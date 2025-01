Disney+ gaat binnenkort HDR10+ ondersteunen, zo is bekendgemaakt tijdens CES. Het is de tegenhanger van Dolby Vision, dat al langer beschikbaar is. Maar wat heb je er precies aan?

Veel populaire streamingdiensten zoals Netflix, Amazon Prime Video en Apple TV+ bieden ondersteuning voor alle standaarden voor een hoge HDR-beeldkwaliteit, zoals Dolby Vision. Dit zorgt ervoor dat films en series in de hoogst mogelijke kwaliteit afgespeeld worden, in HDR-beelden met een hogere helderheid op geschikte televisies. Maar niet elke televisie ondersteunt Dolby Vision. Sommige televisies kiezen voor de tegenhanger HDR10+, waaronder Samsung. Apple TV+ en Netflix ondersteunen dit formaat al langer, maar Disney+ liep hierin nog achter. Daar komt binnenkort verandering in, zegt Marc Finer van Communication Research Inc. Hij vertegenwoordigt de organisatie achter HDR10+. Maar wat heb je daar als Apple-gebruiker aan?

HDR10+ bij Disney+

De Apple TV biedt al jarenlang ondersteuning voor Dolby Vision, maar als je een televisie hebt waar geen Dolby Vision op zit maar alleen met HDR10+ werkt heb je daar niet zoveel aan. Het nieuwste model van de Apple TV 4K, de derde generatie uit 2022, werkt gelukkig ook met HDR10+. Dat betekent dat je binnenkort ook op dat model Disney+ kan kijken met de verbeterde beeldkwaliteit, zodra de ondersteuning toegevoegd wordt. Het is nog niet bekend wanneer de HDR10+ ondersteuning precies komt en welke films en series in dit formaat verschijnen.

HDR10+ is ontwikkeld in samenwerking tussen Samsung en Panasonic en is een verbeterde versie van HDR10. HDR10 wordt wel al langer ondersteund op modellen van de Apple TV, maar maakt geen gebruik van dynamische metadata. HDR10+ is bovendien een open standaard, in tegenstelling tot Dolby Vision. Er hoeven door partijen geen licentiekosten betaald te worden om HDR10+ te ondersteunen.

Bekijk ook HDR op de Apple TV: zo zit het met ondersteunde formaten De Apple TV 4K ondersteunt HDR, HDR10 en Dolby Vision, terwijl het nieuwste model ook HDR10+ ondersteunt. Wat kun je daarmee en is het de moeite om er een nieuwe tv en Blu-ray speler voor aan te schaffen? Wij duiken in de technologie achter 4K, HDR en Dolby Vision.

Om straks op Disney+ in HDR10+ te kunnen kijken, heb je vermoedelijk wel de duurste Premium-variant nodig. De andere bundels spelen video’s in maximaal 1080p Full HD af, waarbij HDR ontbreekt. Momenteel kost Disney+ Premium €13,99 per maand. Er zijn echter manieren om Disney+ met korting te kijken.

Bekijk ook Disney+ met korting: alles kijken voor €5,99 per maand Disney+ staat bekend om de vele films en series die geschikt zijn voor het hele gezin. Wil jij goedkoper kijken naar de magische streamingdienst? Op deze pagina vertellen we wat een Disney+ abonnement kost en hoe je kunt besparen.

Prijzen Apple TV 4K (2022)