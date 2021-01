iCulture vergelijkt: streaming muziekdiensten voor iPhone en iPad

Wat is de beste app voor streaming muziek op iPhone en iPad? Welke streaming muziekdienst is het best? Moet je Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music of Tidal hebben? Wij vergelijken de populairste muziek streamingdiensten en zetten de belangrijkste plus- en minpunten op een rij.

Streaming muziekdiensten

Apple Music, Spotify, Deezer, YouTube Music, Tidal of Qobuz? Er zijn heel wat diensten waarmee je onbeperkt muziek kan luisteren voor rond de 10 euro per maand. Maar welke van alle muziekdiensten biedt het meest? En met welke app kun je beste muziek streamen op iPhone en iPad? We belichten per dienst de plus- en minpunten en zetten op rij wat de mobiele apps te bieden hebben.

We bespreken in deze gids deze muziekdiensten die in Nederland en België beschikbaar zijn:

Muziek streamingdiensten vergeleken

In dit artikel vergelijken we alleen gangbare muziek streaming-diensten, die je met een betaald abonnement afneemt. Voorwaarde is dat je in alle apps van de muziekdiensten muziek kan zoeken en vinden, die je volledig legaal kan beluisteren en kan toevoegen aan je eigen afspeellijsten. In onze tabel zie je in één oogopslag de belangrijkste eigenschappen van de geteste muziekdiensten.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

#1 Spotify

Van alle muziekdiensten is Spotify de bekendste en grootste streamingdienst voor muziek. De dienst heeft niet het grootste muziekaanbod, maar is momenteel toch de beste streaming muziek-oplossing voor iPhone en iPad. Dat komt omdat Spotify veruit de beste ondersteuning biedt voor andere apps en gebruikers het meest te bieden heeft. Dankzij allerlei apps van derden, die gebruik maken van Spotify’s Premium-abonnement, zijn er tientallen manieren om dankzij Spotify nieuwe muziek te ontdekken. In de app kun je je abonneren op alle afspeellijsten van vrienden, bladeren door nieuwe releases en is er een nieuwsfeed die nummers in je interessegebied laat zien. Ook de bewerkingsmogelijkheden van afspeellijsten in de app zelf zijn goed. De creditcard bij de proefperiode kan je omzeilen met Spotify-tegoedkaarten in winkels.

Wil je muziek luisteren via speakers, dan kan dat vaak via Spotify Connect. Sommige speakers van bekende merken werken nauw samen met Spotify, zodat je al je muziek moeiteloos kunt streamen. Spotify ondersteunt verder ook AirPlay. Hierdoor kan je Spotify op de HomePod gebruiken. Je Spotify-muziek streamen via de HomePod met Siri kan helaas niet.

Lees meer over de mogelijkheden in onze Spotify uitleg.

Kosten : gratis, €9,99 per maand via de website van Spotify, €12,99 voor twee personen, €14,99 per maand voor een gezinsabonnement (maximaal zes personen), €4,99 per maand voor studenten

: gratis, €9,99 per maand via de website van Spotify, €12,99 voor twee personen, €14,99 per maand voor een gezinsabonnement (maximaal zes personen), €4,99 per maand voor studenten Opties zonder abonnement : Gratis muziek luisteren met reclame. Proefperiode van dertig dagen voor Spotify Premium (soms een actie met €0,99 voor drie maanden).

: Gratis muziek luisteren met reclame. Proefperiode van dertig dagen voor Spotify Premium (soms een actie met €0,99 voor drie maanden). Aanbod : ‘Meer dan 70 miljoen nummers’

: ‘Meer dan 70 miljoen nummers’ Bitrate : 24 kbps op mobiel (aanpassing naar Hoog (160kbps) en Extreem (320kbps, alleen Premium) mogelijk), 160 kbps standaard, 256 kbps voor Premium-gebruikers

: 24 kbps op mobiel (aanpassing naar Hoog (160kbps) en Extreem (320kbps, alleen Premium) mogelijk), 160 kbps standaard, 256 kbps voor Premium-gebruikers Audiocodec : AAC

: AAC Offline opslaan : Ja. (alleen Premium)

: Ja. (alleen Premium) Apps voor : iPhone (ook CarPlay), iPad, iPod touch, Apple TV, Apple Watch, Android, Windows Phone, BlackBerry, PlayStation 4, etc.

