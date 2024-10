De iPhone met de beste camera is…

Het is wellicht een open deur, maar voor de beste camera moet je uiteraard bij de nieuwste iPhone-modellen zijn. Toch valt er veel meer over te zeggen. Ben je met een iPhone 16 camera net zo goed af als met een iPhone 15 Pro? En loop je belangrijke vernieuwingen mis als je kiest voor de iPhone 15 Pro (Max) of de iPhone 14 Pro (Max)? Je leest het in dit overzicht!

Beste camera: iPhone 16 Pro (Max)

De beste iPhone-camera vind je zonder twijfel in de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Er is geen verschil tussen deze twee topmodellen. Ze beschikken allebei over een telelens met 5x optische zoom. Dat is ideaal als je onderwerpen wil fotograferen die zich iets verder weg bevinden. Er is ook een middenweg, namelijk 2x optische zoom. Maar de optie om 3x optische zoom te gebruiken is verdwenen. Een nieuwkomer is de handige Cameraregelaar, een knop waarmee je nog sneller en gemakkelijker de camerafuncties kunt bedienen.

Bijna een professionele camera: de iPhone 16 Pro heeft drie erg goede cameralenzen aan de achterkant.

Verder hebben deze toestellen een 48-megapixel hoofdcamera met een diafragma van f/1.8, een 48-megapixel ultragroothoekcamera met een diafragma van f/2.2 en een telefotocamera van 12 megapixel met een diafragma van f/2.8. Daarnaast is er een LiDAR-scanner aanwezig voor dieptemeting. Je kunt met deze camera betere macrofoto’s maken en hebt ‘zero lag’ bij het maken van 48-megapixel RAW-foto’s. Bovendien is de quad-pixel sensor voor ProRAW- en HEIF-foto’s verbeterd. Alles staat er scherper op, ook als je voor hoge resolutie kiest.

Wil je video’s gaan maken, dan is de iPhone 16 Pro (Max) ook de allerbeste. Je hebt voor video’s 120 fps 4K tot je beschikking, met de mogelijkheid om de afspeelsnelheid achteraf te wijzigen. Een nieuw systeem met vier microfoons van studiokwaliteit zorgt ervoor dat het geluid nog beter klinkt, waarbij windgeruis wordt onderdrukt. Met audiomix kun je zorgen dat bepaalde stemmen duidelijker klinken en dat ongewenste geluiden worden onderdrukt.

Op twee na beste camera: iPhone 15 Pro Max

Wat foto’s betreft zit je met de iPhone 15 Pro Max ook goed. Deze camera is bijna net zo goed als de nieuwere modellen. Je hebt ook 5x zoom, maar je mist de 48-megapixel ultragroothoeklens van de nieuwste modellen. Gebruik je zelden 0,5x zoom en maak je niet zo vaak macrofoto’s, dan valt daar prima mee te leven.

Op drie na beste camera: iPhone 15 Pro

De iPhone 15 Pro is eveneens een aanrader. Het toestel moet het zonder 5x zoom doen, maar behoudt de 3x optische zoom van zijn voorganger en dat is in het dagelijks leven erg handig. Het is namelijk een erg praktische zoomafstand: niet te overdreven ingezoomd maar je haalt objecten toch iets meer dichterbij dan met 2x zoom. We gebruiken deze zoom bijvoorbeeld graag om groente en fruit op de markt te fotograferen, zonder dat je de marktkooplui irriteert.

Alle andere camerafuncties zijn gelijk aan de iPhone 15 Pro Max. Nieuw op deze toestellen is de mogelijkheid om meerdere brandpuntsafstanden te gebruiken op de hoofdcamera. Je kiest daarbij uit een equivalente lens van 24mm, 28mm, 35mm of 48mm. De 2x zoom optie heeft een brandpuntsafstand van 48mm, de andere activeer je door meermaals op de 1x knop te drukken.

Daarnaast is de lensflare verminderd door een speciale coating op de lens. De iPhone 15 Pro (Max) zijn ook de eerste die ruimtelijke video kunnen vastleggen. Dat zijn 3D-video’s die met de Apple Vision Pro-headset bekeken kunnen worden.

Op vier na beste camera: iPhone 16 (Plus)

Ook de camera van de iPhone 16 (Plus) mogen we niet uitvlakken. Deze heeft namelijk heel wat interessante vernieuwingen gekregen. Natuurlijk vind je op dit toestel de Cameraregelaar voor het gemakkelijker bedienen van de camerafuncties. Maar het camerasysteem zelf is ook helemaal vernieuwd:

48-megapixel f/1.6 ‘Fusion’ groothoeklens

12-megapixel f/2.2 ultragroothoeklens

Je kunt met de ultragroothoeklens nu macrofoto’s maken en het is zelfs mogelijk om ruimtelijke foto’s te maken voor Vision Pro (al is de vraag hoeveel mensen hier al op zitten te wachten). Maak je graag video’s dan kun je nu QuickTake-video maken tot 4K op 60 fps in Dolby Vision. De video’s zijn voorzien van ruimtelijke audio en windgeruis wordt onderdrukt.

