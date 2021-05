Belkin heeft een serie goedkope AirTag-houders van plastic gemaakt, die we in deze review bespreken. Ze vormen een goed alternatief voor de toch wel prijzige AirTag-houders van Apple zelf.

AirTag-houders van Belkin getest

Toen we Apple’s eigen AirTag-houders bespraken hadden we bij beide uitvoeringen hetzelfde kritiekpunt: ze zijn nogal prijzig. Gelukkig is er in de Apple Store ook een goedkoper alternatief te vinden, gemaakt door Belkin. De Belkin-houder met sleutelhanger is er in roze, wit, blauw en zwart en een andere variant met bandje is er in dezelfde kleuren. Beide kosten €13,95 per stuk en zijn daarmee een stuk betaalbaarder dan de Apple-houders die vanaf €35 in de winkel liggen. Het ziet er iets minder luxe uit, maar zijn ze goed genoeg om je kostbare AirTag in te stoppen? Dat lees je in deze review!

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in mei 2021. Niet alle producten die we op de iCulture-redactie testen krijgen een uitgebreide bespreking. Voor hoesjes, kabels en andere accessoires hebben we de beknoptere ‘iCulture bekijkt’ reviews. De Belkin-houders zijn beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Belkin AirTag-houders in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: met ring en koord

Kies uit de kleuren roze, wit, zwart en blauw

Geschikt voor AirTag

Gemaakt van plastic met draaisluiting

Verkrijgbaar bij de Apple Store en andere winkels zoals Amac en Appelhoes

Verpakking en design van de Belkin AirTag-houders

De AirTag heeft geen oogje of ander bevestigingspunt, dus je zult een houder moeten aanschaffen als je de tracker aan je tas of sleutelbos wilt vastmaken. Een van de goedkoopste opties zijn deze van Belkin. Ze zijn gemaakt van hardplastic en kosten €13,95 – een opvallend lage prijs voor een accessoire dat in de Apple Store wordt verkocht. Deze prijs voelt een stuk logischer aan: bij een €35 kostende AirTag is het wat overdreven om een hangertje te kopen dat ook nog eens €35 kost (of meer).

We gaan in deze review kijken naar de twee verschillende uitvoeringen:

Belkin-houder met sleutelhanger in wit, roze, blauw of zwart: 13,95 euro

Belkin-houder met bandje in wit, roze, blauw of zwart: 13,95 euro

We hebben ze getest in wit en zwart. Beide houders zijn identiek, alleen het meegeleverde accessoire (ring of koordje) is verschillend.

Wat ons opviel bij het bekijken van de verpakking is dat er helemaal geen ‘AirTag’ op staat, maar alleen dat het voor “your new device” is. Ook staat het jaartal 2020 erop gedrukt. Blijkbaar heeft Belkin deze eerste batch aan AirTag-houders vorig jaar al gemaakt, toen de naam nog niet officieel kon worden gecommuniceerd.

In de verpakking vind je de plastic houder met een sleutelring of koordje, afhankelijk ven de versie die je hebt gekocht. De houder zorgt ervoor dat er een soort stootring rondom de AirTag ontstaat, waardoor geen krassen krijgt als je AirTag over de tafel schuift. Hang je de AirTag aan een sleutelbos, dan krijg je nog steeds krassen, want voor- en achterkant blijven grotendeels onbeschermd. De roze versie oogt wat kinderlijk, dus de vraag is of je dat mooi vindt. We hebben al gehoord dat heel wat mensen de AirTag willen gebruiken om mensen te volgen (en met name kinderen), dus dan kan een roze uitvoering wel weer passend zijn.

Een groot verschil met de AirTag-hangers van Apple is dat deze van Belkin erg compact zijn. Terwijl je bij de sleutelhanger van Apple bent aangewezen op leer met doorgestikte rand en een lip met drukknoop, is het bij Belkin zo simpel mogelijk gehouden. Gewoon een plastic randje, groter hoeft het niet te zijn. Het oogje is bovendien zo bevestigd dat het niet snel kapot zal gaan, ook niet bij hard trekken.

