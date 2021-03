Wil je slaap meten met je Apple Watch, dan kan dat met de apps in dit overzicht. Door je Apple Watch tijdens het slapen te dragen krijg je de volgende ochtend een duidelijk overzicht hoe diep je slaap was en krijg je inzicht hoe je je slaapgedrag kunt verbeteren.

Apps om je slaap te meten met de Apple Watch

Voor het meten van je slaapactiviteiten heb je apps van derden nodig, want Apple levert standaard nog geen geschikte app mee. Als je een van onderstaande slaap-apps voor de Apple Watch installeert kun je toch goed analyseren hoe diep je slaap is geweest. We vertellen je welke apps om slaap te meten het beste zijn voor de Apple Watch. Wil je slaap meten met de iPhone, dan hebben we daar een aparte gids over.

Let op: de apps die we hier bespreken zijn bedoeld voor recreatief gebruik, het zijn geen medisch hulpmiddelen. Als je last hebt van ernstige slaapproblemen kun je beter een arts inschakelen. Ook kunnen de metingen wel eens afwijken van wat je zelf ervaren hebt. Kijk daarom liever op de lange termijn of je iets aan deze apps hebt, of focus je op de praktische functies zoals de wekkerfunctie als je in een lichte slaapfase bent.



Slaap meten met je Apple Watch

De meeste mensen laden hun Apple Watch ‘s nachts op, maar als je wilt kun je ook slaap meten terwijl je de smartwatch ‘s nachts draagt. Dat betekent wel dat je het opladen op een ander moment moet doen, bijvoorbeeld als je ‘s ochtends bezig bent met douchen en aankleden, of als je overdag op kantoor zit. Heb je nog een oude Apple Watch liggen, dan zou je die ook kunnen gebruiken om ‘s nachts te dragen terwijl je je nieuwere Apple Watch aan het opladen bent.

Vergeet ook niet de standaard aanwezige functies Bedtijd en Waakmelder, die op elke iPhone te vinden zijn:

Bekijk ook Zo gebruik je Bedtijd en Waakmelder op de iPhone Met de functies Bedtijd en Waakmelder op de iPhone kun je zorgen dat je beter slaapt. Ontdek hoe je met Bedtijd zorgt dat je op tijd naar bed gaat en met de Waakmelder weer uitgerust wakker wordt, dankzij je iPhone.

iCulture adviseert: AutoSleep

AutoSleep is een app waarmee je je slaapactiviteiten op twee manieren kunt meten. De eerste is om je Apple Watch ‘s nachts om te houden. Je krijgt elke ochtend dan een reeks statistieken te zien, waaronder een grafiek van de slaapkwaliteit en de verschillende slaapcycli. Ook kun je zien hoeveel minuten je wakker hebt gelegen, of je een rustige slaap had en wat je gemiddelde hartslag was. AutoSleep is gemaakt door de mensen achter HeartWatch, de app waarmee je heel nauwkeurig je hartslagdata kunt meten. Beide apps werken dan ook met elkaar samen. Overigens levert HeartWatch op zich ook al aardig wat info over de mate van ontspanning tijdens het slapen, dus je zou het ook eerst met deze losse app kunnen proberen.

Het voordeel van AutoSleep is, zoals de naam al aangeeft, dat het automatisch werkt. Je hoeft dus niet handmatig aan te geven dat je in bed ligt. AutoSleep is bovendien erg nauwkeurig in vergelijking met een gespecialiseerde slaaptracker. Je kunt eventueel de gevoeligheid aanpassen zodat de metingen nog beter kloppen.

Bekijk ook Review: AutoSleep meet je slaapkwaliteit via de Apple Watch De app AutoSleep werkt samen met je Apple Watch om je slaappatroon in kaart te brengen. Je ziet niet alleen hoelang je geslapen hebt, maar ook wat je slaapkwaliteit is. Hoe handig is zo'n app? Wij gebruikten hem en geven ons oordeel.