: iPhone (ook CarPlay), iPad, iPod touch, Apple TV, Apple Watch, Android, Windows Phone, BlackBerry, PlayStation 4, etc. Sterk : Ook gratis te gebruiken (met reclame), levendige vriendengemeenschap, Spotify dient als basis voor allerlei andere Spotify-apps. Vrijwel nooit storingen.

: Ook gratis te gebruiken (met reclame), levendige vriendengemeenschap, Spotify dient als basis voor allerlei andere Spotify-apps. Vrijwel nooit storingen. Minder sterk : Kan overzichtelijker, gratis variant laat gebruikers niet zelf nummers kiezen.

: Kan overzichtelijker, gratis variant laat gebruikers niet zelf nummers kiezen. Beschikbaar op Sonos?: Ja.

#2 Apple Music

Sinds juni 2015 heeft Apple een eigen streamingdienst genaamd Apple Music. Het is afgeleid van Beats Music, de streaming muziekdienst die Apple in 2014 overnam. Bijna alle populaire muzieknummers zijn via Apple Music verkrijgbaar. Apple probeert zich vooral te onderscheiden met menselijke experts en een nadruk op hiphop.

Apple Music heeft naast een groot aanbod ook radiostations rond allerlei thema’s. Verder kun je luisteren naar Apple Music 1 (voorheen Beats Music 1), waar dj’s regelmatig bekende artiesten uitnodigen om over muziek te praten.

Het voordeel van Apple Music is de nauwe integratie met iOS. Zo kun je Siri gebruiken om muziek op te zoeken. Ook kun je Apple Music gebruiken in de auto dankzij CarPlay. Apple doet daarnaast veel met video. Zo is Carpool Karaoke beschikbaar voor Apple Music-gebruikers en zijn er met regelmaat exclusieve documentaires. Er is ook een groot aanbod van muziekvideo’s. Heb je een HomePod, dan werkt deze ook nauw samen met Apple Music. Je kan dan Siri gebruiken om muziek op de HomePod af te spelen, zonder dat je daar een iPhone, iPad of Mac voor nodig hebt.

Lees meer over de mogelijkheden in onze Apple Music uitleg.

Kosten : €9,99 per maand, gezinsabonnement €14,99 voor maximaal 6 personen (Delen met Gezin vereist), studentenabonnement voor €4,99 per maand. Ook te combineren met Apple One.

: €9,99 per maand, gezinsabonnement €14,99 voor maximaal 6 personen (Delen met Gezin vereist), studentenabonnement voor €4,99 per maand. Ook te combineren met Apple One. Opties zonder abonnement : Apple Music 1, Apple Music Hits en Apple Music Country radiostations gratis te gebruiken. De eerste drie maanden zijn gratis.

: Apple Music 1, Apple Music Hits en Apple Music Country radiostations gratis te gebruiken. De eerste drie maanden zijn gratis. Aanbod : ‘Meer dan 70 miljoen nummers’

: ‘Meer dan 70 miljoen nummers’ Bitrate : standaard 256 kbps

: standaard 256 kbps Audiocodec : AAC

: AAC Offline opslaan : Ja.

: Ja. Apps : iPhone (ook CarPlay), iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch, Apple TV, Windows, Android, sommige Samsung-tv’s.

: iPhone (ook CarPlay), iPad, iPod touch, Mac, Apple Watch, Apple TV, Windows, Android, sommige Samsung-tv’s. Sterk : Sterke ondersteuning door Apple, geen reclame, aanbevelingen door bekende artiesten en dj’s, gemaakt door een sterrenteam van muziekexperts. Extra opties zoals Apple Music 1. Sterke samenwerking met iOS en de HomePod.

: Sterke ondersteuning door Apple, geen reclame, aanbevelingen door bekende artiesten en dj’s, gemaakt door een sterrenteam van muziekexperts. Extra opties zoals Apple Music 1. Sterke samenwerking met iOS en de HomePod. Minder sterk : Bitrate is met 256 kbps aan de lage kant in vergelijking met andere diensten.

: Bitrate is met 256 kbps aan de lage kant in vergelijking met andere diensten. Beschikbaar op Sonos?: Ja.

