Je iPhone-camera werkt niet meer goed, wat kun je dan doen? In dit artikel vind je tips voor als je iPhone-camera een zwart beeld geeft, als de foto's wazig of onscherp zijn en als de Camera-app steeds crasht.

Het kan zomaar gebeuren: je iPhone-camera werkt niet meer. Bij het openen van de iPhone Camera-app krijg je een zwart of een vaag beeld en is het niet mogelijk om foto’s te maken. Ook kan het gebeuren dat de Camera-app crasht en niet meer wil openen of een onscherp beeld geeft. Hoe check je of de iPhone-camera kapot is? Om deze iPhone-cameraproblemen op te lossen kun je de volgende oplossingen proberen.

In deze tip voor iPhone-camera problemen bespreken we:

iPhone-camera kapot of werkt niet

Tegenwoordig kan niemand meer zonder iPhone-camera. We leggen met de iPhone ons leven vast, maken selfies en gebruiken de camera zelfs om documenten te scannen. Een kapotte iPhone-camera kan daarom vervelend zijn. Met dit artikel proberen we doorzaak te achterhalen als de iPhone-camera niet werkt.

Vaak kun je gemakkelijk zelf achterhalen of het probleem te maken heeft met hardware (bijvoorbeeld een vuile of kapotte lens) of dat het om een softwareprobleem gaat.

In sommige gevallen kun je uit de foto herleiden wat het probleem is. Je kunt bijvoorbeeld vaststellen of je cameralens vuil of bekrast is. In laatstgenoemde heb je vaak wel een probleem. Je zult namelijk heel de achterkant moeten vervangen als je ooit weer mooie kiekjes wilt schieten. In dit geval gaat het om een hardwareprobleem.

Het kan ook voorkomen dat het gaat om een softwareprobleem. Je iPhone camera loopt vast of je kunt de iPhone camera helemaal niet openen. Probeer in dit geval alle apps te sluiten. Lost dit het probleem niet op? Dan kun je nog besluiten om het toestel opnieuw op te starten of de iPhone fabrieksinstellingen terug te zetten.

#1 Krassen, vuil en stof in de iPhone-camera

De lens van je iPhone kan beschadigd raken. Ook al is het glas van de lens extreem hard en krasvast, het kan toch gebeuren dat het beschadigt als je de iPhone hebt laten vallen. Ook kan er vuil, stof of vocht achter de lens zijn gekomen. Dit kun je niet zomaar zelf verhelpen. De enige oplossing is op zo’n moment om de camera te laten vervangen of te laten repareren. Als je handig bent is dit zelf eenvoudig te doen.

Ben je zelf niet zo handig, dan kun je met de kapotte iPhone-camera langsgaan bij een Apple Store of een Apple Service Provider om een indruk te krijgen van de kosten. Heb je geen garantie meer op het toestel, dan ben je goedkoper uit bij een onafhankelijke reparateur. We hebben een uitgebreid artikel geschreven over alle mogelijkheden die er zijn voor iPhone reparatie.

#2 iPhone-camera geeft zwart beeld

Als je de Camera-app van je iPhone opent en een zwart beeld krijgt, betekent dat niet automatisch dat de camera ook echt kapot is. Waarschijnlijk is dit een softwareprobleem, dat vrij makkelijk op te lossen is. Uiteraard is het goed om eerst even te controleren of er niet gewoon iets voor je lens zit. Misschien heb je de iPhone verkeerd in het hoesje gestoken, waardoor de lens wordt afgedekt.

Het eerste dat je bij een softwareprobleem kunt proberen is om de camera-app geforceerd af te sluiten. Hoe je dat doet, lees je in onze tip over apps gedwongen afsluiten. Helpt dat niet, dan kan je met iPhone resetten het probleem mogelijk oplossen.

Bekijk ook Hoe reset ik mijn iPhone? Dit zijn de opties voor je iPhone herstarten Wil je je iPhone resetten, dan kan dat op twee manieren. We leggen hier beide reset-methoden voor de iPhone uit, omdat het soms nodig is de iPhone te herstarten.

Als je nog steeds problemen hebt, dan kun je controleren of de frontcamera nog wel werkt door in de Camera-app te wisselen naar de camera aan de voorzijde. Geeft ook de frontcamera een zwart beeld, dan is het aan te raden je iPhone helemaal opnieuw te installeren. In de tip iPhone herstellen leggen we je uit hoe dat werkt.

Doet de frontcamera het gewoon, dan is er waarschijnlijk een hardwarematig probleem. Je kunt dan het beste langsgaan bij een Apple Store of een Apple Service Provider om te laten onderzoeken wat er aan de hand is.

#3 Camera-app crasht bij openen

Naast de Camera-app zijn er natuurlijk nog meer apps die gebruik maken van de camera in het toestel. Het kan gebeuren dat deze apps crashen bij het starten van de camera-functie. Dit is een softwarematig probleem waarvoor je dezelfde stappen kunt doorlopen als wanneer de camera zwart beeld geeft. Sluit alle apps die open staan geforceerd af of reset je iPhone. Werkt dat niet, dan kun je tot slot nog iPhone herstellen proberen.

Crasht de Camera-app niet, maar kun je geen gebruik maken van de camerafuncties binnen een app? Dan heeft de app in kwestie waarschijnlijk geen toestemming gekregen om gebruik te maken van de camera in de iOS Privacy-instellingen. Je kunt de app in dat geval toestemming verlenen via de Instellingen-app onder Privacy > Camera. Hier kun je per app instellen of hij gebruik mag maken van de camera’s in je iPhone.

Bekijk ook Privacy beschermen op iPhone en iPad: 11 tips die je een veiliger gevoel geven Voorkom dat je privacy in gevaar komt met deze 11 tips voor iPhone en iPad. Beveilig je toestel, gebruik betere versleuteling en zoek zonder sporen achter te laten.

#4 iPhone-camera maakt onscherpe foto’s

Heb je last van een camera die continu onscherpe foto’s maakt? Zorg dat je altijd goed focust op het object dat je scherp wilt hebben. Dit doe je in de iOS Camera-app te tikken op het object dat je wilt fotograferen.

Is dat niet het probleem? Maak dan de lens goed schoon met een microvezeldoekje. Gebruik je een hoesje, dan kun je proberen een foto zonder het hoesje te maken. Sommige hoesjes geven problemen met de beeldstabilsatie in de camera van nieuwe iPhones, vooral als de hoes van metaal is gemaakt of magneten bevat.

Los dat het probleem niet op? Of heb je andere problemen met de camera van je iPhone? Dat kun je het beste een bezoekje brengen aan de Apple Store of een Apple Service Provider voor een iPhone reparatie. Zij kunnen onderzoeken of het een softwarematig probleem is of dat je iPhone moet worden gerepareerd.

Bekijk ook iPhone reparatie: wat zijn de kosten en beste opties? Een iPhone reparatie kan je behoorlijk wat geld kosten. Wij leggen de beste opties uit om je kapotte iPhone te laten repareren en weer als nieuw te krijgen. Wat zijn de kosten van een iPhone reparatie en wat zijn de voordelen van onafhankelijke reparateurs?

