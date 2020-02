De Apple TV heeft ook zijn eigen Bedieningspaneel. Wat zijn hier de mogelijkheden en hoe breng je het Apple TV Bedieningspaneel tevoorschijn? Je leest er alles over in deze tip.

Het Bedieningspaneel ken je van de iPhone, iPad en de Apple Watch. Het Bedieningspaneel op de iPhone en iPad bestaat uit allerlei knoppen om meerdere systeemfuncties te gebruiken, zoals Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay en het aanpassen van de helderheid en het volume. Op de Apple Watch gebruik je het Bedieningspaneel om bijvoorbeeld het waterslot te activeren, het batterijpercentage te bekijken of om de de Theatermodus aan te zetten. Vanaf tvOS 13 heeft ook de Apple TV een Bedieningspaneel, waarmee je bepaalde functies kan gebruiken.

Wat zijn de mogelijkheden van het Bedieningspaneel op de Apple TV?

Het Bedieningspaneel op de Apple TV is lang niet zo uitgebreid als op de iPhone, iPad en Apple Watch, maar komt wel op een aantal manieren goed van pas. Allereerst check je bovenaan het tijdstip en de datum. Los van Siri en specifieke apps is dit de enige manier om op de Apple TV te kijken wat de datum en tijd is. Daaronder vind je de ingestelde gebruikers op de Apple TV. Je kan op de Apple TV meerdere accounts gebruiken en via het Bedieningspaneel kan je ertussen wisselen.

Daaronder vind je knoppen voor de sluimerstand en eventuele muziek die afgespeeld wordt. Je springt via de audio knop rechtstreeks naar de desbetreffende app, mocht je muziek aan het afspelen zijn. Naast muziek vind je hier ook een snelkoppeling naar de audio van ondersteunde video-apps. Tot slot vind je onderaan nog twee knoppen voor AirPlay en het selecteren van speakers voor de Apple TV en een snelkoppeling naar de Zoek-app. Deze Zoek-app is ook nog steeds via het beginscherm bereikbaar.

Apple TV Bedieningspaneel gebruiken

Je opent het Bedieningspaneel door de thuisknop op de Siri Remote ingedrukt te houden. Dit is de knop rechtsboven, te herkennen aan het icoontje met het tv-scherm. Dit werkt overal in tvOS: vanaf het beginscherm, in apps of middenin een game.

Veeg vervolgens met de touchpad van de afstandsbediening naar de juiste knop. Bij de gebruikers kan je nog naar links en rechts vegen, mochten er meer dan drie gebruikers geregistreerd staan. De actieve en huidige gebruiker herken je aan het vinkje voor zijn of haar naam. Om het Bedieningspaneel weer af te sluiten, druk je weer op de thuisknop of op de menuknop.

Het Bedieningspaneel is alleen beschikbaar in tvOS 13 en nieuwer op de Apple TV HD (ook wel Apple TV 4 genoemd) en de Apple TV 4K. Weet je niet welke Apple TV je hebt? In ons artikel vind je een overzicht van alle Apple TV-modellen.