#3 Deezer

Deezer begon als een app waarin je een artiest kon invoeren en aan de hand daarvan vergelijkbare artiesten kreeg te horen. Inmiddels is Deezer een serieuze muziekdienst die zich kan meten met de concurrentie. Er is een nieuwsfeed met aanbevolen muziek, een overzicht van nieuwe releases en gemakkelijke toegang tot profielen van vrienden. Deezer heeft de mogelijkheid om de songteksten van nummers op te vragen. Ook heeft de app ‘Flow’, een functie die je muziek aanraadt en steeds slimmer wordt naarmate je meer nummers in de flow als ‘leuk’ of ‘stom’ benoemt. Je kan bijna alles gratis gebruiken. Als je betaalt, kan je behalve (offline) afspeellijsten samenstellen ook albums bewaren om snel te benaderen. De app ziet er bovendien goed uit. Klanten van T-Mobile kunnen bij sommige abonnementen Deezer streamen zonder dat het data kost.

Heb je een Sonos-luidspreker in huis staan, dan kun je upgraden naar een Deezer HiFi-abonnement voor een hogere muziekkwaliteit. Je luistert dan naar lossless muziek in het FLAC-formaat, met een bitrate van maximaal 1411 kbps.

Kosten : Gratis (alleen op computer en tablet, met reclame, geen offline luisteren), €4,99 voor student, €9,99 euro per maand voor Premium-abonnement, €14,99 voor Deezer Family (maximaal zes personen) en HiFi

: Gratis (alleen op computer en tablet, met reclame, geen offline luisteren), €4,99 voor student, €9,99 euro per maand voor Premium-abonnement, €14,99 voor Deezer Family (maximaal zes personen) en HiFi Opties zonder abonnement : Alle muziek afspelen (alleen computer en tablet), maar niet opslaan in eigen afspeellijsten en voor offline gebruik. Premium met proefperiode van 30 dagen.

: Alle muziek afspelen (alleen computer en tablet), maar niet opslaan in eigen afspeellijsten en voor offline gebruik. Premium met proefperiode van 30 dagen. Aanbod : ‘Meer dan 56 miljoen nummers’

: ‘Meer dan 56 miljoen nummers’ Bitrate : 128 kbps bij gratis abonnement, 320 kbps bij Deezer Premium, 1.411 kbps bij Deezer HiFi

: 128 kbps bij gratis abonnement, 320 kbps bij Deezer Premium, 1.411 kbps bij Deezer HiFi Audiocodec : standaard MP3, FLAC bij Deezer Elite

: standaard MP3, FLAC bij Deezer Elite Offline opslaan : Ja.

: Ja. Apps : iPhone (ook CarPlay), iPad, iPod touch, Apple Watch, Android, Windows Phone, Mac, Windows (overige platformen)

: iPhone (ook CarPlay), iPad, iPod touch, Apple Watch, Android, Windows Phone, Mac, Windows (overige platformen) Sterk : Veel gratis mogelijkheden, grote muziekdatabase, fraaie applicatie, redelijk levendige Nederlandse muziekgemeenschap door T-Mobile. Veel luisteren zonder betalen.

: Veel gratis mogelijkheden, grote muziekdatabase, fraaie applicatie, redelijk levendige Nederlandse muziekgemeenschap door T-Mobile. Veel luisteren zonder betalen. Minder sterk: Geen Apple TV app.

Geen Apple TV app. Beschikbaar op Sonos?: Ja.

#4 YouTube Music



YouTube Music is de streaming muziekdienst van YouTube. YouTube Music is er in twee soorten: gratis en tegen betaling. Het aanbod is bij beide versies hetzelfde: tientallen miljoenen officiële muzieknummers en live optredens en remixes die je niet bij andere muziekdiensten vindt. De YouTube Music-app heeft twee standen: een video- en audiomodus. Als je de gratis versie van YouTube Music gebruikt, kan je alleen de videomodus van de app gebruiken. Bij officiële tracks wordt dan de albumhoes getoond, terwijl je bij live optredens per se de video moet laden. Bovendien wordt de gratis versie onderbroken door reclame en kun je de muziek alleen beluisteren als je de YouTube Music-app open hebt staan. In de achtergrond luisteren is dan dus niet mogelijk. Voor het offline opslaan van nummers heb je ook Music Premium nodig.

In de app kun je aangeven wat je favoriete artiesten zijn, zodat de voorgestelde nummers beter bij je smaak passen. Er is ook een Hotlist-pagina waar je populaire muziekvideo’s en nummers vindt. Verder maak je zelf afspeellijsten aan en voeg je nummers toe aan je eigen bibliotheek. Door het eenvoudige design is de app makkelijk te gebruiken.

