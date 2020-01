IKEA's Tradfri werkt gedeeltelijk met HomeKit. Niet alle accessoires van IKEA's smart home-systeem zijn er echter geschikt voor. In dit artikel bespreken we wat je moet doen om IKEA Tradfri-producten met HomeKit te laten samenwerken.

HomeKit en IKEA’s smart home-systeem

De slimme lampen van IKEA Tradfri zijn tegenwoordig geschikt voor HomeKit, maar sommige andere accessoires niet. We leggen hieronder uit hoe het werkt met het koppelen van iKEA Tradfri-lampen met de Woning-app van HomeKit. Dit werkt op soortgelijke manier met andere accessoires die al voor HomeKit geschikt zijn gemaakt, zoals de IKEA Tradfri slimme stekker. IKEA Tradfri werkt overigens ook met Amazon Alexa en Google Assistent, maar we bespreken in deze tip uitsluitend de mogelijkheden met HomeKit.

IKEA Tradfri-lampen met Apple HomeKit

De slimme lampen van IKEA Tradfri zijn relatief goedkoop. Het is daarom een makkelijke manier om lampen op te nemen in je HomeKit-huis. Dat heeft allerelei voordelen. De Home Smart-app bevat maar beperkte mogelijkheden voor bediening op afstand en het groeperen van opdrachten, dus kan het zin hebben om in plaats daarvan op HomeKit over te stappen. Dit is heel gemakkelijk door de lampen op te nemen in jouw HomeKit-installatie en daarna via de Woning-app te bedienen. Je kunt dan meteen ook andere accessoires in dezelfde kamer (of in een andere ruimte) aansturen.

Geschikte IKEA apparaten voor HomeKit

Deze apparaten van IKEA zijn geschikt om met HomeKit te bedienen:

IKEA Tradfri-lampen: alle slimme verlichting die gekoppeld wordt met de Tradfri-verbindingshub.

Tradfri-stekker van IKEA: slimme stekker laat je andere apparaten met HomeKit bedienen.

IKEA Symfonisk-speakers: werken met AirPlay 2 en zijn te bedienen via de Woning-app en in automatiseringen.

Kadrilj en Fyrtur rolgordijnen (in aantocht, momenteel uitgesteld): bedien de rolgordijnen met Siri en de Woning-app.

Dat betekent dus dat andere accessoires, zoals de knoppen, dimmers en bewegingssensoren, niet verschijnen in de Woning-app. Je gebruikt deze apparaten wel om je Tradfri-lampen te bedienen, maar je kan ze niet meenemen in automatiseringen in de Woning-app.

Je kan de Symfonisk-speakers ook bedienen met de Sonos-app of de Home Smart-app van IKEA. Voor IKEA’s eigen app heb je wel de Tradfri-verbindingshub nodig, omdat je anders niet door het instelproces van de app komt. Om de Symfonisk-speakers te gebruiken, heb je de Tradfri-hub niet nodig.

Beperkingen van IKEA Tradfri en HomeKit

Er zijn wel een paar beperkingen voor het gebruik van IKEA met HomeKit. Zo moet je beschikken over een IKEA Tradfri Gateway, de hub waarmee alle accessoires verbonden zijn. Verder moet je de lampen en accessoires eerst via de IKEA Home Smart-app koppelen met de Gateway.

Daar doet zich een andere beperking voor, want je kunt in de Home Smart-app op je iPhone maar één Tradfri-systeem koppelen. Wil je zowel thuis als op kantoor je Tradfri-systeem aansturen, dan heb je daarvoor twee verschillende iPhones nodig. Op de iCulture-redactie hebben we dat als volgt opgelost: op onze privé-iPhones hebben we een koppeling met de Tradfri Gateway thuis. Daarnaast hebben we een aparte redactie-iPhone waarop we de Tradfri Gateway op kantoor hebben gekoppeld. Voor ons is dat goed te doen, maar we kunnen ons voorstellen dat niet iedereen een extra iPhone heeft liggen. Je kunt hiervoor uiteraard ook een oude Android-telefoon gebruiken:

Wel is het zo dat je op één locatie meerdere iPhones kan gebruiken voor de IKEA Tradfri-aansturing. Zowel jij als je huisgenoten kunnen dus het systeem thuis aansturen. De enige voorwaarde die dan geldt is dat er niet al een andere Tradfri-hub gekoppeld mag zijn aan de desbetreffende iPhone.

