op collages. De app kost ook geld, maar heeft dan weer geen advertenties en wat ons betreft ook een duidelijker ontwerp. Ook leuk: Diptic werkt op Macs met een Apple Silicon processor.

Voordelen Nadelen + Nóg meer opties dan Pixlr – Saai ontworpen app + Meer opties dan de gemiddelde collage-app – Toch nog in-app aankopen ondanks prijs

Snapseed: een fotobewerker van Google

Zoals met wel meer digitale toepassingen heeft Google ook voor fotobewerking een gratis app. Deze is wat minder goed bijgewerkt dan de andere foto apps in deze lijst, maar Snapseed is toch het vermelden waard. Er zitten namelijk veel handige functies in, zoals perspectief corrigeren, filters toepassen, retoucheren en nog tientallen andere bewerkingen. Net als andere diensten van Google is Snapseed gratis te gebruiken. Er zijn ook geen advertenties.

Voordelen Nadelen + Simpel, mooi ontwerp – Niet recent bijgewerkt + Uitgebreide functies + Gratis en zonder reclame

Met al deze foto apps weten we zeker dat jouw volgende kiekje flink mooier wordt. De beste manier om je foto’s allemaal op te slaan is wat ons betreft gewoon de Foto’s-app van Apple. Wil je weten wat je daar allemaal mee kan? Bekijk onze gids over de app.