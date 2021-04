Tile-trackers zijn handig

Ben jij een beetje een rommelkont en ben je altijd je sleutels kwijt? Weet je nooit waar je je portemonnee nu weer neergelegd hebt? Dan zijn de accessoires van Tile iets voor jou. In deze gids bespreken we alle mogelijkheden van Tile, te ontdekt de verschillende modellen en we vertellen je hoeveel ze kosten. Tile is een concurrent voor de Apple AirTag, die in slechts één uitvoering verkrijgbaar is en 35 euro kost.

Wat is Tile?

De Tile is een kleine Bluetooth-tracker die je vastmaakt aan voorwerpen die je gemakkelijk kwijtraakt. Via Bluetooth staat de Tile in verbinding met je iPhone. Hierdoor zie je via de bijbehorende app waar de Tile zich bevindt. Op een kaartje zie je de geschatte locatie van het zoekgeraakte voorwerp en je kunt op een knop drukken om een geluidje af te spelen. Dit werkt alleen als je binnen Bluetooth-bereik bent van de Tile. Er zit ook een knop op de Tile zelf, waarmee je je iPhone kan opzoeken. Behalve met Siri Shortcuts werkt het ook met Alexa, Google Assistent, IFTTT en Homey.

Naast de losse trackers zit Tile=technologie ook ingebouwd in accessoires van derden:

Audioproducten, zoals Bose SoundSport, Sennheiser Momentum en Skullcandy oortjes

Powerbanks van Nomad

Fitnesstrackers, namelijk de Fitbit Inspire 2

Op de website van Tile vind je een actueel overzicht van partners.

Als je buiten Bluetooth-bereik komt, is er geen man over boord. Stel, je bent je tas ergens in de stad kwijtgeraakt. Zodra een andere Tile-gebruiker in de buurt komt wordt de locatie van de portemonnee naar jou doorgestuurd. Het bedrijf noemt dit Community Find. Tile belooft daarbij zorgvuldig om te gaan met jouw privacy. Anderen krijgen niet jouw naam en locatie te zien. Het samenwerken met de community loopt dan ook anoniem en ongemerkt.

Ook handig zijn de Smart Alerts. Je kan een locatie instellen die gekoppeld is aan een voorwerp. Zodra je deze locatie verlaat en het voorwerp achter laat, krijg je een melding op je iPhone. Op deze manier kun je bijvoorbeeld nooit meer je portemonnee of huissleutels vergeten als je de deur uit gaat. De Smart Alerts werken ook automatisch, zodra een voorwerp minimaal vijf minuten op een locatie is. Dit kan van pas komen als je op het terras of in een restaurant zit en je daar per ongeluk je autosleutels achterlaat.

Tile Premium: extra betaalde dienst met meer functies

De Smart Alerts maken deel uit van Tile Premium, de extra dienst. Deze dienst kost €34,99 per jaar of €3,49 per maand. Behalve de Smart Alerts krijg je ook een uitgebreide locatiegeschiedenis van 30 dagen, gratis batterijvervanging voor geschikte modellen, kun je ze onbeperkt delen met vrienden en familie en een extra lange garantieperiode van drie jaar. Je kan Premium 30 dagen gratis proberen en het is elk moment opzegbaar.

Tile modellen: deze versies zijn er

Grofweg zijn er vier verschillende modellen beschikbaar:

Tile Mate+: de tracker voor gemiddeld gebruik

Zoek je een tracker voor dagelijks gebruik, dan is de Tile Mate voldoende. De Mate+ heeft een bereik van 61 meter en stuurt een luid geluidssignaal. Ook deze heeft een vervangende batterij en is bijvoorbeeld te bevestigen aan een sleutelbos.

Je kan hem natuurlijk ook gewoon los in je tas stoppen. De Mate lijkt qua design erg op de Pro, maar is wel een fractie kleiner en heeft niet de metalen ring. Het 2020-model van de Tile Mate+ is breed verkrijgbaar. Lees onze Tile Mate-review voor meer informatie.

Tile Pro+: grootste bereik met hardste geluid

De Pro is het meest uitgebreide model. Deze heeft een groot bereik van zo’n 122 meter en het hardst klinkende geluidssignaal. De Pro is vooral geschikt voor voorwerpen die je ergens diep in een tas of jas wegstopt. De batterij is vervangbaar. Bovendien is hij waterafstotend. Het nieuwste 2020-model is verkrijgbaar in pakken van 1, 2 of 4 stuks. Met een adviesprijs van 35 euro ligt dit op het niveau van de Apple AirTag. Het verschil is dat de Tile Pro voorzien is van een metalen frame met oog en heeft een wat meer ‘rugged’ behuizing.

Tile Sticker: overal op te plakken

De Sticker is het nieuwste lid van de Tile-familie. Dit is een klein rond knopje met een zelfklevende achterkant, zodat je hem bijvoorbeeld op de afstandsbediening van je televisie, skateboard, MacBook-oplader of brillenkoker kunt plakken.

