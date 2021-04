Een dashcam, mag dat?

Niet in alle landen wordt het gebruik van een dashboardcamera op prijs gesteld. Zo mag je in Duitsland geen mensen en nummerborden herkenbaar filmen, vanwege schending van de privacy. In België mag je de beelden alleen voor eigen gebruik vastleggen. Wil je je opnames gebruiken als bewijsmateriaal bij een ongeval, dan moet je de betrokkenen informeren. En in Luxemburg mag je een dashcam wel in bezit hebben, maar niet gebruiken. In Oostenrijk gelden dan weer heel andere regels: daar kon je tot voor kort een boete krijgen voor bezit van een dashcam. Inmiddels zijn de regels wat soepeler. Maar je de beelden, dan loop je nog steeds kans op een boete. Net als in Frankrijk moet je de privacy van je medeweggebruikers respecteren.

In Nederland is een dashcam toegestaan, als de camera het zicht van de bestuurder niet blokkeert. Als je beelden wilt publiceren moet je eerst gezichten en nummerborden onleesbaar maken. Ook in Denemarken, Finland, Ierland, Italië, Kroatië, Noorwegen, Polen, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Zweden kun je met je dashcam de weg op. Hier vind je een uitgebreidere uitleg.