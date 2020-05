TIDAL kondigt Dolby Atmos-support voor Apple TV 4K aan

TIDAL nu met Dolby Atmos

TIDAL is een streaming dienst waarmee je muziek in hoge kwaliteit hoort. De nummers worden in een lossless formaat aangeboden tot 1411 kbps en dat is veel hoger dan de 320 kbps die bij andere diensten al als ‘hoge kwaliteit’ wordt aangemerkt. Nu wordt er ook Dolby Atmos voor soundbars en settop-boxes aan toegevoegd, zodat je je kunt omringen met geluid. Het werkt ook op de Apple TV 4K (5e generatie). Vanaf volgende week kun je ernaar luisteren via de TIDAL-app, maar je moet wel TIDAL HiFi-abonnee zijn. Dit kost je 20 euro per maand.



Met Dolby Atmos hoor je meer detail in de nummers, in vergelijking met normale audio. Je kunt de instrumenten beter van elkaar onderscheiden en hoort details die je eerder niet opmerkte. Het is een uitbreiding op Dolby Surround, waarbij je speakers vóór en achter je luisterpositie plaatst, zodat het geluid van meerdere kanten komt. Bij Dolby Atmos ga je nog een stap verder en wordt het geluid ook naar het plafond gestuurd en vervolgens weerkaatst naar de plek waar je zit. Het geluid wordt daardoor nog realistischer. Het is vooral fijn bij films en series, waarbij geluid van alle kanten lijkt te komen. Maar het kan ook iets extra’s toevoegen bij het luisteren naar muziek.

Bij TIDAL werkt Dolby Atmos op de volgende apparaten:

Apple TV 4K

Fire TV Stick 4K

Fire TV Cube

Fire TV Stick (2nd generatie)

Fire TV (3rd generatie)

NVIDIA SHIELD TV en SHIELD TV Pro (2019 en later)

Sony en Philips Android TV’s

Heb je een van bovenstaande apparaten, dan heb je nog wel speakers nodig die Dolby Atmos ondersteunen.

Je hoeft voor het inschakelen van Dolby Atmos niets te doen. Zodra het wordt uitgerold werkt het automatisch voor alle abonnees van TIDAL HiFi. Geschikte nummers zijn voorzien van een label ‘Available in Dolby Atmos’. Je kunt dit terugvinden als aparte sectie op het beginscherm van de app of door naar Dolby Atmos te zoeken. Voor nieuwe gebruikers heeft TIDAL de proefperiode verlengd naar 60 dagen.

Sinds december biedt TIDAL nummers aan met Dolby Atmos. Het ging aanvankelijk om enkele albums en nummers, zoals ‘7 rings’ van Ariana Grande, ‘After Hours’ van The Weeknd en ‘Señorita’ van Shawn Mendes en Camila Cabello. Het werkte toen alleen nog op Android-smartphones en tablets.

Om thuis te genieten van Dolby Atmos-geluid heb je het volgende nodig:

Een 5.1 of 7.1 geluidsopstelling

2 of 4 plafondspeakers of schuine speakers

Audio-apparatuur die compatibel is met Dolby Atmos (zoals de Apple TV 4K)

Audio- of videobronnen die Dolby Atmos ondersteunen (zoals bepaalde nummers op TIDAL HiFi)

Nog geen Dolby Atmos bij Apple Music

Ondertussen biedt Apple Music alleen muziek aan in 256 kbps AAC en heeft geen apart abonnement voor audio in betere kwaliteit. In onze vergelijking van streaming audiodiensten lees je er meer over.