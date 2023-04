Ramadan-apps 2023

Ramadan is de negende maand van de Islamitische maankalender en dat is voor moslims één van de meest heilige periodes van het jaar. Tijdens deze periode van spirituele inkeer is het tijd om te vasten, van zonsopkomst tot zonsondergang. Een traject waar veel discipline voor nodig is. Maar geen nood: met deze iPhone-apps verloopt de Ramadan net iets makkelijker. Zo herinneren apps je er aan wanneer het tijd is om te bidden en kun je een actieplan voor de Ramadan-maand samenstellen. We zetten de handigste apps voor je op een rij.

Pillars

Veel van deze apps zijn voorzien van reclames, die ongemerkt data delen met externe partijen. Door een Ramadan-app te downloaden weten de makers in ieder geval dat de kans groot is dat je moslim bent en geloofsovertuiging is uiteraard een privacygevoelig onderwerp. Ook moet je opletten dat veel apps buiten Europa worden gemaakt, waar de regels omtrent privacy wat losser kunnen zijn.

Gemaakt door moslims, gericht op privacy en zonder reclame. Dat is in het kort waar Pillars voor staat. Dit is een nieuwe app, met als doel om de omstandigheden van de Ummah (Moslim-community) te verbeteren. Te beginnen bij jezelf. De mooi ontworpen app richt zich op gebedstijden en geeft je de mogelijkheid om je gebeden bij te houden. Er zit ook een Qibla-vinder in. Alle data blijft lokaal op je toestel.

Muslim Pro

Volgens de makers de populairste moslim-app met meer dan 40 miljoen gebruikers. Muslim Pro bevat de volledige tekst van de Koran in het Arabisch, fonetisch schrift, vertalingen en audiorecitaties. De Tabweed-Functie helpt je om de uitspraak te verbeteren als je de Koran leest. Ook bevat de app een Qibla-kompas, een Islamitische Hijri-kalender en een kaart met moskeeën en Halal restaurants. De functie Azan/Adhan geeft meldingen voor oproepen tot gebed, waarbij je kunt kiezen uit meerdere muezzin-stemmen. Zoek op wat de vasttijden (Imsak en Iftar) zijn tijdens de Ramadan-maand en gebruik de digitale Tasbih om je gebeden te tellen. Bekijk in de app ook een complete Moslim Hijri-kalender, die alle heilige dagen zoals Eid-Ul-Fitr en Eid-Ul-Adha aangeeft. Volledig vertaald in het Nederlands, Turks, Arabisch en diverse andere talen. Kortom: erg compleet en zeker een aanrader!

Athan Pro

De App Store staat vol met apps die helpen met Islamitische gebedstijden en andere informatie rond het geloof, maar er zijn weinig zo mooi als Athan Pro. De app heeft een strak en minimalistisch design, waarbij je meteen de juiste informatie in beeld te zien krijgt. Zo lees je in Athan Pro wanneer de gebedstijden van vandaag zijn, op basis van je huidige gps-locatie. Athan Pro helpt met de ingebouwde kompasfunctie van je iPhone om de Qibla te vinden voor tijdens het gebed. Een aparte Apple Watch-app laat de gebedstijden zien, zonder dat je op de iPhone hoeft te kijken. Je kunt Athan Pro gratis downloaden. Tegen betaling kun je de advertenties laten verwijderen.

iPray

Net als Muslim Pro is iPray bedoeld om de juiste locatie en tijdzone te vinden. Je krijgt vijf keer per dag een waarschuwing dat het tijd is om te bidden. Houd je toestel in landschapsweergave om het schema te bekijken van tijden om te bidden. Ook zit er een Qibla-kompas in om de richting van Mekka te vinden. De huidige maanfasen zijn ook in de app te zien.

Koran Majeed

Een papieren versie van de Koran meenemen is niet zo handig. Daarom is er Quran Majeed, zodat je de teksten kunt raadplegen in 45 verschillende talen. Ook handig aan zo’n digitale versie: als je een mooi fragment hebt gevonden kun je dit gemakkelijk delen met familie en vrienden. Doorzoek de complete teksten, inclusief vertalingen en commentaren. Of luister naar de recitaties en de verzen die door beroemde stemmen worden voorgelezen.

Zabihah

Na zonsondergang mag er gegeten worden. Maar waar? Als je niet bij je ouders in de buurt woont en ook niet bij vrienden langs kan, zul je op zoek moeten gaan naar een restaurant. Daar schiet Zabihah te hulp: deze app biedt ’s werelds grootste overzicht van halal restaurants. Ook weet de app welke moskeeën en halal market er in de buurt zijn op basis van je locatie. De slogan van de bijbehorende website (“Zelfs moslim-haters vinden ons eten lekker”) vinden we dan wat minder gelukkig gekozen. De app bevat reviews, opmerkingen of het echt authentiek halal is, openingstijden, prijspeil en info over een gebedsruimte beschikbaar is. Met meer dan 20.000 restaurant moet je altijd iets te eten kunnen vinden. Helaas niet meer zo recent bijgewerkt.

Ramadan Times

Ramadan Times is een app met uitgebreide functies, zoals een kompas naar Mekka en een ingebouwde kalender. Je vindt in de app een lijst van moskeeën in de buurt en kunt de afstand tot Mekka berekenen. In totaal zitten er 11 functies in de app zoals Islamitische Gebedstijden, Qibla-kompas, Islamitische kalender of Hijri-kalender, Al Koran, Duas, Tasbih-teller, de 99 namen van Allah, moskee zoeken, Ramadan-tijden (Sehri en Iftar), Zakat-calculator en meer.

Meer Ramadan-apps

Hier vind je nog enkele andere Ramadan-apps, voor als je in de lijst hierboven niets van je gading kon vinden:

Daily Supplications (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Lees en luister naar meer dan 300 verschillende Islamitische Duaas en Hadiths. JE kunt meerdere Duaas dagelijks reciteren. Een teller houdt bij wat je gelezen hebt.

, iOS 12.0+) - Lees en luister naar meer dan 300 verschillende Islamitische Duaas en Hadiths. JE kunt meerdere Duaas dagelijks reciteren. Een teller houdt bij wat je gelezen hebt. Quranic: Quran Arabic Learning (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Deze app helpt je op een speelse manier om de Koran te lezen.

, iOS 14.0+) - Deze app helpt je op een speelse manier om de Koran te lezen. Miraj Muslim Kids Books Games (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Interactieve verhalen, spelletjes en animaties voor kinderen tussen 4 en 9 jaar. Helpt om luistervaardigheid, creativiteit en geheugen te trainen. En ondertussen steek je ook nog wat op van de Islam.

, iOS 11.0+) - Interactieve verhalen, spelletjes en animaties voor kinderen tussen 4 en 9 jaar. Helpt om luistervaardigheid, creativiteit en geheugen te trainen. En ondertussen steek je ook nog wat op van de Islam. Daily Muslim (Gratis, iPhone + IAP , iOS 11.0+) - Een productiviteitsap voor moslims. Bevat gebedstijden en andere nuttige tools.

Bonus: Qibla Finder

Het is strikt gezien geen app, maar een website. Google heeft een mobiele Qibla Finder, die je het best op je iPhone kunt gebruiken. Voorheen had Google een uitgebreidere lijst met recepten en informatie over de Ramadan.

Foto: ‘Ramadan lamp and dates still life‘ (c) JOAT/Shutterstock