Met Homey Dashboards kun je zelf een dashboard inrichten aan de hand van widgets. Zo kun je voor elke kamer in huis een apart dashboard maken met grafieken over die specifieke ruimte. Er zijn ruim 25 standaard widgets beschikbaar, die bijvoorbeeld temperatuur, energieverbruik, knoppen voor het bedienen van apparaten, Flows, Moods en Insights kunnen bevatten. Daarnaast kunnen ontwikkelaars eigen ‘appwidgets’ maken voor extra functies. Deze komen beschikbaar via de Homey App Store. Homey-maker Athom werd eerder dit jaar overgenomen door LG. Door de overname van 80% van de aandelen van Athom is het Twentse bedrijf in Koreaanse handen gevallen.

Homey Dashboards

Het gebruik van Homey Dashboards is gratis voor bezitters van de Homey Pro (2023) en voor mensen die gratis of betaalde Homey Cloud hebben. Klanten met een Homey Pro (2016-2019) moeten hiervoor eenmalig 25 euro betalen. Volgens het bedrijf is dit bedrag nodig om ook updates voor oudere generaties producten te kunnen blijven maken. Om te kunnen proberen heb je firmware 12.1.0 op de Homey Pro nodig en appversie 9.0.0 op je iPhone of Android-smartphone.

Het is mogelijk om meerdere Dashboards te maken, die je aanpast voor specifieke gebruikssituaties. Je kunt bijvoorbeeld een paneel maken om snel toegang te krijgen tot je camera’s, maar ook een paneel om je energieverbruik te controleren of om de verlichting snel te kunnen aanpassen aan de situatie.

Vooral op de iPad komt het dashboard goed tot z’n recht, waarbij je meerdere kolommen kunt maken voor meer overzicht en om gemakkelijker te kunnen navigeren. Horizontaal scrollen is niet nodig. Het beginscherm van de Homey-app is nu ook een dashboard geworden, met aanpasbare widgets.