Belkin houders in gebruik

De plastic houder bestaat uit twee helften, die je met een draaibeweging dichtklikt. Het plaatsen van de AirTag is vrij gemakkelijk: je legt de tracker in één van beide helften en draait de andere helft er als een dekseltje bovenop. Vervolgens kun je de ring of het koordje bevestigen. Het oogje aan de bovenkant is groot genoeg om eventueel een eigen sleutelring of koordje te gebruiken.

Er zitten groeven aan de bovenkant van de houder, om je extra grip te geven bij het opendraaien. Dat kost wat moeite, maar het is dan ook niet de bedoeling dat je voortdurend de AirTag eruit haalt. Via Twitter kreeg ik de vraag of deze houder ook geschikt is voor winkelwagenmuntjes, maar dat is erg onpraktisch. Het kost ongeveer 30 seconden om de AirTag eruit te halen en dat is te veel gedoe voor iets wat je snel wilt kunnen pakken. Het openmaken kost wat moeite, maar in feite hoef je dat maar eenmaal per jaar te doen, als de batterij leeg is. Belkin noemt het een ‘Secure Holder’ om duidelijk te maken dat de houder niet zomaar open kan gaan. Die belofte klopt. Je moet echt aan de behuizing draaien om te openen en dat lukt niet als er een ring of koord doorheen zit. Hierdoor zit de AirTag stevig in de houder en loop je geen risico de AirTag te verliezen.

Wat kleurkeuze betreft viel de witte sleutelhanger bij ons het meest in de smaak, aangezien dit één geheel lijkt met je AirTag. We vinden het bijna jammer dat de achterkant van de AirTag van metaal is. De zwarte uitvoering is ook een schot in de roos, want veel mensen zoeken een neutrale kleur en bij Apple kun je dan niet terecht. Er is wel een witte tashanger, maar er zijn geen Apple AirTag-hangers in zwart.

De ring en het koordje van de Belkin-houder geven een robuuste indruk. Wel is de ring iets minder luxe dan die van Apple, die is afgeplat en voorzien van inscriptie. Het koordje is gemaakt van gevlochten materiaal (nylon?) met een plastic uiteinde, dat ook niet zo snel zal slijten en dat wat minder kwetsbaar is dan de brede tashangers van Apple. Ik heb de witte sleutelhanger aan mijn fietssleutel vastgemaakt, want daarvoor vind ik Apple’s eigen leren sleutelhanger net iets te luxe (en te duur).

Score 8.5 Belkin AirTag-houders €13,95 Voordelen + Compact design

Veel goedkoper dan die van Apple

Vier verschillende kleuren, ook gewoon zwart en wit

Robuust uitgevoerd, zal niet snel slijten Nadelen – Soms wat lastig open te maken

Conclusie Belkin AirTag-houders review

Zoek je een betaalbare oplossing om je AirTag ergens aan te hangen en wil je geen AliExpress-kwaliteit, dan heb je met deze houder een prima aankoop. Ze zijn simpel en effectief. Bovendien zijn ze iets compacter dan die van Apple. Erg ingewikkeld qua design zijn ze niet, dus ook hiervan zal ongetwijfeld snel goedkopere namaak verschijnen. Qua prijs klopt deze houder wat ons betreft en ook op alle andere punten zijn we best tevreden.

Belkin AirTag-houders kopen

Dit zijn de twee modellen van Belkin:

De levertijd van deze houders is wel een probleem: je bent pas in juni aan de beurt en ophalen in de store is ook niet mogelijk. Het lijkt erop dat Belkin een eerste batch heeft gemaakt en nu moeite heeft om een tweede voorraad binnen te krijgen. Bij Appelhoes zijn ze wel op voorraad, maar daar zijn ze een paar euro duurder.