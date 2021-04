Nu Apple na aanhoudende geruchten nog steeds geen AirTag heeft aangekondigd, is Samsung aan zet. Met de Samsung Galaxy SmartTag+ is er nu een tracker die met Ultra Wideband werkt. Daarnaast probeert Samsung nog op een andere manier zieltjes te winnen.

De SmartTag+ is eigenlijk een AirTag

Ondersteuning voor Ultra Wideband zou een van de unieke pluspunten moeten zijn van de AirTag. Deze tracker voor je belangrijke spullen begint echter steeds meer op de beruchte AirPower te lijken: Apple heeft het accessoire al meermaals laten lekken via iOS-code, waardoor we zeker weten dat ‘ie in ontwikkeling is. Maar ondertussen zijn we wat geruchten betreft alweer twee jaar verder, zonder dat Apple iets heeft aangekondigd.



Samsung gaat ondertussen gewoon door en kondigt nu de Galaxy SmartTag+ aan, een tracker voor aan je sleutelbos met ondersteuning voor Ultra Wideband én Bluetooth. Ook kun je de tracker terugvinden met Augmented Reality, een andere functie die uniek had moeten zijn voor de AirTag . Het is de vraag wie van de twee we iets kwalijk moeten nemen: Samsung vanwege het feit dat ze opnieuw een Apple-product namaken, ook al is het nog niet eens aangekondigd. Of Apple, omdat ze de AirTag al lang hadden kunnen onthullen.

Nauwkeuriger terugvinden met UWB

Het is in feite Samsung’s tweede tracker, na de SmartTag uit januari 2021 die alleen met Bluetooth LE werkte. De SmartTag+ is een opvolger daarvan met ingebouwde UWB-chip. Ze zien er overigens hetzelfde uit, maar dankzij UWB is het plusmodel nauwkeuriger terug te vinden.

Het grootste nadeel is dat hij geen gebruik maakt van het Zoek mijn-netwerk van Apple. In plaats daarvan maakt het gebruik van het SmartThings-netwerk van Samsung, waarbij andere gebruikers ongemerkt meewerken aan het terugvinden van zoekgeraakte trackers. Je kunt een geluidje laten afspelen en krijgt een notificatie als de tracker gevonden is. Tot zover niets nieuws.

Samsung SmartTag+: niet voor iPhone-gebruikers

Je regelt alles via de SmartThings-app, die ook voor iOS verkrijgbaar is. Maar dat wil niet zeggen dat je er als iPhone-gebruiker iets aan hebt. Net als bij de eerdere SmartTag werkt het alleen met Samsung-toestellen. Je kunt je SmartTags niet terugvinden als je een ander merk Android-toestel of een iPhone hebt. Bovendien is het beperkt tot een aantal high-end toestellen van Samsung die voorzien zijn van UWB-chip, namelijk de Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra en Galaxy Z Fold 2. Dat maakt de kans op adoptie meteen een stuk minder.

Samsung iTest helpt je met overstappen

Wie gefrustreerd is over het feit dat Apple nog steeds niets heeft aangekondigd, zou dus naar één van de flagship-devices van Samsung moeten overstappen. Ook daaraan heeft de fabrikant gedacht. Er is een nieuw platform opgetuigd waarmee je als iPhone-gebruiker kunt kijken wat het is om een Galaxy-toestel te gebruiken. Het werkt in de browser en heeft de passende naam iTest gekregen.

Je moet een webapplicatie op het beginscherm zetten van je iPhone zetten en krijgt dan een interactieve simulatie. Daarmee kun je een beetje kijken hoe het is om een Android-toestel te gebruiken. Je kunt bijvoorbeeld door de Galaxy Store bladeren, het thema van je Android-systeem veranderen en kennismaken met andere functies die je op Galaxy-toestellen vindt. Ook komen er tijdens het testen neptelefoontjes en berichten binnen.

Spullen terugvinden met augmented reality

Nog even terug naar de SmartTag+. Apple zet sterk in op Augmented Reality en dat had dan ook een van de opvallende vernieuwingen van de AirTag moeten zijn. Door via de camera te kijken kun je zien waar je zoekgeraakte spullen zich bevinden. Bij Samsung kan dat ook: je kijkt in de SmartThings-app en met de AR Finder zie je aan de hand van groene stipjes waar je moet zoeken. Pijlen geven aan in welke richting je moet lopen en hoe ver het voorwerp is verwijderd.

De SmartTag+ komt op 16 april uit in de VS voor een prijs rond de 40 dollar. Dat is 10 dollar meer dan de normale SmartTag zonder UWB-chip. Voor Nederland en België ligt de prijs van het gewone model op 30 euro, dus de verwachting is dat de plusversie 40 euro zal kosten.

Bij Bol.com staat de SmartTag+ al op de website, maar is nog niet te bestellen.