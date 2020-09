Ben je beter af met Philips Hue of met IKEA Tradfri, de slimme lampen van IKEA? We hebben de verschillen tussen beide systemen tegenover elkaar gezet.

IKEA Tradfri vs Philips Hue

IKEA Tradfri (officiële naam: Trådfri) is een systeem van slimme lampen, dat in veel opzichten lijkt op het al langer bestaande systeem Philips Hue. Toch zijn er wel degelijk verschillen en in deze gids zetten we ze voor je op een rij. Ben je beter af met Philips Hue of zijn de slimme lampen van IKEA eigenlijk goed genoeg?

Philips Hue vs IKEA Tradfri: belangrijkste verschillen

Voor veel mensen is slimme verlichting een van de eerste smart home-toepassingen om mee aan de slag te gaan. De drempel is laag: je hoeft alleen wat gloeilampen te vervangen door slimmere led-lampen. In 2012 was er maar één bekende fabrikant waarbij je terecht kon: Philips Hue. Sindsdien zijn er steeds meer spelers bijgekomen, zoals LiFX en kleinere, veelal Aziatische merken. Die zijn vooral gericht op mensen die een budgetoplossing zoeken, maar ze laten nog wel eens te wensen over als het om betrouwbaarheid, support of gebruiksvriendelijkheid gaat.

Bekijk ook Alles over Philips Hue-lampen en -accessoires Philips Hue is slimme verlichting voor in huis die je met je iPhone of iPad kan bedienen. Wat kun je allemaal met Philips Hue, welke lampen zijn er en waar werkt het mee samen? In deze gids lees je alles wat je wil weten over Philips Hue.

Met de komst van IKEA Tradfri heeft Philips er een grote concurrent bijgekregen. De lampen zijn relatief goedkoop en het is erg verleidelijk om bij het shoppen voor meubels meteen even een paar lampen mee te nemen.

Beide werken op vrijwel dezelfde manier: het gaat om LED-lampen die je met een afstandsbediening kunt aansturen. Sluit je ook de bijbehorende Bridge of Hub aan, dan kun je de lampen op afstand via een smartphone-app bedienen en dat is een functie die voor iCulture-lezers het meest interessant is.

IKEA kiest vooral voor lage prijzen en gemak, terwijl Philips Hue draait om keuze en compatibiliteit.

Design van Philips Hue vs IKEA Tradfri

Gaat het om de uiterlijk van de lampen, dan wint Philips Hue. De lampen zijn mooier ontworpen en hebben een premium uitstraling met glas. De Tradfri-lampen zijn vaak van plastic en zien er op het eerste gezicht niet uit als slimme lamp.

Daar komt bij dat je bij Philips Hue keuze hebt uit veel meer designs: van bollampjes en lightstrips tot verlichtingsbalken voor de tv en armaturen. Ook qua tuinverlichting heb je bij Philips een gigantische keuze. IKEA richt zich duidelijk op de massa, met een beperkt aantal producten waarmee ze 80% van de markt kunnen afdekken. Bij IKEA vind je standaard LED-lampen met aansluiting E14, E27 of GU10, plus nog enkele speciale producten.

IKEA Tradfri vs Philips Hue: prijzen

Bij IKEA Tradfri liggen de prijzen over het algemeen iets lager, maar de producten zijn soms wel iets minder geavanceerd. Dit uit zich bijvoorbeeld in een lagere verlichtingssterkte (lumen), minder kleurtinten of een minder goede dimbaarheid.

IKEA’s standaard witte lamp met E27-aansluiting kost 10 euro en de kleurenvariant gaat voor 25 euro over de toonbank. Een startpakket met twee lampen en een verbindingshub haal je voor 65 tot 75 euro in huis.

Daarmee is IKEA een stuk goedkoper dan Philips Hue, waar een losse witte lamp rond de 15 euro kost. Voor Hue-lampen in meerdere wittinten en gekleurde lampen betaal je tussen de 20 en 45 euro per stuk. Een starterkit met drie witte lampen, een hub en dimmer kost rond de 90 euro.