Wil je de Apple Watch niet in bed dragen, dan is er ook een alternatieve oplossing. Je kunt ook slaap meten door je Apple Watch aan de lader te hangen voordat je gaat slapen. Zodra je je iPhone of Apple Watch ‘s ochtends weer vastpakt, berekent AutoSleep de hoeveelheid slaap. Je krijgt daarbij wel minder data.

Sleep Cycle

Sleep Cycle is een van de bekendste apps op de iPhone om je slaap te meten. Er is ook een Apple Watch-app van Sleep Cycle, waarmee je op een subtiele manier gewekt kan worden. Je stelt een wektijd in en de app trilt je wakker op een moment dat je in lichte slaap bent. Je kunt daarbij zelf aangeven of je een halfuur van tevoren gewekt wilt worden, of een kortere periode.

Je kunt ook de snooze-functie instellen op de Apple Watch-app, die nu los te gebruiken is van de iPhone. Er zijn plannen om ook de slaapfunctie uit een eerdere versie van de Watch-app terug te brengen. De app maakt geen gebruik van de microfoon, maar van nieuwe functies in watchOS 6.

Sleep ++

Biedt Apple Watch-app en zelfs een iMessage-app voor iOS. Gebruikt de bewegingssensoren in je Apple Watch om de kwaliteit en duur van je slaap te meten. Advertenties kun je wegkopen met een in-app aankoop. Deze app gebruikt de versnellingsmeter in je Apple Watch om lichte en diepe slaap te meten, te kijken hoe rusteloos je bent en hoe vaak je half wakker ligt te woelen. Als je ‘s ochtends wakker wordt geeft de app je meteen feedback. Je kunt ook de slaapdata synchroniseren met de Gezondheid-app en met andere apps die met HealthKit werken.

Met ingang van versie 2.0 is een nieuw Nacht-detailscherm toegevoegd, waarop je duidelijke uitleg vindt van je slaapkwaliteit. Je ziet meteen wanneer je goed sliep en wanneer je rusteloos was. Sleep++ heeft als belangrijkste pluspunt de eenvoud. Er zitten niet te veel functies in, zodat zelfs wat minder ervaren gebruikers hun weg kunnen vinden. Een start- en een stopknop, meer heb je niet nodig. Ondanks alles is dit een wat minder bekende app. En dat is jammer, want hij functioneert eigenlijk best goed.

Pillow

Pillow gebruikt een combinatie van beweging, geluid en hartslag om te bepalen hoe goed je slaapt. De data verschijnt vervolgens in een mooie en overichtelijke grafiek. Aanvankelijk moest je de meting handmatig starten en stoppen als je gaat slapen, maar dat hoeft niet meer: het kan ook automatisch. Deze app ziet er door z’n kleurige uiterlijk erg aantrekkelijk uit

Sleep Pulse 3

Sleep Pulse is een complete slaap-app voor je Apple Watch, die het meeste automatisch doet. De app houdt je hartslag en beweging in de gaten. Ook kun je een speciaal scherm bekijken als je halverwege de nacht wakker wordt. Je krijgt dan je rusthartslag te zien en het aantal uren dat je hebt geslapen. Je kunt er ook dutjes overdag mee vastleggen en registreren of je tijdens het slapen praat. De analyse van alle data vindt plaats op de Apple Watch zelf.

Je synchroniseert de data met je iPhone on nog meer statistieken te zien. Ook kun je op de wijzerplaat de voortgang van je slaap zien en de kwaliteit van de slaap van afgelopen nacht. De app was volgens de makers de eerste slaaptracker voor de Apple Watch, die je kon blijven dragen tijdens het slapen. Sleep Pulse meet je beweging, hartslag en fases van slaap. De app gebruikt daarbij data uit HealthKit en de bewegingssensoren in de Apple Watch om onderscheid te maken tussen slaap- en waakmomenten. Je weet wanneer je in slaap viel en wanneer je in diepe slaap was.

