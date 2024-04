Tile was ooit de meest bekende Bluetooth-tracker, maar is sinds de start van Apple's AirTag met Zoek mijn-netwerk een beetje in de vergetelheid geraakt. Nu Apple en Google samenwerken om dit netwerk nog groter te maken, lag er een kans voor Tile om er ook aan mee te doen. Maar die kans laten ze liggen.

Toen Google het Find My Device-netwerk in 2023 aankondigde, was Tile een van de partners. De verwachting was dat Tile een itemtracker zou uitbrengen die in ieder geval met Google’s netwerk compatibel zou zijn. Nu het eenmaal zover is en Google’s Find My-netwerk sinds deze week live is gegaan, is er een opvallende afwezige: Tile doet toch niet mee. Een woordvoerder van Tile gaf aan dat er niet wordt gewerkt aan locatietrackers die met Google werken en dat alle aandacht nu is gericht op het inbouwen van de Tile-technologie in de Life360-kaarten.

Tile maakte een omslag toen het werd overgenomen door Life360, een bedrijf dat naar eigen zeggen tientallen miljoenen gebruikers heeft. Life360 is een oplossing je kinderen in de gaten te houden. Zo kun je kijken of ze wel op school zijn en of ze bij het lenen van de gezinsauto wel netjes hebben gereden. Je kunt zien of ze de telefoon hebben gebruikt tijdens het rijden, of ze hard hebben geremd en of ze harder dan 128 km/uur hebben gereden. De basisfuncties zijn gratis en voor de premium-functies betaal je 5 doller per maand.

Tile in de Life360 app.

Life360 biedt verder functies aan die je ook gratis bij Apple vindt, zoals crashdetectie en de locatie van mensen zoeken op de kaart. Daarnaast kun je op de Life360-kaart zien waar je spullen zich bevinden, als je er een Tile-tracker aan hebt bevestigd. Dit werkt net als de AirTag: je kunt ze vastmaken aan een tas, sleutelbos, fiets of iets dergelijks. Kijken waar je spullen rondslingeren doe je met de Tile-app of de Life360-app.

‘We hebben Apple en Google niet nodig’

Android Authority deed navraag bij Tile en kreeg te horen dat het bedrijf andere prioriteiten heeft bij het ontwikkelen van producten. Ze hebben een goede werkrelatie met Google en kijken uit naar toekomstige samenwerkingen, maar op dit moment ligt de focus op het maken van een platformonafhankeiljke oplossing voor het tracken van mensen, huisdieren en spullen. Tile is de afgelopen tijd druk geweest met het zichtbaar maken van de Tile-trackers op de Life360-kaart. Daardoor wordt het zoeken naar Tiles mogelijk voor de 66 miljoen Life360-leden, waarvan meer dan de helft (36 miljoen) zich in de VS bevindt. Eén op de negen smartphonegebruikers die je op straat tegenkomt is Life360-gebruiker, zegt de fabrikant. Daarmee heeft de oplossing naar eigen zeggen een enorm bereik en voldoende impact. Kortom: Tile heeft Apple en Google niet nodig.

Google’s Find My Device-netwerk maakt gebruik van miljarden Android-apparaten wereldwijd om zoekgeraakte spullen met behulp van Bluetooth-trackers terug te vinden. Apple heeft ook nog eens miljarden iPhones die aan het Zoek mijn-netwerk meedoen. Beide netwerken kunnen gebruikers waarschuwen bij ongewenste tracking en kunnen ook apparaten vinden als ze zijn uitgeschakeld. Merken zoals JBL en Sony doen mee, zodat je bijvoorbeeld je speakers en oordopjes kunt terugvinden.

Chipolo doet wel mee

Wat trackers betreft is Chipolo het meest betrokken. De Sloveense fabrikant heeft een speciale versie van de trackers uitgebracht, genaamd Chipolo One Point. Dit maakt meteen duidelijk dat het nog niet zo gemakkelijk is om aan alle netwerken mee te doen.

Chipolo heeft inmiddels drie soorten trackers:

Chipolo One : voor het eigen netwerk

: voor het eigen netwerk Chipolo One Spot : voor Apple’s Zoek mijn-netwerk

: voor Apple’s Zoek mijn-netwerk Chipolo One Point: voor Google’s Find My Device-netwerk

Ze variëren in prijs van twintig tot veertig euro per stuk. Misschien wilde Tile zich liever concentreren op één productlijn, in plaats van het maken van drie verschillende die onderling niet met elkaar compatibel zijn. Wat het Apple Zoek mijn-netwerk betreft is er inmiddels voldoende keuze uit AirTag-alternatieven, dus daar valt voor Tile ook niet zoveel te winnen.