Heb je eenmaal de lampen aan de Gateway toegevoegd, dan kun je ze vervolgens wel op meerdere iPhones via HomeKit bedienen, ook als diegene al een IKEA-hub aan zijn of haar IKEA Home Smart-app gekoppeld heeft. HomeKit lost dus een aantal beperkingen op, want we kunnen met onze privé-iPhones ook via HomeKit de IKEA-lampen op kantoor aansturen. Maar als er iets misgaat – en dat gebeurt regelmatig – dan kunnen we voor de configuratie in de Home Smart-app alleen de redactie-iPhone gebruiken.

Aan de slag: IKEA Tradfri-lampen met HomeKit koppelen

Om de IKEA-lampen te koppelen met HomeKit moeten ze zijn bijgewerkt naar de nieuwste firmware-update. Dit geldt ook voor andere geschikte IKEA-accessoires die je met HomeKit wilt koppelen.

Ook heb je een Tradfri Gateway nodig. Deze heeft een 8-cijferige code die je nodig hebt om met HomeKit te koppelen. Bij IKEA vind je de Homekit-code op de achterkant van de verbindingshub. Je kunt ook in de IKEA Home Smart-app naar Instellingen > Integraties > HomeKit gaan voor instructies.

Je opent de Woning-app op je iPhone of iPad, klikt rechtsboven op het plusje en geeft aan dat je een nieuw accessoire wilt toevoegen. Vervolgens kun je de HomeKit-code van de verpakking scannen of handmatig invoeren. Daarmee heb je de Gateway gekoppeld.

Je kunt ook nog losse lampen koppelen. Dit kan ook op iPhones die niet gekoppeld zijn met het IKEA Tradfri-systeem op een bepaalde locatie. Op dezelfde manier voeg je in de Woning-app (via het plusje en de code) de accessoires toe die je wilt aansturen.

Je kunt namen en kamers toewijzen aan je lampen en je hebt ook de mogelijkheid om de lampen vanaf dat moment mee te nemen in je HomeKit-scenes en toe te voegen aan je HomeKit-favorieten.

Zodra je alle lampen hebt toegevoegd kun je ze bedienen vanuit de Woning-app of vanuit het Bedieningspaneel, als je ze als favorieten had ingesteld. Je hebt dus de Tradfri-app niet meer nodig. Het instellen geldt voor kleuren, helderheid en uiteraard ook in- en uitschakelen. Verder kun je de lampen natuurlijk met Siri bedienen met “Hé Siri het is bedtijd” of een andere zelfbedachte instructie, waarbij de lampen en de tv uit gaan, het deurslot op slot gaat en de verwarming omlaag gaat. Je kunt ook met “Hé Siri, het is tijd voor Netflix” duidelijk maken dat je een gezellige sfeer wilt om tv-series te kijken.

Voordelen van IKEA Tradfri aan HomeKit koppelen

De Tradfri-lampen en andere producten zijn te bedienen via IKEA’s eigen app, maar de toevoeging van HomeKit heeft een aantal voordelen:

Bediening met je stem via Siri

Bediening op afstand, ook als je niet thuis bent

Geavanceerde automatiseringen via de Woning-app

Betere samenwerking met andere HomeKit-accessoires: je kan de lampen van IKEA bijvoorbeeld combineren met die van Hue in een enkele scène

Als je de HomeKit-koppeling niet maakt, ontbreken deze mogelijkheden. Je bent dan gebonden aan de opties in de IKEA Home Smart-app.

HomeKit lost Tradfri-beperkingen op

Een van de nadelen van het Tradfri-systeem zonder HomeKit-koppeling is dat je ze alleen kunt bedienen als je thuis bent. Je iPhone moet namelijk op hetzelfde Wi-Fi netwerk zijn aangemeld als de Gateway. Dat is erg onhandig, maar dankzij HomeKit los je dit op. Je moet dan wel een Woning-hub hebben, in de vorm van een Apple TV, HomePod of iPad die altijd thuis ligt. Deze zorgt dan voor een constante verbinding met de IKEA Gateway en zorgt dat je alles op afstand kan bedienen. Het kan overigens een bewuste keuze van IKEA zijn, want door het ontbreken van een standaard optie voor bediening op afstand, is het systeem ook minder kwetsbaar voor hacken.

Lees meer over IKEA Tradfri in onze uitgebreide uitleg.