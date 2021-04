De AirTag is bedoeld om spullen terug te vinden. Hoe dat werkt lees je in deze tip. Je kunt de locatie van de AirTag op de kaart zien, nauwkeurig zoeken als je een recente iPhone hebt of een geluidje afspelen.

Met de AirTag kun je gemakkelijk je spullen terugvinden, op verschillende manieren. In deze tip leggen we uit hoe je dit aanpakt en welke opties je hebt als je bijvoorbeeld je sleutelbos kwijt bent.

#1 Geluid afspelen op je AirTag

Meestal weet je wel ongeveer waar je je sleutelbos of tas hebt gelaten. De meest voor de hand liggende optie is dan om een geluidje af te spelen. Je doet dit via de Zoek mijn-app of door Siri te vragen om je rugtas of sleutels te zoeken. De AirTag produceert een piepgeluid rond de 90 decibel, voldoende om te weten waar je ongeveer moet zoeken.

#2 Naar de AirTag navigeren

Lukt het niet om de AirTag te vinden door een geluid af te spelen, dan kun je ook er naartoe navigeren. Heb je een iPhone 11 of nieuwer (d.w.z. een model met Ultra Wideband-chip), dan kun je nauwkeurig zoeken naar je AirTag. Als je ver weg bent verschijnt er een cirkel met stipjes op het scherm, maar naarmate je dichterbij komt krijg je een pijl te zien. Deze kleurt groen als je in de juiste richting beweegt. Je ziet ook hoeveel meter je nog verwijderd bent van de AirTag.

Heb je geen geschikte iPhone dan kun je met Bluetooth zoeken, maar dit is minder nauwkeurig.

#3 AirTag op de kaart zoeken

Het kan natuurlijk ook gebeuren dat je echt geen idee hebt waar je je spullen hebt gelaten. In dat geval kun je op de kaart kijken of je sleutelbos of tas überhaupt in de buurt is. Je gebruikt hiervoor uiteraard ook de Zoek mijn-app. Op het tabblad Objecten kun je naar objecten zoeken.

Lukt het niet om de AirTag terug te vinden, dan kun je deze als verloren markeren. Een andere gebruiker kan je dan helpen om je AirTag en de daaraan bevestigde tas of sleutelbos terug te vinden. Hoe dit werkt lees je in de tip ‘Dit gebeurt er als iemand jouw zoekgeraakte AirTag vindt. Je vindt daarin ook tips wat je moet doen als je zelf een AirTag hebt gevonden.

