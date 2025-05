Problemen met Dolby Atmos-audio op je Apple TV? Met de nieuwste update los je dat nu op

De Apple TV kan op allerlei manieren verbinding maken met de speakers die je gebruikt. De meeste mensen zullen de speakers van de tv of een bedraad verbonden soundbar gebruiken, maar er zijn ook opties voor draadloze audio via bijvoorbeeld AirPlay of Bluetooth. Dat kan echter wel eens problemen geven, waardoor de audio tussen speakers niet synchroon loopt. De afgelopen jaren klagen sommige gebruikers over vertraging bij audio bij gebruik van Dolby Atmos. Daar heeft Apple met tvOS 18.5 iets op bedacht.

Vertraging bij Dolby Atmos op Apple TV

Apple heeft de bestaande functie voor het synchroniseren van draadloze audio op de Apple TV bijgewerkt met ingang van tvOS 18.5. Uit de releasenotes blijkt dat de functie voor het synchroniseren van draadloze audio via AirPlay of Bluetooth nu ook Dolby Atmos ondersteunt. Daardoor worden mogelijke problemen bij vertraging van het afspelen van audio opgelost. Met de functie gebruik je de microfoon van de iPhone om te meten hoelang het duurt om audio en video af te spelen. Vervolgens stemt de Apple TV dat automatisch af.

Mocht je dus dergelijke audioproblemen hebben, dan is het de moeite waard om de functie eens te proberen om te kijken of het daarmee opgelost wordt. Zorg er wel voor dat je Apple TV geüpdatet is naar tvOS 18.5 of nieuwer. Merk je dat na het synchroniseren de audio juist minder goed werkt, dan kun je dit altijd via hetzelfde scherm weer herstellen.

Meer over deze synchronisatiefunctie voor draadloze speakers, vind je in onze aparte tip. Daar lees je ook hoe je de functie gebruikt en wanneer het van pas komt.