HeartWatch

HeartWatch wordt gemaakt door dezelfde makers als AutoSleep, de app die we als iCulture-redactie aanbevelen. Je kunt HeartWatch ook gebruiken voor het meten van je slaap. Daarbij wordt de hartslagdata geprojecteerd op je slaapdata, zodat je de hartslag bij ontwaken en tijdens de slaap kunt zien en vergelijken met je normale hartslag. De iPhone-app is wel vrij druk, maar gaat het vooral om het bekijken van je hartslag tijdens slapen, dan is dit een erg handige en nauwkeurige app.

Beddit Sleep Monitor

Beddit is een slaaptracker waarvoor je een speciaal matje nodig hebt, die je onder je matras legt. Apple nam Beddit een paar jaar geleden over en het is jammer dat er daarna geen moeite meer in is gestoken. Zo dateert de laatste update van de bijbehorende Apple Watch-app nog uit 2018.

Je kunt via de app je slaapscore bekijken, een snelle 30 minuten durende powernap na de lunch doen en je wordt weer wakker gemaakt met een stil alarm. Daarna kun je kijken of je slaapscore is verbeterd. Wil je de slaapmat gebruiken, dan kun je die voor 149 euro aanschaffen in de Apple Store.

Sleep Watch by Bodymatter

Een app voor het meten van je slaapgedrag. Sleep Watch meet automatisch de tijd, hartslag en stadia van je slaap. Daarbij wordt gekeken naar momenten waarop je hartslag iets omlaag gaat, wat volgens de makers samenvalt met de meest rustige slaapmomenten. Je krijgt na afloop een score, gebaseerd op de slaapkwaliteit. Ook krijg je dagelijkse verslagen en zie je slaaptrends verspreid over de tijd.

Sleep Tracker ++

Sleep Tracker ++ stond voorheen bekend onder de naam SleepMatic (zie ook de app die we hieronder nog noemen). Deze houdt automatisch zicht op je slaap. Je hoeft niet op knoppen te drukken, het enige wat je hoeft te doen is gaan liggen en slapen. De volgende ochtend krijg je inzicht in je slaapgedrag. Slaap je gedurende de dag, dan wordt dit ook vastgelegd. Je kunt de gevoeligheid van de detectie zelf instellen. Verder kun je notities en hashtags toevoegen en je slaap indelen in categorieën, zodat je makkelijker trends kunt herkennen.

Wil je een Apple Watch kopen om je slaapgedrag te meten en te werken aan een gezondere levensstijl? In onderstaand overzicht lees je alles over prijzen, modellen en combinaties met bandjes.

Andere apps om slaap te meten

Er zijn nog meer apps om je slaap te meten. Sommige hebben een Apple Watch-app, maar er zijn slechts weinig die je ook ‘s nachts kunt dragen. Zoek je een alternatief voor AutoSleep, dan ben je met Sleep++ het beste uit.

Sleep Tracker - Sleep Pulse 3 (€4,49, iPhone, iOS 10.0+) - Wat ons betreft geen goede investering, aangezien de app nauwelijks meer wordt bijgewerkt. Maar mocht je op zoek zijn naar de slaaptracking zoals Fitbit die aanbiedt, dan kan dit een oplossing zijn.

Sleep Diary (gratis, iPhone, iOS 13.0+) - Laat je niet afschrikken door de Russische teksten; deze app is ook in het Engels te gebruiken. Bevat heel veel handige functies, waaronder het combineren van slaapdata met hartslagdata, waardoor je nieuwe inzichten krijgt.

Zoek je apps voor slaap meten op je iPhone en iPad? Bekijk dan eens onderstaande gids met nog meer handige apps!

Bekijk ook De beste iPhone-apps voor slapen en slaap bijhouden Met deze iPhone apps voor beter slapen kun je je slaapkwaliteit meten, val je sneller in slaap en voel je je gezonder. We bespreken allerlei apps die je helpen om beter te slapen.