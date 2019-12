Ben je iemand vergeten tijdens het inslaan van de kerstgeschenken? Geen stress: tot het laatste moment kun je zorgen dat je een digitale cadeau achter de hand hebt, die ook bij liefhebbers van Apple in de smaak valt. Wij zetten wat suggesties voor een last minute kerstcadeau op een rij.

Vier je deze week kerst en kom je erachter dat je nog een cadeautje bent vergeten? Of heb je de afgelopen dagen gewoon te weinig tijd gehad om iets leuks te kopen? Gelukkig kun je nog op het laatste moment een (digitaal) cadeau in huis halen, gewoon vanachter je bureau. Een makkelijker last minute cadeau kan niet.

Last minute-cadeaus voor de luie kerstman

In onze iCulture Gift Guide kun je leuke cadeautjes vinden voor de Apple-fans in je leven. Veel winkels bezorgen al de volgende dag en je krijgt bij de Apple Store een extra lange retourperiode. Maar ben je echt véél te laat, dan zul je iets anders moeten verzinnen. Daarom schiet iCulture te hulp met last minute cadeau tips die je 5 minuten voor het feest nog kunt scoren. Zelfs als je de komende dagen nog moet werken, ziek in bed ligt of op het állerlaatste moment ontdekt dat je iemand bent vergeten.

#1 iTunes-tegoed voor de App Store

Bij allerlei winkelketens vind je iTunes-cadeaukaarten. Maar ja, daarvoor moet je wel de deur uit en daar heb je tijdens de voorbereidingen van het kerstdiner niet altijd tijd voor. Maak het jezelf gemakkelijk en regel je iTunes-tegoed digitaal.

Krijg bij Albert Heijn 15% bonustegoed bij aankoop van een kaart van €25, €50 en €100. Geldig tot 26 december, inleveren tot 9 januari.

Deze week geldt een mooie aanbieding voor iTunes-kaarten . Check ‘m hieronder:

Bij Hema, Primera en Startselect vind je regelmatig interessante kortingen op iTunes-codes. Verstop de code in een mooie kaart of surprise, zodat het alsnog een persoonlijk cadeautje wordt.

#2 Digitale iTunes-cadeaukaart geven

Lukt het niet om de deur uit te gaan, dan kun je ook vanuit de App Store-app iemand een digitale cadeaukaart toesturen. Dat is minder leuk, maar een uitkomst als de winkels al gesloten zijn:

Open de App Store-app op je iPhone of iPad. Blader op een van de eerste drie tabbladen (Vandaag, Games of Apps) helemaal naar beneden. Tik op Stuur cadeau om het cadeauvenster te openen. Je kunt kiezen uit bedragen van €25, €50 of €100 of een zelfgekozen bedrag. Je verstuurt de cadeaukaart via e-mail en je kan er eventueel ook nog een leuke boodschap bij zetten.

Let op: de cadeaukaart wordt meteen verstuurd naar de gelukkige ontvanger. Wil je dat het cadeau pas op een later moment binnenkomt, dan kun je zelf een datum kiezen. Een digitale iTunes-kaart is wel iets minder persoonlijk. Heb je buitenlandse vrienden, hou er dan rekening mee dat Nederlandse iTunes-cadeaubonnen alleen in de Nederlandse Apple Store in te wisselen zijn. Belgisch iTunes-tegoed is alleen aan te schaffen als je een Belgisch account hebt.

Een digitale iTunes-cadeau geven kan ook via iTunes op de desktop. In de iTunes Store vind je rechtsboven de link ‘iTunes-cadeau sturen’.

#3 Apple Store-tegoed

Heb je vrienden die aan het sparen zijn voor een nieuwe iPhone of Mac? In dat geval is een tegoedbon voor de Apple Store een leuk cadeau.