Bij Philips Hue heb je keuze uit tientallen combinatiepakketten van bijvoorbeeld 8 of 12 lampen, al dan niet met schakelaar of bewegingssensor. Daarmee kun je je bestaande systeem goedkoop uitbreiden. Bij IKEA vind je alleen startersets en losse lampen, geen combinatiepakketten.

Let bij IKEA goed op, want de lampen zijn vaak minder geavanceerd en alleen geschikt voor wittinten. Vaak kun je aan de foto’s zien of de lamp ook kleuren ondersteunt. Gekleurde IKEA-lampen kun je eventueel achteraf los aanschaffen.

IKEA Tradfri vs Philips Hue: verkrijgbaarheid

Philips Hue kun je bij vrijwel elke elektronica- en webwinkel aanschaffen, ook in offline winkels zoals Media Markt. Zo kun je goed de prijzen vergelijken.

Tradfri is alleen verkrijgbaar in de IKEA-winkels. Bij de introductie van nieuwe producten kampt IKEA regelmatig met leveringsproblemen, zodat je er snel bij moet zijn als er een nieuw Tradfri-product wordt aangekondigd. Er zijn soms grote regionale verschillen tussen Nederland, België en Duitsland. Sommige producten verschijnen wel in het ene land, maar veel later in het andere. Er zijn soms ook prijsverschillen, dus woon je in de grensstreek dan kan het zin hebben om ook even over de grens te kijken.

IKEA Tradfri vs Philips Hue: assortiment

We noemden het eerder al even: het verschil in assortiment. Bij Philips Hue heb je veel meer keuze. Het Hue-systeem bestaat inmiddels uit tientallen lampen en spotjes, lichtstrips en armaturen. Er zijn waterbestendige plafonnières voor de badkamer, hanglampen voor de keukentafel, dimmers en bewegingssensoren. Voor de tuin zijn er muur- en plafondlampen, lichtzuiltjes die je langs het tuinpad kunt plaatsen en lichtslangen voor in de kerstboom. Ook kun je kiezen voor tuinlampen op laagspanning, zoals de Philips Hue Lily XL (review).

Bij IKEA is het assortiment beperkter. Je koopt een lamp in een van de standaard formaten (E27, E14 of GU10) en kiest zelf het armatuur. IKEA heeft daarnaast enkele filamentlampen, niet-flexibele strips voor boekenkasten en Floalt-lichtpanelen. Zo kun je een

Philips sterke punt is kleur en het creëren van sfeer. Het is echter een misverstand om te denken dat alle Hue-lampen 16 miljoen kleuren kunnen tonen. Dit zijn de drie productlijnen waar je uit kunt kiezen:

Standaard wit (White)

Wittinten (White Ambiance)

Kleurtinten in 16 miljoen varianten (White and Color)

Bij IKEA ligt de nadruk meer op het aansturen van de lampen (aan/uit/dimmen), voornamelijk in wittinten. Die mogelijkheden heb je bij Hue overigens ook.

Tradfri biedt iets minder keuze uit kleuren. Daar staat tegenover dat het assortiment simpeler en overzichtelijker is. Voor mensen die simpel willen beginnen en niet te veel geld willen uitgeven is IKEA wellicht een betere keuze.

Stel je iets hogere eisen qua lichtsterkte en bedieningsmogelijkheden, dan moet je bij Hue zijn. Voor beginners is Philips Hue ook de betere keuze, omdat het systeem minder storingen en compatibiliteitsproblemen oplevert. Speciaal voor nieuwe gebruikers zijn recente lampen voorzien van Bluetooth, waardoor je als beginnende gebruiker geen Bridge meer nodig hebt.

