Check vooraf je koelkast

Het is enorm vervelend als je tot de ontdekking moet komen dat er te weinig drinken in de huis is. Met de Family Hub-koelkasten van Samsung kun je van buitenaf de inhoud van je koeling bekijken via de SmartThings-app, die ook voor iOS verkrijgbaar is. Dit is verdraaid handig als je je afvraagt of er wel genoeg te drinken is voor jou en je gasten. Als het nodig is, kun je direct vanuit je werk nog even langs de supermarkt, zodat je op tijd bent voor de wedstrijd. Daarnaast zit er een snelkoelfunctie op, zodat je drankjes altijd de juiste temperatuur hebben deze zomer. Hij is er behalve in het oranje ook in ‘normale’ kleuren.