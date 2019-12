De Herinneringen-app zit barstensvol handige functies en sommige daarvan zitten goed verstopt. In deze gids lichten we zeven handige trucs en tips voor de Herinneringen-app uit. Met deze trucs zorg je ervoor dat je nooit meer iets vergeet.

Tips voor Herinneringen-app: zeven handige trucs

Je iPhone, iPad, Mac en Apple Watch kunnen een handig hulpmiddelen zijn om nooit meer iets te vergeten. De Herinneringen-app op de iPhone en iPad biedt heel veel mogelijkheden. Misschien gebruik je de app al een tijdje voor een paar simpele herinneringen, maar er is met allerlei geavanceerde opties heel veel mogelijk. Dit zijn de beste trucs en tips om meer uit de Herinneringen-app te halen.



#1 Herinnering bij chatten

Dat je herinnering kan zetten op basis van tijd of locatie, weet je waarschijnlijk wel. Maar wist je dat je ook een herinnering kan krijgen zodra je met iemand chat? Als je bijvoorbeeld iemand moet helpen herinneren om iets te doen, krijg je een melding tijdens het chatten in iMessage. Je zorgt er zo dus voor dat de herinnering precies op het juiste moment komt. Helaas werkt het niet met WhatsApp of andere chatapps. Je kan dit per herinnering instellen.

Tik op de herinnering waarvoor je het in wil stellen. Kies nu het blauwe i’tje. Zet de schakelaar aan bij Toon als ik chat. Kies de contactpersoon.

#2 Meerdere lijsten aanmaken

Standaard vind je in de Herinneringen-app één lijst genaamd Herinneringen. Maar je kan voor allerlei doelen aparte lijsten aanmaken. Zo maak je bijvoorbeeld een aparte lijst voor werk en privé, zodat je het lekker overzichtelijk houdt. Je kan ook tijdelijk een aparte lijst maken, bijvoorbeeld voor een evenement wat je organiseert of voor de kerstdagen. Zo blijft alles mooi gescheiden van de rest. Een nieuwe lijst aanmaken doe je via het startscherm van de app, via de knop Voeg lijst toe rechtsonder.

Om lijsten te herkennen kun je ze niet alleen een eigen naam, maar ook een kleur en icoontje geven. Open hiervoor een lijst en tik rechtsboven op de drie puntjes, gevolgd door Naam en weergave. Je kan ook nog via de instellingen van de app kiezen welke lijst als standaard gebruikt moet worden voor toekomstige herinneringen. Open hiervoor de Instellingen-app en tik op Herinneringen > Standaardlijst.

#3 Subtaken aanmaken

Bij elke herinnering kan je subtaken instellen. Als je bijvoorbeeld een herinnering moet hebben om het huis schoon te maken, kun je daar allerlei kleine subtaken aan toevoegen zoals de badkamer uitsoppen, het vuilnis buiten zetten of de ramen lappen. Dit maakt de Herinneringen-app een stuk overzichtelijker dan als je al deze taken los onder elkaar zet. Je doet dit als volgt:

Tik op de herinnering waar je subtaken aan toe wil voegen. Kies nu het blauwe i’tje. Tik onderaan op Subtaken. In het volgende scherm kun je de subherinnering toevoegen.

#4 Taken en lijsten verslepen

Er is nog een andere manier om subtaken aan te maken. Je kan in de app namelijk ook eenvoudig taken verslepen. Je zet ze op deze manier niet alleen in een andere volgorde, want je kan een taak op deze manier ook makkelijk toevoegen aan een andere herinnering. Hou hiervoor een herinnering ingedrukt en sleep deze bovenop een andere herinnering. Laat hem dan los. De herinnering wordt dan vanzelf als subtaak toegevoegd.

Hetzelfde kan je ook doen op het startscherm met de lijsten onderin de app. Als je meerdere lijsten gebruikt, kun je ze verslepen om de volgorde aan te passen of een mapje aan te maken met daarin de gekozen lijsten. Dit heeft eigenlijk alleen echt zin als je heel veel lijsten hebt en die dus nog wil onderverdelen.

#5 Voeg een afbeelding toe aan je herinnering

Heb je iets waaraan je herinnerd wil worden, maar spreekt een foto meer dan een klein regeltje tekst? Dan kun je deze ook toevoegen. Er is zelfs ondersteuning om documenten te scannen en in te voegen. Zodra je iPhone jou hieraan herinnert kun je direct bij de afbeelding. Zo krijg je het gedaan:

Open een lijst in de Herinneringen-app en maak een herinnering aan. Tik op het fotocamera-icoontje. Kies uit Maak foto, Fotobibliotheek of Scan document. De afbeelding wordt toegevoegd na je selectie of scan. Voeg eventueel nog meer foto’s toe aan de herinnering.

Je ziet per herinnering een miniatuur van de geselecteerde foto. Tik hierop om de foto groot te maken zonder de herinnering als voltooid te markeren.

#6 Gebruik natuurlijke taal

De Herinneringen-app ondersteunt sinds iOS 13 natuurlijke taal. Zo kun je door slechts 3 termen in te voeren een herinnering maken met een dag en een tijd. Het is de bedoeling dat je de wat, waar en hoe laat gewoon achter elkaar typt. Boven je toetsenbord verschijnt vervolgens een suggestie.

Een voorbeeld: tik Voetbal zaterdag 08:30 in bij een nieuwe herinnering. Je ziet dat zaterdag en 08:30 blauw worden gemarkeerd. Boven je toetsenbord zie je een suggestie met de eerstvolgende zaterdag. Tik hierop en de herinnering is helemaal ingevuld.

Het voordeel van natuurlijke taal gebruiken is dat je zonder veel moeite een herinnering vrij volledig kan invullen.

#7 Toon al je voltooide herinneringen

Wil je nog even terugkijken naar je voltooide herinneringen? Dat kan! Het kan handig zijn als je nog even een overzicht wil van een project vol verschillende taken. Het is vrij eenvoudig om je voltooide taken terug te zien. Je kunt de taken bovendien weer markeren als niet-voltooid, mocht je dit per ongeluk hebben gedaan.

Open een lijst met herinneringen in de Herinneringen-app. Tik rechtsboven op de drie puntjes en kies Toon voltooide. Als je een herinnering nu als niet-voltooid markeert springt hij weer naar boven.

Dit werkt uiteraard ook de andere kant op: als je voltooide taken standaard blijven staan, kun je ze op deze manier weer verbergen.

Helaas is het niet mogelijk om al je voltooide herinneringen tegelijk te verwijderen vanaf je iPhone of iPad. Heb je een Mac, dan kan dit wel. Open daarvoor de lijst in kwestie en klik op Toon voltooide. Vervolgens druk je Command-A in om alles te selecteren. Met de backpace-toets haal je alles weg.