Wil je echter alle mogelijkheden benutten, dan heb je in beide gevallen een Bridge of Hub nodig. Die kun je ook achteraf aanschaffen. Beide systemen werken met Zigbee voor verbinding op afstand. Heb je Tradfri-lampen, dan kun je die eventueel ook koppelen met de Hue Bridge, al levert het nog wel eens problemen op. Ook hangt het van de firmwareversie van de Tradfri-lampen af of je ze überhaupt kunt koppelen met Hue. Het updaten is alleen mogelijk via IKEA’s verbindingshub.

Mocht het koppelen van Tradfri-lampen met je Hue-systeem niet lukken, dan kun je eventueel de Zigbee-functie ‘touchlink’ gebruiken. Dit doe je via alternatieve Hue-apps van derden. Je bent beter af als je je beperkt tot één systeem.

Je kunt je systeem bij Hue en Tradfri uitbreiden met slimme knoppen en bewegingssensoren. Over Tradfri met HomeKit hebben we een apart artikel.

Installatie van Philips Hue vs IKEA Tradfri

Het installeren van Philips Hue-lampen gaat als volgt. Je begint meestal met het installeren van de Bridge en de Philips Hue-app. Vervolgens plaats je de lampen in de armaturen. De app leidt je langs alle stappen, om bijvoorbeeld virtuele ruimtes te maken. De app herkent Hue-lampen binnen een paar seconden, waarna je ze toewijst aan een ruimte. Handig is dat een lamp zich niet binnen het bereik van de Bridge hoeft te bevinden, omdat er sprake is van een mesh-netwerk. Nieuwe lampen voeg je toe door ze te zoeken met de app. Vervolgens wijs je ze toe aan een nieuwe of bestaande ruimte.

Bij IKEA Tradfri voeg je lampen toe met behulp van de afstandsbediening, dimmer of ander accessoire, dus niet via de app.

IKEA Tradfri vs Philips Hue: uitbreidbaarheid

Heb je de bridge geïnstalleerd, dan kun je zowel bij Philips als bij IKEA maar liefst 50 lampen koppelen en op afstand bedienen. Dat zal voldoende zijn voor de meeste huishoudens. Beide verlichtingssystemen kun je ook zonder bridge gebruiken, maar dan heb je wel wat beperkingen. Je kunt maximaal 10 lampen aansturen en de bediening is alleen mogelijk met dimmer, afstandsbediening of app van de fabrikant.

Wil je de lampen met HomeKit en andere smart home-systemen bedienen, dan heb je altijd een bridge nodig. Het grootste knelpunt bij IKEA Tradfri is de hub: deze is minder betrouwbaar, is lastiger om te installeren en heeft meer beperkingen dan die van Philips Hue. We baseren dit op jarenlange ervaring met onze eigen installatie (thuis en op kantoor) en reacties en klachten die we van lezers hebben ontvangen.

IKEA Tradfri vs Philips Hue: compatibiliteit

Philips Hue werkt samen met allerlei smart home-producten en -systemen, onder andere via het Friends of Hue-systeem. Zo kun je lichtschakelaars van derde partijen kopen, die naadloos samenwerken met de Hue-lampen. Al je schakelmateriaal op de muur kun je zodoende vervangen door Hue-compatibele versies.

Bekijk ook Philips Hue-schakelaars en knoppen: welke moet je hebben? Zoek je een fysieke knop om je Philips Hue-lampen te bedienen, dan heb je keuze uit officiële accessoires van Philips Hue of de Friends of Hue-wandschakelaars. Kies je voor de Dimmer, Smart Button of een schakelaar van derden? Hier lees je wat je opties zijn.

Bij Hue vind je diverse apps en diensten die ermee samenwerken, zoals de Netatmo-thermostaat of de vele mogelijkheden van IFTTT. Dit heeft ermee te maken dat Philips het systeem vanaf het begin open heeft gesteld voor externe ontwikkelaars.

Bij Philips Hue en IKEA Tradfri kun je een draadloze bridge aanschaffen, die je in de meterkast of op een andere centrale plek kunt hangen. De bridge moet verbonden zijn met je router. Alleen dan kun je de lampen op afstand bedienen via je iPhone of Android-smartphone en heb je ondersteuning voor HomeKit.

