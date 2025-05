Apple werkt aan een aanzienlijke upgrade van de iPhone-camera, waarbij het huidige 48-megapixelsysteem mogelijk wordt vervangen door een 200 megapixelsensor. Deze informatie is afkomstig van de bekende Chinese leaker Digital Chat Station, die beweert dat Apple een 200-megapixel camerasensor test voor toekomstige iPhone-modellen

Van 48MP naar 200MP: waarom deze sprong?

Sinds 2022 maakt Apple gebruik van een 48-megapixelsensor in de Pro-modellen van de iPhone, waarmee het bedrijf al significante stappen zette in detailweergave, flexibiliteit bij het bijsnijden en digitale zoom. Een upgrade naar 200-megapixel zou deze kwaliteiten naar een geheel nieuw niveau tillen. Denk aan haarscherpe foto’s met extreem veel details, zelfs bij digitale uitsnedes, en meer mogelijkheden voor professionele bewerking. Het stelt je ook in staat om foto’s in heel groot formaat af te drukken.

In de wereld van smartphonefotografie draait het niet meer alleen om megapixels, maar om hoe ze worden benut. Met technieken zoals pixel binning – waarbij meerdere pixels worden gecombineerd voor betere prestaties bij weinig licht – kan een 200-megapixelsensor bijvoorbeeld standaard foto’s maken van 12.5-megapixel of 25-megapixel met uitzonderlijke helderheid en dynamiek.

Toch zijn er ook nadelen of in ieder geval technische uitdagingen. Een hogere resolutie kan leiden tot meer ruis, vooral in situaties met weinig licht. Apple staat er echter om bekend pas technologie te implementeren als deze daadwerkelijk een meerwaarde biedt zonder concessies aan de gebruikservaring.

Concurreren met Android-topmodellen

Met deze stap lijkt Apple de strijd aan te gaan met high-end Android-smartphones zoals de Samsung Galaxy S23 Ultra en S24 Ultra, die al beschikken over 200-megapixelsensoren. Samsung gebruikt deze resolutie vooral om hybride zoom en geavanceerde digitale bijsnijdtechnieken mogelijk te maken en Apple zou soortgelijke toepassingen kunnen nastreven.

Waar Apple zich vaak onderscheidt, is in software-integratie: de kracht van de eigen A-serie chips, gecombineerd met algoritmes voor computational photography, zorgt ervoor dat de hardware optimaal benut wordt. Als Apple daadwerkelijk overstapt op een 200-megapixelsensor, kunnen we rekenen op slimme implementaties die het verschil maken in de praktijk.

Wanneer kunnen we deze upgrade verwachten?

Hoewel Apple momenteel de 200-megapixelsensor test, is het zeer onwaarschijnlijk dat deze functie al in de iPhone 17-serie wordt geïntroduceerd. Naar verluidt krijgt de iPhone 17 Pro (Max) drie camera’s die allemaal een 48-megapixelsensor hebben. Analisten suggereren dat de introductie van de 200MP-camera mogelijk samenvalt met de release van een toekomstig premium-model, zoals een iPhone Fold of een jubileummodel in 2027.