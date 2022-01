Withings Body Scan weegschaal

Met die handgreep kun je onder andere een ECG laten maken. Ben je in het bezit van een Apple Watch Series 4 of nieuwer, dan heb je een dergelijke ECG-functie op je weegschaal niet nodig, want je kunt het dan al rechtstreeks op je pols laten bepalen. Maar deze weegschaal kan meer: het is vooral bedoeld voor mensen die willen weten hoe het vet over hun lichaam is verspreid en welke consequenties dat heeft voor hun hartgezondheid.



In de handgreep zitten vier stalen elektroden voor het meten van ECG en lichaamssamenstelling. Normaal gesproken kan een weegschaal alleen de elektrische geleiding in je benen meten, waardoor een vertekend beeld kan ontstaan over je vocht- en vetpercentage en je spiermassa. Heb je slanke en gespierde benen, maar een relatief dik bovenlichaam, dan geeft weegschaal een te rooskleurig beeld. Deze weegschaal kan ook metingen doen voor lichaamsdelen zoals romp, armen en benen.

Volgens Withings geeft de Body Scan-weegschaal een preciezere gewichtsmeting en krijg je een breder beeld van zaken als spiermassa, visceraal vet en dergelijke.

Alle waarden kun je aflezen op het 3,2-inch kleuren lcd-schermpje of op je iPhone. De batterij gaat een jaar mee en kan dan opnieuw worden opgeladen. De Withings Body Scan bevat verder een plaat van getemperd glas, vier gewichtssensoren en 14 zogenaamde ITP-electrodes voor andere metingen. Het kan je lichaamssamenstelling, gewicht, hartslag en vasculaire leeftijd bepalen, plus je hartritme en zenuwactiviteit dankzij de ECG-sensor met zes contactpunten.

De weegschaal meet onder andere de zweetproductie in je voeten en geeft op basis daarvan een dagelijkse beoordeling van je zenuwactiviteit.

Drie maanden gratis coaching

Withings is van plan om de Body Scan in de tweede helft van 2022 uit te brengen voor een prijs rond €250. Om extra inkomsten te genereren zijn er gezondheids- en wellnessprogramma’s met toegang tot coaching, klinisch specialisten en holistische plannen om je levenskwaliteit te verbeteren. Je krijgt 3 maanden de tijd om het gratis te proberen.

Withings gaat al jaren mee. Het was korte tijd in handen van Nokia, maar kwam uiteindelijk weer terecht bij de oorspronkelijke oprichters. Sindsdien worden de producten gaandeweg vernieuwd. Zo is er een vernieuwde slaapmat en kun je met de ScanWatch je vitale lichaamsfuncties meten.