Je hele huis verwarmen, terwijl je alleen in de woonkamer zit? Dat is verspilling van energie. Elektrische kachels zijn daarom in opkomst, zodat je een ruimte waar je tijdelijk even moet zijn, kunt verwarmen. Hier zijn wat suggesties.

Slimme kachels met app of Siri

Je wilt wat gaan opruimen op zolder of in de schuur, maar het is daar altijd veel te koud. Of je moet even in de werkkamer bezig, maar om daar de hele dag te stoken is verspilling. Toch wil je er warmpjes bij zitten. Dat kan door even een elektrische kachel aan te sluiten, maar dan wel eentje met WiFi die je op afstand kunt bedienen en misschien zelfs in je smart home-automatiseringen kunt meenemen. Zo kun je alvast een kwartier voordat je in een bepaalde kamer moet zijn, de verwarming aan zetten. Er zijn diverse compacte kachels die hiervoor in aanmerking komen. Ben je toch nog bang voor een hoge energierekening? Dan kun je tegenwoordig kleine zonnepanelen op je balkon bevestigen, zodat je je eigen stroom opwekt voor je slimme verwarming.

Dyson Hot+Cool

Wat verwarmingsmethoden betreft kun je kiezen uit ventilatorkachels (maken meer geluid), convectorkachels (geluidloos) of infraroodkachels (voor korte afstand).

Niet goedkoop, wel goed en met extra functies: Dyson heeft momenteel drie luchtreinigers in het assortiment die ook kunnen verwarmen. Ze zijn te herkennen aan de aanduiding Hot+Cool. Kies de Dyson Pure Hot+Cool of de Dyson Purifier Hot+Cool, in de varianten Autoreact of Formaldehyde. Het instapmodel van de Dyson Pure kost €449,- maar je kunt dit uitbreiden naar een luxere variant met display, voor grotere ruimtes of bediening met een app. Dat laatste is een must als je over de slimme variant wil beschikken, die met Siri, Amazon Alexa en Google Assistent werkt. Wil je niet de allerduurste variant, dan kun je bij sommige winkels ook nog eerdere varianten met app vinden zoals de Dyson Pure Hot+Cool die we in een review hebben besproken. Op de huidige Pure-modellen ontbreekt dit en kun je in de app alleen handleidingen raadplegen.

Dyson Hot+Cool:

Xiaomi Smartmi Smart Fan Heater

Een veel goedkopere oplossing zijn de producten van Xiaomi en verwante merken. Deze Smartmi Fan Heater is speciaal bedoeld als elektrisch kacheltje en is te bedienen via het Mi Home-systeem (helaas niet met HomeKit). Heb je al slimme accessoires van Xiaomi in gebruik, dan is toevoegen van deze kachel een eitje.

Er zit ook een afstandsbediening bij. Door het compacte formaat en een gewicht van 1 kilo is deze slimme kachel flexibel te gebruiken en makkelijk mee te nemen naar de kamer waar je wat extra verwarming nodig hebt. Hij lijkt op een ventilator maar zorgt voor een gerichte warme luchtstroom, recht op je voeten of op je gezicht. Hij schakelt automatisch uit en verbruikt maximaal 2000 Watt. Niet te lang aan laten staan, dus. Je kunt kiezen uit meerdere intensiteiten en eventueel een roterende luchtstroom. Zoals wel vaker bij Xiaomi is het mogelijk dat je deze Fan Heater ook onder andere merknamen kunt aantreffen. Let dan even op exacte overeenkomsten in het design en welke app je nodig hebt om aan te sturen.

Bekijken: Xiaomi Smartmi Smart Fan Heater bij Amazon

Mi-Heat infraroodpaneel

Ook uit de stal van Xiaomi komt deze wel erg compacte oplossing. Dit is in feite een uitklapbaar paneel, bekleed met stof, die je rondom je voeten kunt zetten. Slim is ‘ie niet, maar als je een slimme stekker ertussen stopt kun je deze voetenwarmer met HomeKit bedienen. Bijkomend voordeel: hij verbruikt maar 165 Watt en dat is een stuk minder dan de 2000 Watt van de Xiaomi die we hierboven hebben besproken. en met een prijs rond de €70 is hij ook nog eens betaalbaar. Na de koude dagen vouw je het paneel gemakkelijk op en neemt hij minder ruimte in beslag dan een conventionele kachel.