Je vindt de Apple Store-cadeaubonnen op de website van Apple, waarbij je kunt kiezen uit de kleuren zilver, wit, goud en spacegrijs, passend bij de kleuren van de iPhones en iPads. Kies zelf een bedrag tussen de 25 en 2000 euro. Deze cadeaubonnen worden via e-mail verstuurd en zijn te besteden in de online Apple Store of een Apple Store in het betreffende land. Het tegoed is NIET te besteden in de App Store, iTunes en dergelijke maar alleen voor hardware-aankopen.

Apple (Premium) Resellers zoals Amac accepteren deze cadeaubonnen niet. Zij hebben vaak eigen cadeaubonnen.

#4 App cadeau geven

Sommige apps zijn prijzig, waardoor iemand de aankoop steeds uitstelt. Dat is een mooie gelegenheid voor jou om een passend (last minute) cadeau te geven. Weet je al precies welke app of de persoon wil hebben, of is hij/zij fan van een bepaalde serie apps of games, dan kun je een losse app cadeau geven. Je kunt ook kiezen voor een appbundel, waarbij iemand meerdere apps tegelijk met extra korting kan downloaden.

Bekijk ook Apps en games cadeau geven vanaf je iPhone of iPad Een app cadeau geven op de iPhone of iPad? In deze tip lees je hoe dat werkt. Verras iemand met z'n favoriete nieuwe app of game!

Het is bij sommige apps die nog moeten verschijnen zelfs mogelijk om een pre-order te doen. Zo kun je een populaire game alvast cadeau geven, ruim voordat deze in de App Store verschijnt. Ook kun je iemand een zelfgeknutselde cadeaubon voor een bepaalde game cadeau geven.

Een paar games die bij veel mensen in de smaak vallen::

#5 Een boek cadeau geven

Ken je iemand die liever boeken leest? Een iBook cadeau geven is net zo makkelijk als het versturen van een app. In onderstaand artikel leggen we het uit. Kijk in de ranglijsten van de iBooks Store welke boeken momenteel populair zijn. En kijk ook eens naar stripboeken, zoals die van Marvel. Je kunt ze bijvoorbeeld lezen via Amazon’s ComiXology-app (link).

#6 Nog snel naar een winkel rennen

De winkels zijn op kerstavond eerder gesloten, maar je kunt ‘s middags nog wel terecht bij heel veel fysieke winkels. Sla dit jaar eens de grote ketens over en ga op zoek naar kleinere speelgoed- en cadeauwinkels bij jou in de buurt (scheelt ook weer reistijd!).

Woon je in de buurt van een Apple Store, dan is er in de collectie accessoires vast wel iets te vinden. Via de website van Apple kun je zien welke cadeautjes nog op voorraad zijn.

Supermarkten hebben soms een afdeling non-food waar je (met wat moeite) wel wat geschikte last minute cadeau-artikelen kunt vinden, bijvoorbeeld iPhone-hoesjes of kabeltjes. De budgetsupermarkten Lidl en Aldi hebben rond de feestdagen vrij veel cadeau-artikelen, maar die zullen niet altijd geschikt zijn voor Apple-fans. Misschien moet je uitwijken naar een led-kaars, een gourmetstel, of delicatessen. Zoek je een simpel hoesje, screenprotector of bureaustand? Spring op de fiets en ga naar Action, Xenos, HEMA of een andere winkel waar ze iPhone- en iPad-accessoires van eigen merk verkopen. Maar pas op met goedkope kabels en stroomadapters, want die kunnen schade aan je toestel en zelfs kortsluiting of brand veroorzaken.

#7 Geef muziek cadeau

Iets voor een muziekliefhebber? Geeft iemand een jaar Spotify of Apple Music cadeau. Spotify is gratis te gebruiken op smartphones en tablets, maar sommige opties werken alleen als je een Premium-bundel afsluit. Dit geldt bijvoorbeeld voor offline luisteren, reclame skippen en betere kwaliteit van audiostreams beluisteren. Bij Apple Music moet je altijd lid zijn om de muzieknummers te kunnen beluisteren.