Wil je betalen, dan heb je twee opties: YouTube Music Premium of YouTube Premium. YouTube Music Premium kost €9,99 per maand, terwijl YouTube Premium €11,99 per maand kost. Met YouTube Premium kan je ook meteen onbeperkt en zonder reclame de normale versie van YouTube gebruiken, video’s downloaden en YouTube in de achtergrond gebruiken. Van YouTube Music Premium is ook een gezinsabonnement beschikbaar voor €14,99, zodat je met maximaal zes mensen onbeperkt naar muziek kan luisteren. Iedereen heeft zijn of haar eigen account, maar je moet wel op hetzelfde adres wonen. De YouTube Music-app is beschikbaar op iPhone en iPad en je kan ook via het web luisteren. De kwaliteit via de app is 128kbps met AAC-codes, terwijl dit op de desktop 128kbps in OPUS-codes is.

Bundel Via web Via app YouTube Music Premium €9,99 €12,99 YouTube Music Premium gezin €14,99 €19,99 YouTube Premium €11,99 €15,99 YouTube Premium gezin €17,99 €22,99

Kosten : Gratis, vanaf €9,99 per maand

: Gratis, vanaf €9,99 per maand Opties zonder abonnement : Gratis onbeperkt muziek luisteren met reclame (alleen in videostand; alleen met app op de voorgrond). Premium 1 maand lang uit te proberen.

: Gratis onbeperkt muziek luisteren met reclame (alleen in videostand; alleen met app op de voorgrond). Premium 1 maand lang uit te proberen. Aanbod : ‘Tientallen miljoenen’ officiële muzieknummers, remixes en live optredens.

: ‘Tientallen miljoenen’ officiële muzieknummers, remixes en live optredens. Bitrate : tot 256kbps

: tot 256kbps Audiocodec : AAC (app) en OPUS (desktop)

: AAC (app) en OPUS (desktop) Offline opslaan : Ja

: Ja Apps : iPhone, iPad, iPod touch,Apple Watch, CarPlay Android. PC en Mac via website. iOS-app werkt met AirPlay en Chromecast.

: iPhone, iPad, iPod touch,Apple Watch, CarPlay Android. PC en Mac via website. iOS-app werkt met AirPlay en Chromecast. Sterk : Enorm groot aanbod met officiële tracks, maar ook exclusieve remixes en live optredens. Uitgebreid video-aanbod. Gratis versie beschikbaar, betaalde versie eenvoudig te combineren met YouTube Premium.

: Enorm groot aanbod met officiële tracks, maar ook exclusieve remixes en live optredens. Uitgebreid video-aanbod. Gratis versie beschikbaar, betaalde versie eenvoudig te combineren met YouTube Premium. Minder sterk : Geen eigen apps voor Mac, pc of Apple TV. Gratis versie alleen met de app op de voorgrond te gebruiken.

: Geen eigen apps voor Mac, pc of Apple TV. Gratis versie alleen met de app op de voorgrond te gebruiken. Integratie met Sonos: Ja

#6 Napster

Napster roept flink wat nostalgie op. De dienst bestaat al sinds 1999 en werd een populaire tool om muziek mee te downloaden. Tegenwoordig is het een streaming muziekdienst die zich kan meten met Apple Music en Spotify. Napster biedt naast talloze nummers, ook de mogelijkheid om te luisteren naar kant en klare radiostations, specifieke artiestenradio en je kunt ook je zelfs je eigen radiostation opzetten. Napster biedt naar eigen zeggen 60 miljoen tracks aan en die kun je zowel online of offline afspelen. Het is mogelijk om in te stellen in welke kwaliteit je wil luisteren tot 320kpbs.

Kosten : Vanaf €9,99 per maand.

: Vanaf €9,99 per maand. Opties zonder abonnement : 30 dagen proefperiode.

: 30 dagen proefperiode. Aanbod : ’60 miljoen’ tracks, radiostations.

: ’60 miljoen’ tracks, radiostations. Bitrate : Drie mogelijkheden: Good (64 kbps), Better (192 kbps) en Best (320 kpbs).

: Drie mogelijkheden: Good (64 kbps), Better (192 kbps) en Best (320 kpbs). Audiocodec : AAC

: AAC Offline opslaan : Ja

: Ja Apps : iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, CarPlay, Android. PC en Mac via website. iOS-app werkt met AirPlay en Chromecast.

: iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, CarPlay, Android. PC en Mac via website. iOS-app werkt met AirPlay en Chromecast. Sterk : Naast het luisteren naar radiostations, kun je ook je eigen station starten.

: Naast het luisteren naar radiostations, kun je ook je eigen station starten. Minder sterk : Geen eigen apps voor Mac, pc of Apple TV. Geen familie abonnement.

: Geen eigen apps voor Mac, pc of Apple TV. Geen familie abonnement. Integratie met Sonos: Ja

#7 Amazon Music



Met de komst van Amazon Prime naar Nederland, is ook Amazon Music te beluisteren. De dienst bestaat in de VS uit twee versies, maar in Nederland is alleen de uitgebreide variant beschikbaar. Amazon Music Unlimited kost €9,99 per maand en dan krijg je toegang tot 70 miljoen liedjes en videoclips. De kwaliteit van Amazon Music Unlimited ligt op een maximum van 320kbps. Je kan online en offline luisteren, zonder reclame.

Kosten : Amazon Music Unlimited is vanaf €9,99 per maand.

: Amazon Music Unlimited is vanaf €9,99 per maand. Opties zonder abonnement : 30 dagen proefperiode.

: 30 dagen proefperiode. Aanbod : Amazon Music Unlimited biedt 70 miljoen tracks.

: Amazon Music Unlimited biedt 70 miljoen tracks. Bitrate : 320kbps

: 320kbps Audiocodec : MP3

: MP3 Offline opslaan : Ja

: Ja Apps : iPhone, iPad, iPod touch, CarPlay, Android. PC en Mac via website. iOS-app werkt met AirPlay en Chromecast.

: iPhone, iPad, iPod touch, CarPlay, Android. PC en Mac via website. iOS-app werkt met AirPlay en Chromecast. Sterk : Voor Prime-leden een goede toevoeging. Met Amazon Music Unlimited biedt de app ook videoclips aan.

: Voor Prime-leden een goede toevoeging. Met Amazon Music Unlimited biedt de app ook videoclips aan. Minder sterk : Geen Apple Watch-app.

: Geen Apple Watch-app. Integratie met Sonos: Ja

#8 Soundcloud



Van alle muziekdiensten is Soundcloud een beetje de vreemde eend in de bijt. Soundcloud is de dienst voor makers en luisteraars. Al jaren is het mogelijk om op de dienst je eigen muziek te delen. De dienst heeft drie versies: een gratis en een Soundcloud Go en Go+. Met de gratis variant is het mogelijk om te luisteren naar muziek en tot 3 uur te uploaden. Bij het luisteren heb je echter wel reclames. Met Soundcloud Go luister je voor €5,99 reclamevrij en kun je ook offline luisteren naar je muziek. Ook kun je hier zelf 6 uur aan materiaal uploaden. Om ongelimiteerd te uploaden is er Soundcloud Go+. Voor €9,99 per maand krijg je daarnaast ook hoogwaardige audio en toegang tot exclusieve tracks. Omdat iedereen alles kan uploaden op Soundcloud, steun je met Soundcloud Go+ ook de artiesten waar je naar luistert.

Kosten : Een gratis-versie, Soundcloud Go voor €5,99 per maand en Soundcloud Go+ voor €9,99 per maand.

: Een gratis-versie, Soundcloud Go voor €5,99 per maand en Soundcloud Go+ voor €9,99 per maand. Opties zonder abonnement : Gratis versie en 30 dagen proefperiode.

: Gratis versie en 30 dagen proefperiode. Aanbod :120 miljoen tracks met gratis en Soundcloud Go. Met Soundcloud Go+ heb je toegang tot meer dan 200 miljoen nummers.

:120 miljoen tracks met gratis en Soundcloud Go. Met Soundcloud Go+ heb je toegang tot meer dan 200 miljoen nummers. Bitrate : 320kbps

: 320kbps Audiocodec : AAC

: AAC Offline opslaan : Ja

: Ja Apps : iPhone, iPad, iPod touch, Android. PC en Mac via website. iOS-app werkt met AirPlay en Chromecast.

: iPhone, iPad, iPod touch, Android. PC en Mac via website. iOS-app werkt met AirPlay en Chromecast. Sterk : Met de gratis versie kun je al een hele hoop. Met Soundcloud Go+ steun je ook de artiesten.

