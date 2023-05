AirTag-alternatief met Zoek mijn

De AirTag is een logische keuze als je je tas, koffer of fiets wil volgen. Maar er is meer. Apple geeft ook andere fabrikanten toegang tot het Zoek mijn-netwerk en dat geeft je vaak meer opties. Zo zijn er platte kaarten en ronde schijfjes, met of zonder bevestigingsoog voor allerlei toepassingen. Let wel op dat ze meestal geen Ultra Wide-bandchip hebben, waardoor nauwkeurig zoeken niet beschikbaar is. Maar ze zijn wel vaak een stuk goedkoper dan de AirTag!

Chipolo tracker

Verkrijgbaar als: rond schijfje met oog of platte rechthoekige kaart

Bij Chipolo heb je keuze uit twee modellen: de ronde Chipolo One Spot en de platte kaart Chipolo Card Spot. Ze worden gemaakt door een Europees bedrijf. De ronde plastic tracker is handig om aan je fiets of sleutelbos te hangen, aangezien hij minder snel gekrast raakt dan de AirTag. Ook ziet hij er onopvallender uit. De platte versie is perfect voor in je portemonnee. Hij is zo dik als 2 tot 3 creditcards en past ook in een Secrid-portemonee. Hou er wel rekening mee dat de speaker dan wat minder luid is.

Een los exemplaar kost €35, twee stuks kosten €55,- terwijl je voor vier stuks rond de €95 kwijt bent. Let wel op dat je de ‘Spot’-versie hebt en niet de goedkopere varianten die in meerdere kleuren verkrijgbaar zijn. Die werken namelijk niet met Zoek mijn.

One Spot Tab 2

Eufy trackers

Verkrijgbaar als: vierkant schijfje met oog of platte rechthoekige kaart

Accessoiremerk Eufy (van de Chinese fabrikant Anker) heeft een tweetal trackers met Zoek mijn uitgebracht, die te herkennen zijn aan de naam SmartTrack. We hebben de Eufy SmartTrack Card in een review uitgebreid besproken. De vierkante tracker met afgeronde hoeken werkt op precies dezelfde manier, maar heeft alleen een andere vorm. Qua prijs moet je rekenen op ongeveer 25-30 euro, iets goedkoper dan de Chipolo. Je hebt via de Eufy-app nog wat extra functies en kunt deze app naast de Zoek mijn-app van Apple blijven gebruiken. Bijzonder is ook dat er een extra QR-code op staat, waarmee de eerlijke vinder je kan bereiken. Apple biedt die mogelijkheid zelf ook als de tracker in Verloren-modus staat, maar het achterhalen van informatie over de eigenaar is wat minder duidelijk erop gedrukt.

De Eufy-trackers zijn verkrijgbaar bij Amazon en andere winkels. De sleutelbostracker kost meestal rond de 20-25 euro.

Sanoto tracker

Verkrijgbaar als: rechthoekige schijf met oogje

Sanoto is een merk waar je wellicht nog nooit van gehoord hebt. Toch heeft het een officiële licentie om het Zoek mijn-netwerk van Apple te mogen gebruiken. Dit AirTag-alternatief heeft een zwarte siliconenhoes en meet 3,5 x 4,5 centimeter. Er zit een oogje in om aan je sleutelbos vast te maken. Binnenin zit een standaard knoopcel van het type CR2032 (meegeleverd) die bij normaal gebruik ongeveer 6 maanden meegaat. Dit is een stuk korter dan Apple’s eigen tracker, die het een jaar volhoudt.

Verkrijgbaar voor €17 bij Amazon Duitsland

Atuvos tracker

Atuvos is nog zo’n naam waar we nog nooit van hadden gehoord. Deze fabrikant heeft een AirTag-alternatief die ook voorzien is van een oogje. De trackers moeten het vooral hebben van de prijs: een pak van twee stuks kost rond de 30 euro en is daarmee goedkoper dan een losse AirTag. Bovendien heb je geen extra hoesje of houder meer nodig, want je hangt de plastic tracker overal aan. Het werkt met het Zoek mijn-netwerk van Apple.

Ook de Atuvos is alleen verkrijgbaar bij Amazon Duitsland, ze kosten ongeveer 15 euro per stuk.

Het origineel: de AirTag

Verkrijgbaar als: rond schijfje zonder oogje

De AirTag heeft weinig toelichting nodig: deze tracker van Apple valt op door z’n wat bolle uiterlijk. De ene kant is gemaakt van wit plastic en de andere kant van glimmend metaal, dat na verloop van tijd kan gaan krassen. Er is geen oogje aanwezig, zodat je voor bevestiging aan een tas nog een extra houder of hanger moet kopen. Wel is deze als enige Zoek mijn-tracker voorzien van Ultra Wide-band . Je kunt een AirTag kopen voor rond de 40 euro per stuk. Goedkoper ben je uit met een pak van 4.

1 stuk 4 stuks

Nog meer trackers

Behalve deze trackers voor aan je tas en koffer zijn er inmiddels nog meer producten waar de Zoek mijn-technologie is ingebouwd. Zo zijn er rugzakken van Targus, drinkflessen en fietsen. Het is misschien leuk om zo’n product te kopen waar de Zoek mijn-tracker al is ingebouwd, maar het is vaak wat duurder en het beperkt ook je keuze. Alleen die ene rugzak van Targus heeft het. Je bent dan vaak beter af door een willekeurige rugzak te gebruiken en er een tracker in te stoppen.