Zit je krap bij kas of wil je gewoon niet te veel geld kwijt zijn? Dan kun je ook op een slimme en goedkope manier meerdere mensen verrassen met een muziekabonnement: sluit een familie- of gezinslidmaatschap bij Apple Music af en geef je beste vriend, je moeder of wie dan ook een eigen account. Het mooie van dit cadeau is dat je voor €15 per maand maar liefst 5 personen kunt ‘sponsoren’ met een eigen account. Zeker bij mensen die technisch niet zo handig zijn, is het fijn als jij alles voor ze regelt. Wat ze niet weten, is dat dit cadeau jou maar een euro per maand kost. Normaal ben je namelijk een tientje per maand kwijt voor een individueel account en met een gezinsabonnement kun je nog eens 5 personen een eigen account geven, dus dat is €1 per persoon per maand.

Bekijk ook Apple Music gezinsabonnement afsluiten Bij Apple Music kun je een gezinsabonnement afsluiten voor maximaal 6 personen. In deze gids lees je hoe het werkt, welke beperkingen er zijn en hoe je het instelt.

#8 Geef films en tv-series cadeau

De feestdagen zijn het ideale moment om te bingewatchen met je favoriete series. Heeft de persoon waarvoor je een cadeau zoekt nog geen abonnement, dan kun je Disney+ of Netflix cadeau geven (hier meer info). Ook mogelijk: geef een losse iTunes-film cadeau.

#9 Technische hulp

Droomt iemand al jarenlang van een eigen persoonlijke blog of website, maar komt het er niet van? Veel mensen hebben geen idee hoe ze zoiets moeten aanpakken en kunnen wel wat hulp gebruiken. Als je weet welke domeinnaam hij/zij wil hebben dan kun je de domeinnaam registreren, inrichten met een WordPress-installatie en alvast een mooie template instellen.

Het mooie van dit cadeau is dat het jou bijna niets kost, maar dat het voor de ontvanger veel meer waarde heeft. Zeker als je er ook nog instructies bij geeft hoe ze teksten en foto’s kunnen publiceren. Als je het extra mooi wilt doen, koppel je er ook meteen een Twitter- en Instagram-account aan. Nóg beter: geef er een draadloos toetsenbordje bij, zodat ze onderweg kunnen bloggen vanaf hun iPad. Je hebt er misschien nog wel eentje liggen, zodat je niet naar de winkel hoeft.

Je kunt op dit last minute cadeau allerlei varianten verzinnen, bijvoorbeeld een ‘strippenkaart’ voor technische hulp of de belofte dat jij een Wi-Fi-netwerk gaat aanleggen in het vakantiehuisje van je ouders.

#10 Voor de échte fan: een Apple aandeel

Veel mensen zeggen: “Ik heb alleen maar Apple,” maar hebben ze het ook echt? Met een Apple aandeel in ieder geval wel. Een origineel cadeau voor de echte Apple fan is een Apple aandeel. Een aandeel in dit bedrijf vind je onder de afkorting AAPL, en staat op dit moment tussen de $280 en $290. Voor de actuele aandelenkoers van Apple kijk je bij Yahoo Finance.

Het beste is om een zelfgemaakte cadeaubon te maken voor de persoon in kwestie. Daarop zet je dat je hem of haar een Apple aandeel geeft.

#11 Laatste redmiddel: een cadeaubon

Mocht het echt niet lukken om iets leuks te vinden, dan is er altijd nog de cadeaubon. Kies wel een winkel met ruim aanbod, want anders zadel je de ontvanger alsnog op met extra werk. Iemand die binnenkort gaat verhuizen is vast blij met een cadeaubon van de bouwmarkt, terwijl iemand die een zware tijd achter de rug heeft wellicht blij wordt van een verwenbon voor de sauna of kapper. Maar je kunt natuurlijk ook zelf de handen uit de mouwen steken, door te beloven dat je de tuin gaat opknappen of de zolder gaat opruimen voor iemand die zelf minder goed ter been is.