: Met de gratis versie kun je al een hele hoop. Met Soundcloud Go+ steun je ook de artiesten. Minder sterk : Geen Apple Watch-app of CarPlay-app.

: Geen Apple Watch-app of CarPlay-app. Integratie met Sonos: Ja

#9 Tidal

Tidal is een muziekdienst die sinds 2015 actief is in Nederland. Tidal wil bij uitstek de plek zijn voor audiofielen, door muziek aan te bieden in een veel hogere bitrate. Alle muziek in Tidal wordt namelijk aangeboden in lossless formaat: Apple Lossless-formaat (ALAC) op Apple-apparaten en FLAC op overige apparaten. Zowel ALAC als FLAC hebben een bitrate tot 1411 kbps. Ter vergelijking: op Spotify moet je het doen met een bitrate van maximaal 320 kbps. Dat verschil kun je duidelijk horen, maar hierdoor heeft Tidal ook een groter effect op je dataverbruik omdat je meer data over het netwerk streamt. Thuis heb je daar gelukkig weinig last van. Je betaalt wel extra voor deze hogere geluidskwaliteit: lossless muziek luisteren kost €19,99 per maand. Bij dit abonnement is het ook een optie om in Dolby Atmos te streamen. Is een lagere muziekkwaliteit ook oké? Dan kun je een abonnement voor €9,99 afsluiten.

Er zitten nogal wat grote namen achter Tidal. De muziekdienst werd in 2015 overgenomen door Jay-Z voor 50 miljoen dollar, waarna de muzikant onder andere Beyonce, Rihanna, Kanye West, Jack White en Usher aandeelhouder maakte. Hoewel deze muzikanten direct verwikkeld zijn bij Tidal, is hun muziek niet exclusief voor de dienst. Je kunt bijvoorbeeld nog steeds nummers van Beyonce vinden op andere diensten. Toch is in het verleden gebleken dat sommige artiesten hun muziek alleen aanbieden op Tidal.

Kosten : €9,99 per maand voor premium, €19,99 per maand voor HiFi, €14,99 per maand voor een premium familie-abonnement, €29,99 per maand voor een HiFi familie-abonnement.

: €9,99 per maand voor premium, €19,99 per maand voor HiFi, €14,99 per maand voor een premium familie-abonnement, €29,99 per maand voor een HiFi familie-abonnement. Opties zonder abonnement : 30 dagen gratis proberen

: 30 dagen gratis proberen Aanbod : ‘Meer dan 70 miljoen nummers’

: ‘Meer dan 70 miljoen nummers’ Bitrate : Normaal 320 kbps, hoge kwaliteit 1411 kbps

: Normaal 320 kbps, hoge kwaliteit 1411 kbps Audiocodec: AAC voor Premium, ALAC/FLAC voor HiFi

AAC voor Premium, ALAC/FLAC voor HiFi Offline opslaan : Ja.

: Ja. Apps voor: iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, CarPlay, Android, Mac, Windows (overige platformen)

iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, CarPlay, Android, Mac, Windows (overige platformen) Sterk : Hoge kwaliteit van muzieknummers. Grote namen zoals Jay-Z en Beyonce.

: Hoge kwaliteit van muzieknummers. Grote namen zoals Jay-Z en Beyonce. Minder sterk : Bijbetalen voor hogere muziekkwaliteit, databundel is bij hogere kwaliteit sneller op. Geen apps voor Apple Watch.

: Bijbetalen voor hogere muziekkwaliteit, databundel is bij hogere kwaliteit sneller op. Geen apps voor Apple Watch. Beschikbaar op Sonos?: Ja.

#8 Qobuz

Er zijn twee muziekdiensten die zich richten op hoge audiokwaliteit. Naast de eerdere Tidal richt Qobuz zich ook op de echte audiofielen en mensen met een dure stereo-installatie die echt het verschil willen horen. Qobuz biedt alleen maar muziek in hoge kwaliteit. Deze dienst ging in 2013 van start in Nederland, België en een beperkt aantal Europese landen. Je kunt kiezen uit twee abonnementen, maar allebei bieden ze muziek in een hoge kwaliteit aan.



Het goedkoopste abonnement is Qobuz Studio Premier, waar je €19,99 per maand voor betaalt. Wil je een nog betere muziekkwaliteit dan betaal je €249.99 per jaar voor Studio Sublime. Dan krijg je toegang tot de 60 miljoen titels van alle bekende en onafhankelijke labels.