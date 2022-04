Hoeveel camera’s heeft een iPhone nodig?

Sinds de iPhone 7 Plus zijn er toestellen met dubbele camera. Aanvankelijk was dit vooral bedoeld om portretfoto’s met meer diepte te maken, maar gaandeweg heeft Apple de mogelijkheden steeds verder uitgebreid. Bij de iPhone 11 Pro kwam er zelfs een derde cameralens bij, waarbij Apple met slimme softwaretechnieken ervoor gezorgd heeft dat je nog betere foto’s kunt maken. Maar hoe werkt het en wat zijn de voordelen van iPhones met twee of drie camera’s?

iPhones met drie camera’s

De topmodellen van de iPhone hebben drie verschillende cameralenzen:

Telefoto : voor inzoomen zonder kwaliteitsverlies (2x tot 3x zoom)

: voor inzoomen zonder kwaliteitsverlies (2x tot 3x zoom) Groothoek : voor normale foto’s

: voor normale foto’s Ultragroothoek: voor bredere 120-graden foto’s

Wanneer je inzoomt met je iPhone-camera schakel je in feite over naar een andere cameralens die gespecialiseerd is het type foto dat jij wilt maken. Elke camera is voorzien van een andere lens, met verschillende plus- en minpunten. Zo zijn sommige lenzen wel geschikt om in het donker te fotograferen en andere niet. De telefoto- en groothoeklens laten je foto’s maken onder allerlei hoeken en omstandigheden, zoals ingezoomd, portret en dergelijke.

De ultragroothoek is ideaal als je een landschap of een groot gebouw wilt fotograferen, omdat er meer in beeld is. Dat kan overigens ook vervorming veroorzaken (een opgeblazen effect), iets wat met software weer kan worden rechtgetrokken. Deze lens geeft de indruk alsof je een stapje achteruit hebt gedaan, zodat er meer in beeld past.

De camera’s in je iPhone werken bovendien met elkaar samen. De beeldinformatie van meerdere lenzen kan worden samengevoegd om de foto er zo optimaal mogelijk uit te laten zien. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zogenaamde computational photography, waarover we verderop meer vertellen.

Toestellen met drie cameralenzen zijn:

Hoe nieuwer het toestel, hoe meer mogelijkheden je hebt. Zo kun je met de iPhone 13 Pro-modellen filmen in ProRes-video en heb je een automatische macrofunctie voor als je heel dichtbij wilt fotograferen. Op eerdere modellen ontbreekt dit.

Op de iPhone 12 Pro-modellen en nieuwer vind je bovendien een LiDAR-scanner. Dit is in feite een vierde camera-oog, al kun je er niet mee fotograferen. LiDAR is bedoeld om een beter 3D-dieptebeeld te kunnen maken voor portretten en Augmented Reality-toepassingen. Het wordt ook gebruikt in zelfrijdende auto’s om diepte te meten en botsingen te voorkomen.

iPhones met twee cameralenzen

Bij iPhones met twee lenzen heb je de beschikking over:

Groothoek : voor normale foto’s

: voor normale foto’s Ultragroothoek: voor bredere 120-graden foto’s

Bij deze toestellen kun je wel portretten maken en een groot gebouw fotograferen, maar er is alleen digitale zoom (tot 5x bij de iPhone 13-serie) en geen optische zoom. Je kunt inzoomen, maar het resultaat ziet er niet echt fraai uit. Dit is de grootste beperking van deze camera’s. Voor portretten en portetbelichting zijn deze camera’s wel geschikt.

Deze toestellen hebben twee lenzen:

Ook hier geldt: hoe nieuwer de generatie, hoe meer mogelijkheden er zijn en hoe beter de foto’s worden.

iPhones met één cameralens

Het komt ook voor dat toestellen slechts één cameralens hebben. Het gaat dan om deze lens:

Groothoeklens

Dit geldt voor de wat oudere toestellen, maar ook voor de heel recente. Zo heeft de iPhone SE 2022 maar één cameralens terwijl je er toch heel mooie foto’s mee kunt maken. Dit komt omdat bijna alles door de software wordt geregeld. Dankzij een nieuw camerasysteem kan dit toestel ook geavanceerde technieken aan, zoals:

Deep Fusion: voor meer detail, bijvoorbeeld bij het fotograferen van een gebreide trui. Elke pixel wordt geanalyseerd zodat textuur en patronen goed tot hun recht komen.

HDR 4: voor automatisch aanpassen van contrast, belichting en huidtinten van wel vier mensen tegelijk die op de foto staan.

Fotografische stijlen: Hiermee kun je foto’s een speciale tint geven, zoals warm of koel.

Portretmodus: Vroeger had je hier een camera met twee lenzen voor nodig, maar de nieuwste iPhones kunnen ook met één lens de persoon op de voorgrond scherp maken en de achtergrond onscherp.

Portretbelichting: Hiermee kun je zes lichteffecten gebruiken, zoals Toneellicht (waarbij het lijkt alsof er een lamp op iemand gezicht schijnt) of High-key mono (kunstzinnige zwart-witfoto’s).

Uiteraard hebben oudere iPhones wat minder mogelijkheden dan dit éénlens-toestel uit 2022.

De volgende toestellen hebben één lens:

Er is bij de iPhone 7- en iPhone 8-serie dus een duidelijk verschil tussen het normale formaat en het Plus-formaat. Alleen de grootste heeft een dubbele lens.

Computational photography en kunstmatige intelligentie

Apple en andere smartphonefabrikanten maken tegenwoordig veelvuldig gebruik van slimme softwaretechnieken en kunstmatige intelligentie. Hier schiet de Neural Engine te hulp, die in staat is om dankzij miljarden transistoren heel snel berekeningen uit te voeren.

De software kan de beelden (‘frames’) van meerdere cameralenzen combineren tot een optimale foto of video. Als een van de lenzen niet in staat is om bepaalde delen van een foto goed vast te leggen, dan kan informatie van de andere lenzen worden gebruikt. Zo zijn sommige lenzen in staat om meer licht op te vangen dan andere, waardoor donkere gedeeltes van een foto toch detail krijgen.

Heb je één of twee lenzen, dan kan dit met trucjes ook wel wat verbeterd worden. Maar zo goed als met drie lenzen, die elk gespecialiseerd zijn, werkt het uiteraard niet.

Voordelen van meer camera’s

Samengevat zijn dit de belangrijkste voordelen van een iPhone met meerdere camera’s:

Betere optische zoom, dankzij een gespecialiseerde lens.

Hogere resolutie en betere beeldkwaliteit.

Betere foto’s in het donker en bij grote licht/donker-contrasten.

Betere diepteherkenning.

Achteraf scherpstellen, nadat de foto al gemaakt is.

Meer opties voor augmented reality: er kan makkelijker een 3D-beeld worden gemaakt, zeker als je toestel ook nog beschikt over een LiDAR-Scanner.

Meer mogelijkheden voor alternatieve foto-apps, zoals Halide.