Beide systemen werken samen met Apple’s HomeKit, zodat je de lampen met stemcommando’s kunt bedienen, de verwarming aanpassen en allerlei andere activiteiten automatisch kunt laten uitvoeren, zoals de lampen op volle sterkte aanzetten als de rookmelder af gaat. HomeKit-ondersteuning werkt écht alleen als de lampen met de bridge zijn verbonden. Voor bediening buitenshuis heb je een HomeKit-hub nodig.

Apps voor IKEA Tradfri vs Philips Hue

Ook op het punt van apps heeft Philips Hue een duidelijke voorsprong. De Philips Hue-app zelf is uitstekend en is al aan de derde grote vernieuwing toe. De app is gebruikersvriendelijk en zorgt ervoor dat je makkelijk lampen kunt groeperen en automatiseringen kunt maken. Ook kun je de kleuren aanpassen en bepaalde effecten of lichtrecepten inschakelen, bijvoorbeeld voor een romantisch avondje of geconcentreerd werken.

Daarnaast zijn er tientallen apps die als aanvulling op Philips Hue te gebruiken zijn, bijvoorbeeld voor disco-effecten op basis van muziek. Ook werkt Hue als enige samen met IFTTT.

IKEA’s app verscheen later en zal niet gemakkelijk een inhaalslag kunnen maken. De app zelf is functioneel en doet wat het moet doen, maar biedt verder weinig extra’s. De interface is minder gebruiksvriendelijk.

Beide systemen werken met Alexa, Google Home en Apple HomeKit.

Conclusie: IKEA Tradfri vs Philips Hue

Als je kijkt naar het huidige aanbod en de mogelijkheden, dan zijn er grote verschillen. Philips Hue lijkt misschien de gedoodverfde winnaar, maar voor sommige mensen kan het IKEA-systeem toch een oplossing zijn.

Ben je niet zo geïnteresseerd in technologie en gaat het alleen om in- en uitschakelen van je (veelal witte) lampen, dan kan IKEA Tradfri een betaalbare oplossing zijn. IKEA heeft de afgelopen een inhaalslag gemaakt en heeft inmiddels een wat uitgebreider assortiment aan lampen, waarmee de meest behoeften van de massa worden afgedekt.

Wel is het zo dat Philips Hue een volwassener platform is, dat met veel meer diensten en accessoires samenwerkt. Je hebt vanwege het open karakter van Hue meer mogelijkheden via apps van derden, het systeem is gemakkelijker in gebruik en levert minder storingen en hoofdbrekens op. Leuk is ook dat je scenes kunt maken op basis van de kleuren van je favoriete trui of foto. Ook kun je geautomatiseerde regels maken op basis van je dagelijkse routines. Daar staat wel een hogere prijs tegenover.

Toch hoef je bij Philips Hue niet altijd duur uit te zijn. Omdat de producten bij veel meer winkels verkrijgbaar zijn, kun je regelmatig leuke koopjes scoren.

Wil je veel uitbreidingsmogelijkheden en flexibiliteit, dan zit je goed bij Philips Hue. Zelfs als je een vrij simpele oplossing zoekt (twee witte lampen met afstandsbediening) dan hoeft het met Philips Hue niet extreem duur te worden: een startset kost nog geen 100 euro.

Ben je van plan om je systeem flink uit te breiden, dan is IKEA op de langere termijn goedkoper: de lampen zijn al vanaf €10 verkrijgbaar terwijl je bij Philips vanaf €15 voor een losse lamp betaalt. Om kosten te sparen kun je bij Philips beter een pakket met 8 tot 12 lampen tegelijk aanschaffen.

IKEA lijkt vooral te kiezen voor een simpel systeem, dat ook voor niet-techneuten leuk moet zijn om te proberen. Techliefhebbers zijn beter af met Philips, omdat je er bijna alles mee kan automatiseren.