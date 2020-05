Wat is Dolby Atmos en waarom wil je het hebben?

Dolby Atmos

De beeld- en geluidskwaliteit van films wordt dankzij nieuwe technologieën steeds beter. Fabrikanten beloven al jaren dat je bioscoopgeluid in je huiskamer kunt krijgen, met standaarden voor surroundgeluid, zoals Dolby Digital 5.1 en Dolby Digital Plus 7.1 surround sound. Dolby Atmos gaat daarin nog een stap verder en is onder andere beschikbaar op de Apple TV 4K . Wat heb je aan Dolby Atmos en wat heb je er verder nog voor nodig? Dat lees je in dit artikel!

Wat is Dolby Atmos?

Dolby Atmos is een technologie waarbij surroundgeluid wordt gecreëerd dat uniek is voor de ruimte waarin je speakers staan. Er zijn twee varianten voor films: Dolby Digital+ en Dolby True HD (DTHC). Daarnaast is er nog Dolby Digital Music voor muziek.

Tot nu werkte surroundgeluid met 5 of 7 geluidssporen (en nog een extra spoor voor de lage bass-tonen) die ieder bedoeld zijn voor een speaker. De speakers staan vóór en achter de plek waar je zit te luisteren.

Bij Dolby Atmos is er in theorie een onbeperkt aantal geluidssporen en wordt het geluid ook weerkaatst via het plafond. Het afspeelapparaat (zoals een Apple TV) past het geluid op het type speakers en de plaatsing in de ruimte. Op die manier krijg je nog meer het gevoel dat geluid letterlijk van alle kanten komt.

In eerste instantie is Dolby Atmos ontwikkeld voor bioscopen, maar het is nu ook voor thuis. In de bioscoop ondersteunt Dolby Atmos tot wel 128 kanalen. De speakers zijn rondom de luisteraar geplaatst, van vloer tot plafond. Hierdoor lijkt het alsof je midden in de film zit. Thuis kun je natuurlijk niet zoveel speakers kwijt.

Welke Dolby Atmos speakers zijn er?

Heel veel fabrikanten hebben de afgelopen jaren soundbars en speakersets ontwikkeld voor Dolby Atmos-geluid. Het gaat om onder meer LG, Sony, Samsung en Philips; hier vind je een handig overzicht.

Omdat Sonos een populair merk is onder Apple-gebruikers hebben we hieronder een lijstje met de actuele prijzen opgenomen.

Als je zo’n soundbar of surround-set hebt aangesloten op je Apple TV 4K, dan biedt deze sinds tvOS 12 geluid met Dolby Atmos. Bij Sonos is de Sonos Arc de eerste soundbar die ondersteuning biedt voor Dolby Atmos.

Dit is de speaker set-up voor een 5.1 systeem:

En zo ziet het eruit voor een 7.1 systeem:

Waar vind ik content met Dolby Atmos?

Uiteraard moeten series en films wel geschikt zijn voor Dolby Atmos-formaat. Je hebt hiervoor vier opties:

Koop- en huurfilms, bijvoorbeeld van iTunes

Streaming videodiensten, zoals Netflix

Sreaming audiodiensten, zoals TIDAL

Films op Blu-ray en Ultra HD Blu-ray

Streaming diensten zoals Netflix, Amazon Prime Video en iTunes bieden content aan met Atmos. Al deze diensten streamen Atmos in een Dolby Digital+ formaat.

De meeste recente Hollywood-producties worden tegenwoordig met Dolby Atmos geleverd. Ook Netflix biedt content aan met Dolby Atmos-ondersteuning, als je tenminste een duurder Ultra HD-abonnement hebt afgesloten.

Heb je bij iTunes een film gekocht en komt deze met Dolby Atmos beschikbaar, dan zal Apple je de best mogelijke variant aanbieden. Dat geldt ook voor voor 4K en HDR-versies van films: is jouw apparaat er geschikt voor, dan krijg je gratis een upgrade van je eerder gekochte film in 4K HDR.

Je kan ook kiezen voor films op Blu-ray en Ultra HD Blu-ray die Dolby Atmos ondersteunen.

Daarnaast zijn er muziekdiensten die nummers met Dolby Atmos aanbieden, zoals TIDAL.

Hoe werkt Dolby Atmos technisch gezien?

Audio wordt in films meestal gesplitst in kanalen zoals links, rechts en midden. Deze kanalen bepalen naar welke speaker het geluid gaat. Bij een explosie hoor je het geluid bijvoorbeeld van rechts komen, terwijl bij een dialoog het geluid vanuit het midden komt.

Staan mensen wat verder uit elkaar, dan hoor je het geluid via twee kanalen komen. Dit maakt het gemakkelijk voor onze hersenen om een ruimtelijk effect te ervaren. Je krijgt ongemerkt hints dat het geluid vanuit een bepaalde richting komt.

Bij Dolby Atmos wordt het geluid gesplitst in kanalen en areas (gebieden). Bij een explosie aan de rechterkant van het scherm geeft de geluidstechnicus aan dat het geluid van rechtsachter moet komen. Zo kan een geluidsontwerper preciezer de locatie aangeven en klinkt het nog beter dan wanneer er voor standaard 7.1 surroundgeluid was gekozen.

Met Dolby Atmos wordt geprobeerd om dezelfde geluidservaring te krijgen als in de bioscoop. Het geluid lijkt je helemaal te omsluiten, in plaats dat het alleen vanuit een bepaalde richting komt. Je krijgt ook de indruk dat er geluid van boven- en onderaf komt.

Dolby Atmos is geen codec, maar een audioformaat dat gebruik maakt van twee bestaande codecs: Dolby Digital+ en Dolby TrueHD. Atmos voegt extra data toe aan de datastroom. Daarnaast is er ook nog Dolby Atmos Music, een speciale variant die je via TIDAL HiFi en Amazon Music HD kunt luisteren.

Heeft het zin om mijn audioapparatuur te vervangen?

Of je nieuwe audioapparatuur moet aanschaffen hangt er vanaf wat je hebt staan en hoe belangrijk je de geluidsweergave van een film vindt. Voor de meeste mensen zal Dolby Atmos niet zo belangrijk zijn dat ze een recent gekocht audiosysteem nu meteen zullen vervangen door iets nieuws. Maar was je al een tijdje op zoek naar een nieuw home cinema- of audiosysteem, dan kan het zin hebben om op de specs te letten, om te kijken of Dolby Atmos ook wordt ondersteund.

Nog even wat je nodig hebt:

De content moet Dolby Atmos ondersteunen. Let daarop bij de aanschaf van Blu-ray of het kiezen van een digitale film.

Je hebt een afspeelapparaat nodig dat Dolby Atmos ondersteunt, dus bijvoorbeeld een Apple TV 4K met tvOS 12.

Je hebt speakers of een audiosysteem nodig dat Dolby Atmos ondersteunt.