Bekijken: Mi-Heat paneel bij Amazon

Rio ARC designradiator met HomeKit

Als bezoeker van iCulture wil je wellicht liever iets met HomeKit, zonder dat je daar een aparte slimme stekker voor moet opofferen. Dat kan: we hebben een tijd geleden de Rio ARC in een review besproken, een designradiator die met HomeKit werkt. Hier zul je wel iets meer moeite voor moeten doen, want hij is alleen nog verkrijgbaar via de Britse fabrikant zelf en niet meer bij Amazon. Dit vereist ook dat je een internationale stekker gebruikt, want de Rio ARC wordt standaard geleverd met Britse stekker. Met een verbruik van 2000 Watt is dit geen zuinige oplossing, maar wel eentje waarmee je de hele kamer kunt verwarmen (tot zo’n 24 vierkante meter). Hij ziet er met de glazen plaat ook nog eens erg stijlvol uit.

Nieuwere producten van deze fabrikant werken helaas alleen met Amazon Alexa, Google Assistent en het Tuya-systeem. Ook is het jammer dat na Rio vrijwel geen enkele andere fabrikant het plan heeft opgevat om een HomeKit-kachel te maken.

Bekijken: Rio ARC bij de fabrikant

Princess Smart Heating & Cooling Tower

Het Nederlandse merk Princess heeft een variant op de Dyson Hot+Cool gemaakt, maar met een heel ander uiterlijk. De fabrikant spreekt van een luxe uitstraling, maar uiteindelijk ziet het er vooral uit als een zwarte paal op een voet. De Princess 347000 Smart Heating & Cooling Tower heeft echter als voordeel dat je deze elektrische kachel in de zomermaanden ook kunt blijven gebruiken, namelijk als ventilator. Je bedient de toren met de meegeleverde afstandsbediening of op je iPhone met de HomeWizard Climate-app. Hij werkt zelfs met Siri. Verder kun je tijdschema’s instellen of de temperatuur of afstand aanpassen, zodat je er het hele jaar plezier van hebt. Hij is 102 cm hoog en bevat 4 warmtestanden.

Bekijken: Princess Smart Heating & Cooling Tower

Action LSC Smart Connect

Waar zouden we zijn zonder de Action, als we een oplossing zoeken die niet te veel mag kosten. De LSC Smart Connect convectorkachel wordt alleen online verkocht bij Action en heeft twee verschillende warmtestanden en een antivriesmodus. Hij beschikt ook over een timer, zodat je hem zodanig kan instellen dat het lekker warm is op het moment dat jij de badkamer binnenstapt. Op het led-display kun je zien welke functie actief is. Het inschakelen en bedienen van deze convectorkachel doe je via de app of de knop aan de voorkant. De temperatuursensor zorgt ervoor dat de kachel afslaat op het moment dat de gewenste temperatuur is bereikt. Nadeel daarvan is natuurlijk wel dat de temperatuur vlakbij de kachel zelf wordt gemeten, terwijl het elders in de kamer nog behoorlijk frisjes kan zijn. Hij neemt wel wat ruimte in beslag en is met 3,6 kilo ook niet echt makkelijk mobiel verplaatsbaar.

Bekijken: Action LSC Smart Connect

Goedkope ventilatorkachels en WiFi-kachels

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of wil je gewoon een simpel verplaatsbaar kacheltje die je op een slimme stekker kunt aansluiten, dan kan dat. Je bent dan vaak veel goedkoper uit en hebt meer keuze, dan wanneer je op zoek gaat naar de ideale kachel mét HomeKit, Siri en diverse smart home-functies.

Hier kun je onder andere terecht:

Stem je zoekopdracht af op de eisen die jij hebt, bijvoorbeeld WiFi, mobiel verplaatsbaar of energiezuinig.

Wil je het toch liever grondig aanpakken en je verwarming in huis voorzien van smart home-functies? Dan zijn er thermostaten en radiatorknoppen met HomeKit om mee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld die van Tado.