De Sticker heeft een bereik van 46 meter en is waterbestendig. De batterij gaat zo’n drie jaar mee en je kan hem ook weer lospeuteren en ergens anders op plakken. Na verloop van tijd heb je dan wel een nieuwe plakstrip nodig, maar dit kun je oplossen met dubbelzijdige tape. De Sticker is er in het zwart en komt in een twee- of vier-pack. Lees onze Tile Sticker-review voor meer informatie.

Tile Slim: de platte tracker voor je portemonnee

Voor het zoeken van je portemonnee kun je het beste de Slim gebruiken. De nieuwste versie heeft hetzelfde formaat als een pinpas en is qua dikte gelijk aan twee pasjes. Daarnaast is er nog het oudere vierkante model die je nog bij diverse winkels vindt.

De 2020-versie van de Slim-tracker is net als de Sticker waterbestendig en heeft een flink bereik van 61 meter, net als de Mate. Ook de geluidssterkte is identiek aan de Mate. Je stopt de Slim makkelijk weg in je portemonnee of pasjeshouder. De ingebouwde batterij gaat drie jaar mee maar is helaas niet te vervangen.

Behalve een losse Tile Slim kun je ook een combipakket met meerdere trackers aanschaffen.

Het oude vierkante model vind je hier:

Tile vergelijken: verschillen tussen de modellen

In de basis kun je met elk model hetzelfde: je zoekgeraakte spullen terugvinden. Ze werken allemaal met de app en laten je een geluidje afspelen om je voorwerpen te zoeken. Ook kun je voor elke Tile de Premium-dienst afsluiten.

Toch zijn er genoeg onderlinge verschillen. In onderstaande tabel hebben we kort op een rijtje gezet op welke punten de modellen van elkaar verschillen.

Tile app: verbinding maken en zoeken

De Tile-app gebruik je om de trackers in te stellen en voorwerpen mee op te zoeken. In het overzicht bekijk je al je ingestelde apparaten en op de kaart zie je in één overzicht de geschatte locatie van je spullen. Met de app pas je ook je instellingen aan, zoals de naam, het deuntje dat afgespeeld wordt en stel je een icoontje in voor het type voorwerp waar de tracker aan bevestigd is. Om de app te kunnen gebruiken, heb je wel een account nodig. Registreren kan via e-mail.

Naast de iPhone-versie, werkt Tile ook op de Apple Watch. In de app zie je een overzicht van je voorwerpen en een knop om ernaar te zoeken. Ook wordt met een kaartje aangegeven waar ze zich op dat moment bevinden of wat de laatst bekende locatie is.

Tile en Siri: zoeken met je stem

Tile maakt ook gebruik van Siri Shortcuts, zodat je met je stem je sleutels, tas of andere voorwerpen kan opzoeken. Via de Tile-app kies je zelf welke spraakopdracht je gebruikt voor het zoeken naar voorwerpen. Je hoeft daardoor dus alleen maar Siri te activeren en te vragen om te zoeken naar je sleutels of je portemonnee.

Alternatief voor Tile

Er zijn meerdere alternatieven voor de Tile trackers. De meest voor de hand liggende is Apple’s eigen AirTag. Deze is inmiddels verkrijgbaar in slechts één uitvoering: een rond schijfje. Tile heeft als voordeel dat er meerdere modellen zijn en dat er een oogje aan de meeste modellen zit, zodat je meteen aan een sleutelbos of tas kan hangen. Bij Apple moet je daarvoor speciale houders aanschaffen. De AirTag heeft daarentegen als voordeel dat het gebruik maakt van het Zoek mijn-netwerk, zodat miljoenen andere Apple-gebruikers je kunnen helpen om je spullen terug te vinden. Dit netwerk staat ook open voor externe partijen, maar Tile heeft een aanklacht tegen Apple lopen. De kans is daarom klein dat Tile binnenkort aanhaakt.

Bekijk ook AirTag officieel aangekondigd: dit is Apple's eigen slimme tracker Apple heeft de AirTag officieel aangekondigd. De AirTag is Apple's Tile-concurrent, waarmee je eenvoudig je persoonlijke voorwerpen kan terugvinden. De afgelopen maanden lekte er al veel informatie uit, maar nu is de AirTag officieel onthuld.

Een ander alternatief is de Chipolo. Deze is in tegenstelling tot de Tile rond vormgegeven en is een stukje luider. De Chipolo is waterbestendig en de batterij gaat zo’n één jaar mee. De prijs van de Chipolo ligt op ongeveer hetzelfde niveau als de Tile, maar je kan dan wel kiezen uit verschillende kleuren. De Chipolo One die vanaf juni verkrijgbaar is werkt ook met het Zoek mijn-netwerk van Apple.

