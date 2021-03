Gebruik jij nog pakken printerpapier om je iMac of extern scherm op een verhoging te zetten? Dat kan professioneler! Met een stijlvolle iMac-stand of verhoger voor je scherm.

De beste iMac-stands voor je bureau

Als je lange uren achter elkaar moet werken is het wel zo prettig als je het scherm goed kunt aflezen. Veel mensen gebruiken daarvoor een extern scherm, of een iMac, zodat je niet voorovergebogen op een veel te klein scherm hoeft te kijken. Zoek je een verhoging voor je scherm, dan zijn er veel betere oplossingen dan pakken papier. Met een iMac-stand van hout of aluminium zit je er stijlvol bij en heb je ook nog ruimte om een toetsenbord en kleine spulletjes eronder op te bergen. Zo’n monitorstandaard is ook handig als je een van de eerder besproken MacBook-standaarden gebruikt in combinatie met een extern scherm voor je MacBook. Of misschien gebruik je wel een Mac mini met monitor en zoek je een monitorverhoging. Voor al deze wensen en behoeften kom je hieronder aan je trekken!

Aanbevolen: Satechi Aluminium USB-C-hub stand

Satechi is een bekend merk als het om Apple-accessoires gaat. Je kent misschien de hubs en docks die ze voor de MacBook maken, maar ook voor iMac-gebruikers heeft Satechi een handig accessoire. Deze metalen monitor stand is bedoeld voor je iMac of een extern scherm. Het is een handige 2-in-1 oplossing, want behalve je scherm iets hoger zetten kun je het ook gebruiken als USB-C-hub voor extra poorten. Op dee stand vind je drie ingebouwde USB-3-poorten, een USB-C-datapoort, een SD-kaartlezer die ook voor microSD-kaarten geschikt is en een audio-jack voor muziek. Uiteraard is deze aluminium Satechi monitor stand ook te gebruiken voor andere schermen. Je kunt kiezen uit zilver of spacegrijs, twee kleuren die perfect aansluiten bij je Mac. Bekijk bij Appelhoes: Satechi aluminium USB-C hub en monitor stand: in spacegrijs

Satechi aluminium USB-C hub en monitor stand: in zilver



Satechi aluminium standaard lang model

Heb je liever een wat langer model iMac-standaard, dan heeft Satechi ook een aluminium ‘plank’. Deze meet 40,1 cm x 21,1 cm x 4,3 cm en is verkrijgbaar in de kleuren zilver, spacegrijs, zwart en goud. Dat laatste is ideaal voor mensen die de meeste Apple-accessoires in het goud hebben. Werken op je iMac of MacBook gaat zo een stuk prettiger. Bij deze stand kun je je toetsenbord eronder schuiven. Deze stand van geanodiseerd aluminium is uiteraard ook geschikt voor een extern scherm.

Twelve South HiRise Pro

De HiRise Pro van Twelve South is een in hoogte verstelbare standaard voor jouw iMac of beeldscherm. Dankzij de ingebouwde opslagruimte kun je spulletjes zoals pennen en Post-Its gemakkelijk opbergen. Deze stand heeft een dubbelzijdig rooster voor ventilatie. De bovenkant is gemaakt van leer, zodat je spullen zoals iPhone en AirPods neer kunt leggen zonder kans op krassen. Je kunt er echter ook een harde schijf, kabels, muis of andere kleine spulletjes in kwijt. De HiRise is compatibel met iMacs, iMac Pro en 4K/5K-beeldschermen en je kunt er ook je kabels mooi mee wegwerken.

Bekijken bij Amazon (ca. 175), ook bij SBSupply

MacAlly SpaceStand

De MacAlly SpaceStand is een standaard voor je scherm, iMac of MacBook met een basis van glas. je kunt hiermee je scherm verhogen voor meer comfort en een ergonomische positie. De verhoogt je scherm met 7,6 centimeter, wat ook handig kan zijn als je met je MacBook reist. Door de hoogte ontstaat eronder ook ruimte voor bijvoorbeeld een fullsize toetsenbord of een USB-C hub. De basis is van tempered glass, met een draagvermogen tot 18 kilo. De voeten zijn van stevig metaal. Het geheel meet 56,1 x 20,1 x 8,4 centimeter. Voor nog geen 40 euro haal je er eentje in huis.