Apple spreekt bij deze modellen van vier cameralenzen aan de achterkant, terwijl het er in feite maar twee zijn. Dat komt omdat de lenzen nu softwarematig tot veel meer in staat zijn. De foto’s die je hiermee maakt zijn gewoon goed, al zal een professionele fotograaf nog wel iets meer wensen (maar die koopt eerder een Pro-toestel).

Het is een enorme sprong vooruit ten opzichte van de standaard iPhone 15, maar in vergelijking met de Pro-modellen ontbreken er nog wel een aantal zaken zoals LiDAR en de derde telefotolens. Toch zijn we erg enthousiast over de camerakwaliteiten van de iPhone 16 (Plus). De ultragroothoekcamera is bijvoorbeeld sterk verbeterd, met een groter diafragma en grotere pixels. Daardoor vangt deze 2,6x meer licht op en dat is gunstig voor het fotograferen bij weinig licht. Wil je een groot gebouw of een boom fotograferen, dan lukt dat nu zonder een paar meter achteruit te lopen om alles in beeld te krijgen.

Je vindt op de iPhone 16 (Plus) ook de nieuwe fotografische stijlen: handig als je je Instagram-account altijd in dezelfde kleurtint wilt hebben, maar dit is niet voor iedereen relevant. Op de iPhone 15 vind je ook al fotografische stijlen, met als belangrijkste verschil dat je daar de keuze moet maken vóórdat je de foto maakt.

iPhone 15 (Plus): gewoon goed

Op de standaard iPhone 15 en iPhone 15 Plus vind je een aantal vernieuwingen, zoals een hogere resolutie an 48 megapixels. Meer pixels betekent meer detail in de foto’s. Wel moeten deze standaardmodellen het doen met twee cameralenzen. De 0,5x ultragroothoeklens ontbreekt.

Sommige camerafuncties van de iPhone 15-reeks zijn ook op enkele vorige modellen te vinden, zoals het nieuwe HEIF Max-formaat. Voorheen moest je voor 48-megapixels gebruik maken van ProRAW. Dit leverde grote foto’s op, maar het kan bij de iPhone 15-serie nu ook in HEIF Max. 48-megapixelfoto’s worden gecomprimeerd tot ongeveer 5MB. Via een software-update is de functie ook beschikbaar gekomen op de iPhone 14 Pro-modellen, die al over een 48-megapixelcamera beschikten.

Conclusie: iPhone Pro is het meest geschikt voor fotografie

Ben je van plan om veel foto’s te schieten met je iPhone? Dan is een Pro-model doorgaans een slimmere keuze dan de standaard iPhone. De iPhone Pro’s hebben een extra lens en meer camerafuncties, waardoor je de camera van je iPhone in meer verschillende situaties kan gebruiken. Van de toestellen die in de afgelopen vijf jaar zijn uitgebracht, is de iPhone SE 2022 de enige met maar één lens. Alle andere iPhones van 2019 en nieuwer hebben twee of zelfs drie lenzen.

Alleen de Pro-modellen van Apple’s iPhone zijn tot dusver uitgerust met een derde lens, al probeert Apple wel steeds meer functies in de twee lenzen van de standaardmodellen te stoppen, waardoor het lijkt alsof je beschikt over vier lenzen.

Op de Pro-modellen vind je naast een groothoeklens en een ultragroothoeklens ook nog een telelens. Het voordeel van die telelens is dat je iPhone verder kan inzoomen, zonder kwaliteitsverlies. Het maximale is momenteel 5x.

In de onderstaande tabel vind je een overzicht van de lenzen en zoomopties van verschillende iPhones:

Als je op zoek bent naar een nieuwe iPhone om te gebruiken voor fotografie, dan is de iPhone 16 Pro (Max) zoals gezegd de beste keuze gevolgd door de iPhone 15 Pro Max. Hoef je niet per se het nieuwste van het nieuwste (en vaak ook het duurste) te hebben, dan zijn oudere Pro-versies van de iPhone een prima keuze.

Staar je bij het uitzoeken van een nieuwe iPhone niet blind op de camera’s. Er zijn meer aspecten om in overweging te nemen, zoals hoeveel toekomstige iOS-updates het toestel nog krijgt en of de smartphone nog lang bruikbaar is als het gaat om de prestaties.

Dit is de iPhone line-up van najaar 2024:

