Is jouw iPhone klaar voor het avontuur?

Ga je op vakantie, dan loop je net wat meer risico’s en heb je met iets meer ongemakken te doen. Je bent wat vaker afhankelijk van wifi, haalt je iPhone wat vaker uit je zak om foto’s te maken en laat je iPad misschien wel eens op de hotelkamer of in de auto liggen. Hoe zorg je ervoor dat je goed voorbereid de deur uit gaat? Met deze tips helpen we je op weg!

#1 Offline kaarten

In de meeste vakantielanden vind je tegenwoordig 4G-netwerken met goede dekking, maar het komt ook voor dat je in sommige regio’s te maken hebt met geen of gebrekkig bereik. In zo’n situatie is het handig om offline kaarten te hebben. Je kunt Google Maps offline gebruiken, maar dan moet je wel vooraf een uitsnede maken van de regio waar je wilt gaan navigeren.

Met Apple Kaarten kun je ook offline kaarten bewaren. Een andere optie is om de route op te halen op het moment dat je nog verbinding hebt. Daarna kun je tot je bestemming navigeren, zonder problemen. Maar als je halverwege van de route wilt afwijken, kan dat problemen opleveren. Kies daarom liever voor echte offline kaarten.

#2 Vul je iPhone met muziek en films

Ga je veel reizen, dan is het prettig om ook in het buitenland naar je favoriete muziek en films te kunnen luisteren. Synchroniseer daarom zoveel mogelijk muziek en films als er op je iPhone passen. Met Spotify kun je afspeellijsten offline bewaren en met Netflix bewaar je offline films en series. Je kunt al die content natuurlijk ook downloaden als je al in je hotel zit en merkt dat de wifi te traag is om te streamen, maar dan moet je het via een onbeveiligd publiek netwerk doen (en duurt het downloaden heel lang). Zorg wel dat je nog wat opslagruimte op je iPhone vrij houdt voor het zelf maken van foto’s en video’s.

#3 Maak je iPhone vindbaar

De vakantie is hét momoment om Zoek mijn iPhone in te schakelen, als je dat eerder nog niet had gedaan. Je bent wat vaker buitenshuis en laat je iPhone misschien wat makkelijker op een terras of in een bar liggen. Met Zoek mijn iPhone kun je snel kijken waar je je toestel hebt laten slingeren of eventueel op afstand een geluidje laten afspelen of blokkeren.

Bekijk ook Zoek mijn iPhone: zo werkt de functie Find My iPhone Met Zoek mijn iPhone kun je op elk moment je iPhone, iPad, Mac of Apple Watch terugvinden op de kaart, een noodbericht sturen en op afstand wissen. Deze gids legt uit hoe het werkt.

#4 Maak jezelf vindbaar

Zeker als je met een groep of met meerdere auto’s reist is het wel zo handig om elkaar te kunnen terugvinden. Met Zoek mijn vrienden kun je zorgen dat je elkaar niet kwijtraakt. Heb je een recente iPhone, dan kun je ook gebruik maken van nauwkeurig zoeken met de iPhone, zodat je elkaar in een drukke mensenmassa tot minder dan een meter afstand kunt terugvinden.

Ga je naar een risicovolle bestemming dan kan Zoek mijn vrienden ook handig zijn, want dan kunnen de thuisblijvers zien waar je uithangt en weten ze ook elke avond of je je hotel veilig hebt teruggevonden.

Bekijk ook Vrienden terugvinden met de Zoek mijn-app: nu ook extra nauwkeurig! Met Zoek mijn Vrienden op de iPhone kan je de locatie van je vrienden, familie of andere contactpersonen bekijken. Je checkt de locatie op een kaart, bijvoorbeeld als je af wil spreken. In deze gids leggen we je alles uit over Zoek mijn Vrienden.

#5 Check je roaming-instellingen

Ga je buiten de EU op vakantie, dan krijg je opeens weer te maken met roaming. Wat je niet wilt, is een gigantische rekening na afloop van de vakantie. Check daarom of roaming staat uitgeschakeld en of er een maximum is ingesteld (meestal is dit rond de 50 euro).

Heb je te maken met roaming, onderzoek dan alvast wat de slimste optie is. Je kunt een lokaal simkaartje halen, maar tegenwoordig is het vaak handiger om een eSIM te nemen van een internationale aanbieder. Als je de hele vakantie in een all-inclusive resort gaat liggen, heb je waarschijnlijk continu toegang tot wifi en is het helemaal niet nodig om een lokale simkaart te nemen. Zorg er dan wel voor dat je roaming hebt uitgeschakeld via Instellingen > Mobiel netwerk > Opties mobiele data.

#6 Raak geen foto’s kwijt

Je wilt de mooie foto’s en video’s die je tijdens de vakantie maakt natuurlijk niet kwijtraken. Zorg daarom dat je al tijdens de vakantie een backup van je vakantiefoto’s maakt. Dat kan automatisch, zonder dat je er omkijken naar hebt.

Bekijk ook Backups van vakantiefoto's maken op iPhone en iPad Vakantiefoto's op je iPhone en iPad wil je niet kwijtraken. Gelukkig zijn er allerlei manieren om een backup te maken van je vakantiefoto's, zodat je niets kwijtraakt. Ook niet als je iPhone wordt gestolen of zoek is.

#7 Vul je iPhone met reisgidsen en apps

Het zou zonde zijn als je tijdens de vakantie alleen de ontbijtzaal van het hotel en de verkleedhokjes op het strand gezien hebt. Installeer daarom een reisgids-app, zodat je lekker er op uit kan trekken. We hebben in de iCulture-vakantiespecial heel veel tips voor geschikte apps, voor het vinden van lekkere restaurantjes op vakantie tot apps om een reisdagboek bij te houden.

Bekijk ook De beste apps met reisgidsen voor je iPhone en iPad Ga je op vakantie? Neem een digitale reisgids mee op je iPhone of iPad! Geen gesjouw met boeken, maar toch weet je precies waar de leukste plekjes in jouw vakantiegebied zijn. We bespreken in deze gids de beste en meest handige reisgidsen-apps voor onderweg!

#8 Zorg voor een goede backup

Zorg dat je voor vertrek een goede backup op de Mac maakt (en natuurlijk ook een backup van je MacBook, als je die meeneemt). Als je al dagelijkse backups met iCloud maakt, dan is dit iets waar je niet meer over na hoeft te denken. Het kan een hele opluchting zijn als je je iPhone verliest en erachter komt dat je al je data en foto’s weer gemakkelijk terug kunt zetten op een ander toestel Bescherm je iPhone ook met een lange toegangscode en schakel Stolen Device Protection in, zodat anderen bij diefstal van jouw toestel niet zomaar instellingen kunnen veranderen.

#9 Neem de juiste accessoires mee

We hebben het hier nog niet eens gehad over de fysieke bescherming van je iPhone. Ook dat is belangrijk: haal een goedkoop iPhone-hoesje voor tijdens de vakantie, ook als je dit normaal niet gebruikt. Ga je watersporten of naar het strand, kijk dan eens naar een waterproof hoesje voor je iPhone. Zorg ook dat je niet zonder stroom komt te zitten en neem een powerbank mee of een van de andere iPhone-accessoires voor op vakantie.

Bekijk ook Handige vakantie-accessoires voor de iPhone Waar je ook naartoe gaat op vakantie, je neemt je iPhone mee om foto's te maken, muziek te luisteren en op de hoogte te blijven wat er speelt. Met deze vakantie-accessoires voor de iPhone heb je nog meer mogelijkheden en bescherm je je toestel tijdens wilde excursies en lange dagen op het strand.

Wil je je vakantie voorbereiden met apps? We hebben een uitgebreide lijst, met onder andere apps om je vliegticket te boeken en koffers te pakken.

Bekijk ook Vakantie voorbereiden met iPhone en iPad Je vakantie verloopt soepeler als je de voorbereiding goed aanpakt. Daarom lees je in deze round-up hoe je de vakantie kunt voorbereiden met allerlei apps. Tickets boeken, een

Dit artikel is onderdeel van de iCulture Vakantiespecial. Heb je suggesties of aanvullingen, stuur dan een reactie via onderstaande link.