Bekijken bij Appelhoes (ca. 40 euro)

Pallo Pout Woody stand

Hou je meer van hout, dan is de Pallo Pout Woody iets voor jou. Deze is uitgevoerd in bruin met wit en zorgt voor een handige verhoging van je scherm. Voor meer comfort voor je nek of of om je toetsenbord eenvoudig op te bergen kies je deze Pallo Pout Woody, een houten monitorstandaard voor je iMac of extern beeldscherm. Uiteraard kun je er ook je MacBook op zetten. Mooi van design, maar door de verhoging ook goed voor een ergonomische houding.

Bekijken bij Appelhoes: ca. 40 euro (ook bij Bol.com en

Woodcessories EcoLift Bamboo standaard

De Woodcessories Ecolift is een stijlvolle standaard voor je iMac of computermonitor. Door de monitor hoger te plaatsen komt deze op ooghoogte en kan je comfortabeler werken. De Ecolift is geschikt voor alle maten beeldschermen en is gemaakt van echt hout. Hij voelt stevig aan en ziet er stijlvol uit. Zoek je iets in dezelfde stijl? Bij Bol.com vind je heel wat partners die soortgelijke houten monitorverhogers verkopen.

Bekijken bij Bol.com (ca. 120 euro)

Twelve South Curve Riser

Een andere stand van Twelve South is de Curve Riser. Deze past goed bij een soortgelijke stand die je voor je MacBook kunt gebruiken. Het is een stevige plank van aluminium, met een handige tussenplank voor het wegleggen van spullen. Deze monitor standaard heeft vloeiende ronde vormen.

Rain Design mBase

Rain Design maakt een heel bekende MacBook-stand. Voor de iMac hebben ze ook een verhoger. Deze is geschikt voor de 27-inch iMac en sluit precies aan op de voet. Door de gegroefde rand blijft je iMac stabiel staan. De ondergrond van de mBase is even groot als de voet van je iMac, waardoor hij bijna niet opvalt en weinig ruimte in beslag neemt. In het laatje bewaar je je Lightning-kabels of je iPhone. Zo heb je te allen tijde een opgeruimd bureau.

Bekijken bij Coolblue (ca. 85 euro)

StarTech Monitorstandaard

Zoek je een monitorstandaard die verstelbaar is, dan is deze van StarTech een optie. Hij heeft drie verschillende standen, zodat je je scherm op een ideale kijkhoogte hebt. Je plaatst het beeldscherm bovenop de monitorverhoger voor een meer comfortabele kijkhoek en om nekpijn te voorkomen. Op het stalen platform van 27 x 41 centimeter is er ruimte voor monitoren tot 32-inch. De StarTech monitorstandaard is geschikt voor iMacs en monitoren van maximaal 10 kilogram. Heb je een glad bureau? De antisliplaag onder de poten geeft houvast. Bovendien voorkomt het krassen op je bureau. Met de geïntegreerde kabelgoten hou je kabels uit het zicht voor een opgeruimd bureau.

Bekijken bij Coolblue (ca. 75 euro)

Ook leuk: Twelve South Backpack

Dit is geen monitorverhoger, maar wel een handig hulpmiddel als je veel spullen kwijt wilt. De Twelve South Backpack is een extra plankje voor op je Mac. Je kunt er eigenlijk alle kanten mee op. Aan de achterkant kun je er bijvoorbeeld een extra harddisk op zetten, zodat deze uit het zicht blijft. Je kunt ‘m ook halverwege de voet hangen, om bijvoorbeeld je toetsenbord erop te kunnen leggen. En misschien heb jij nog wel meer ideeën om er gebruik van te maken. Het is stevig en is speciaal ontworpen voor de voet van een iMac, Thunderbolt-scherm of Cinema-display.

Meer iMac- en monitorstands

Maakt het je niet uit of jouw iMac-verhoger van een bekend merk is? Dan vind je bij andere winkels ook flink wat aanbod van monitorstands en andere hulpmiddelen om je scherm net iets hoger te hangen. Een alternatief is om je beeldscherm aan een beugel te hangen die in hoogte verstelbaar is. Hier vind je nog wat goedkope opties:

Amazon | Bol.com | AliExpress | Appelhoes | SBSupply | Coolblue