De Nederlandse fabrikant Signify komt vandaag met een hele reeks nieuwe producten, waaronder een railsysteem voor spotjes genaamd Perifo. Ook is er een nieuwe Philips Hue Tap-knop en een draagbare tafellamp voor binnen en buiten. Maar ook als je geen geld wilt uitgeven heeft Philips Hue wat nieuws. In dit artikel nemen we ze allemaal met je door.

Philips Hue Perifo railsysteem

Wellicht het meest onderscheidende product is wel het nieuwe Philips Hue Perifo railsysteem voor lichtspotjes. Dit is een nieuwe productlijn, bestaande uit rail-elementen die in elkaar passen. Je kiest zelf de lay-out en de lengte van de rail, die je zowel aan de wand als aan het plafond kan bevestigen. Vervolgens kun je zelf de spotjes kiezen. Op die manier kan een schilderij of een tafel bijvoorbeeld mooi worden uitgelicht, ook die wat verder van het stopcontact zijn gelegen. Je sluit het Perifo-systeem aan op een standaard stopcontact of de bestaande bedrading.



Er zijn spotjes, hanglampen, lichtbalken en lichtbuizen naar keuze, die je aan één enkele Perifo-rail kunt bevestigen. Het Philips Hue Perifo-railsysteem is vanaf het einde van de zomer 2022 verkrijgbaar voor prijzen vanaf €49,99 en oplopend tot €599,99.

Philips Hue Go tafellamp voor binnen en buiten

Een ander compleet nieuw product is deze Hue Go tafellamp. Je kende misschien al de Hue Go als een halfronde bol, die je overal in huis kunt neerleggen. Dit nieuwe model ziet er heel anders uit: hij kan worden gebruikt als je buiten op een terras wilt eten, maar kan ook in de woonkamer als leeslampje dienst doen. Met de siliconen handgreep kun je de lamp gemakkelijk meenemen, zowel binnen- als buitenshuis. De tafellamp heeft een batterijduur van 48 uur en is op te laden met het meegeleverde oplaadstation. Met de knop op de lamp kun je vooraf ingestelde lichtscènes activeren voor de juiste sfeer. Ook de Philips Hue Go draagbare tafellamp komt aan het einde van de zomer en kost €149,99.

Vernieuwde Philips Hue Tap

Om al je lampen te bedienen is er nu een tweede generatie Philips Hue Tap, een ronde afstandsbediening met vier knoppen. Elke knop kan worden ingesteld om de verlichting in maximaal drie afzonderlijke kamers of zones in huis te bedienen. Zo kun je snel een lichtscene activeren. De Tap is er in zwart of wit.

Door een knop aan te tikken kun je onmiddellijk een lichtscène activeren of aanpassen. Er zit ook een intuïtieve dimregeling in: hoe sneller je aan de knop draait, hoe sneller de verlichting dimt of helderder wordt. Draai je langzamer, dan gebeurt het wat geleidelijker. Net als de vorige Hue Tap kun je ‘m los gebruiken, aan de muur bevestigen of magnetisch aan een metalen oppervlak plakken. De Philips Hue Tap in zwart of wit gaat €49,99 kosten.

Philips Hue Xamento voor de badkamer

Speciaal voor natte ruimtes is er de nieuwe Philips Hue Go badkamerlampen in zwart. Er is een zwarte inbouwspot met een lichtsterkte tot 350 lumen, die dimbaar en in miljoenen kleuren instelbaar is. Deze kun je los kopen (€79,99) of in een pak van 3 stuks (€219,99). Op de foto zie je de Philips Hue Xamento plafondlamp voor diffuus licht en een maximale verlichtingssterkte van 2350 lumen, ook in miljoenen kleuren. Je kunt deze lamp ook sterk dimmen voor een ontspannen sfeer in bad. Hij kost €219,99.

Philips Hue Signe nu met eiken voet

Voor de liefhebbers van de Hue Signe Gradient-lamp is er ook iets nieuws. Deze is er nu in een variant met voet in eikenhoutstructuur. Je kunt kiezen uit een tafellamp (€239,99) of een iets langere vloerlamp (€349,99). Qua functionaliteit is de lamp verder hetzelfde: je krijgt een lichtstreep op de muur, die je breder kunt maken door de lamp iets verder van de muur te zetten. En je kunt gradients instellen voor het kleurverloop, al lukt het niet om die via HomeKit-scenes te activeren. Meer daarover lees je in onze review.

Ontwaken met Zonsopkomst-effect

Philips Hue belooft dat je dagelijkse welzijn erop vooruit gaat als je het nieuwe Zonopkomst ontwaken-effect gaat gebruiken. Dit is een gepersonaliseerd en natuurlijk zonsopkomst-effect voor de slaapkamer, zodat het lijkt alsof je wakker wordt onder een uitgestrekte ochtendhemel. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de Hue Signe Gradient-lamp met eiken voet gebruiken, zoals hierboven besproken.

De Zonsopkomst ontwaken-stijl bootst met kleurovergangen van blauw naar zacht oranje licht de zon na, die boven de horizon verschijnt. Je vindt deze nieuwe stijl in de Philips Hue-app onder het tabblad ‘Ontwaken’ bij ‘Automatiseringen’ voor Hue Bridge-gebruikers en het tabblad ‘Routines’ voor Bluetooth-gebruikers. Je kunt de stijl aanpassen qua duur en qua tijdstip van de dag. Werk je nachtdiensten en wil je laat in de middag wakker worden met een zonsopkomst, dan kan dat dus ook. De al langer bestaande ontwaken-stijl heet nu ‘Overgang naar Helder’.

Philips Hue Demomodus

Wil je spelen met functies en scenes, dan zit er in de Philips Hue-app nu een Demomodus. Deze is te vinden op het tablad ‘Ontdek’ en biedt een reeks virtuele ervaringen. Zo kun je zien hoe slimme verlichting werkt en wat je ermee kunt doen. Dergelijke demo’s zie je vaak ook in de winkel, maar nu kun je er thuis mee spelen aan de hand van de thema’s sfeer, entertainment en veiligheid. Er komen gaandeweg nieuwe thema’s bij, zodat je als toekomstige gebruiker weet wat je kunt verwachten.

Alle genoemde producten liggen de komende weken in de winkel, met uitzondering van het Perifo-railsysteem en de Hue Go-tafellamp die voor het einde van de zomer staan gepland. De adviesprijzen staan hierboven bij elk product vermeld. Meer weten over Philips Hue? We hebben een uitgebreide uitleg over het systeem.