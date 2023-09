Met de iPhone 15 Pro beschik je over zeven verschillende lenzen. Hoe zit dat? Want aan de achterkant zie je er maar drie. Dit heeft te maken met meerdere brandpuntsafstanden. Hoe dat zit en hoe het werkt leggen we uit in dit artikel.

Sinds de iPhone 11 Pro beschikt de iPhone over 3 verschillende lenzen aan de achterkant: een groothoek-, ultragroothoek- en telelens. Sindsdien is het aantal cameralenzen op de iPhone Pro-modellen hetzelfde gebleven, terwijl er wel verbeteringen in de camera zijn doorgevoerd. Ook bij de iPhone 15 Pro is dit jaar weer veel verbeterd. Je kunt erover lezen in ons artikel over de iPhone 15 camera-verbeteringen. Zo heb je nu de mogelijkheid om verschillende brandpuntsafstanden te kiezen en op deze pagina vertellen we je er meer over.

Zeven lenzen, hoe zit dat?

Tijdens het september-event vertelde Apple over zeven verschillende lenzen op iPhone 15 Pro (Max). Dit zijn ze, met hun equivalenten in millimeters:

Hoofdcamera: 24mm, 28mm, 35mm en 48mm

De groothoeklens (oftewel de 48-megapixel hoofdcamera) heeft er op de iPhone 15 Pro drie nieuwe brandpuntsafstanden bij: 24mm, 28mm en 35mm. Ze worden ook wel prime lenzen genoemd. Dit zijn populaire afstanden in de fotografiewereld. Een mooie toevoeging voor de veeleisende cameragebruikers! Je kunt wisselen door meermaals op de 1x knop te drukken. Je krijgt dan 24mm (1x), 28mm (1,2x optische zoom) en 35mm (1,5x optische zoom).

De camerakenners onder ons zullen denken dat dit verwezenlijkt wordt met een simpele digitale ‘crop’-functie. De iPhone 15 Pro doet er echter nog een schepje bovenop. De foto’s worden genomen met de 48-megapixel hoofdcamera. Wissel jij van brandpuntafstand, door te drukken op de 1x knop, dan zoom je voor je gevoel een stukje in. Deze functie wordt aangestuurd door Apple’s Neural Engine in de A17 Pro-chip.

Voor, tijdens en na het maken van de foto verzamelt de camera extra informatie. Deze wordt dan verwerkt in je foto, wat zorgt voor een kraakhelder beeld. Wissel je van brandpuntsafstand, dan gaat er dus geen kwaliteit verloren. Je foto blijft even helder en scherp.

Ditzelfde geldt voor voor de 2x zoom optie. Deze heeft een brandpuntsafstand van 48mm. Het lijkt hierbij alsof je aan het inzoomen bent met de telelens, maar in werkelijkheid wordt dit shot gemaakt met de hoofdlens. Vandaar dat de standaard iPhone 15 nu ook deze hoogwaardige variant van digitaal zoomen als functie heeft.

Ultragroothoeklens: macro en 13mm

Wil je meer van de omgeving op een foto zetten, dan kun je gebruik maken van de ultragroothoeklens. Deze 12-megapixel lens heeft een brandpuntsafstand van 13mm.

Maar met dezelfde lens kun je ook macrofoto’s maken, tot op een afstand van slechts 2 centimeter. Dit is mogelijk op de iPhone 13 Pro (Max) en nieuwer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een foto van een insect waarop je alle details van het beestje kan zien.

Telefotolens: 77mm of 120mm

De 6,1-inch iPhone 15 Pro kan met de 12-megapixel telelens in inzoomen met 3x. Deze brandpuntsafstand is 77mm.

Kies je voor de iPhone 15 Pro Max, dan beschikt deze over een zogenaamde ’tetraprisma-lens’. Deze maakt verder inzoomen met een 120mm afstand mogelijk, dit staat gelijk aan 5x zoom. Op deze manier kan je personen of dieren nog dichterbij in beeld brengen.

Een belangrijk punt, dat gemakkelijk over het hoofd kan worden gezien, is de zoommodus tussen 2x en 5x in. De tetraprism-lens is anders ontworpen dan een variabele periscooplens. Het houdt in dat als je op het 6,7-inch iPhone 15 Pro Max-model 3x inzoomt, dit onder een digitale zoom valt. Deze foto’s zullen met 3x dus minder scherp zijn dan de 5x foto’s van de telelens. De nieuwe telelens heeft dus een vaste afstand.

Bij de iPhone 15 Pro werkt 3x zoom wel optisch, maar bij de Pro Max niet.

Je hebt dus als het ware de mogelijkheid om met zeven brandpuntsafstanden te fotografen. De stelling van Apple waarbij er zeven lenzen beschikbaar zijn, kan wat verwarrend zijn. Hopelijk helpt deze uitleg om beter te begrijpen wat Apple hiermee bedoelt.