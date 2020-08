Met een AirPlay 2-speaker kun je eenvoudig via Siri de muziek bedienen. Daarvoor moet je eerst de speaker toevoegen aan de Woning-app. In deze tip laten we je zien hoe je dat doet.

Er zijn steeds meer AirPlay 2-speakers. Een speaker met AirPlay 2 heeft een aantal voordelen, want je kan dan bijvoorbeeld muziek streamen vanaf je iPhone naar meerdere speakers tegelijk. Ook kun je Siri met AirPlay 2 gebruiken om muziek met je stem te bedienen. We leggen je hier stap voor stap uit hoe je een AirPlay 2-speaker toevoegt aan de Woning-app voor HomeKit. In een paar stappen kun je je AirPlay 2-speaker instellen. Behalve voor speakers werkt dit ook voor smart-tv’s met AirPlay 2.

Wat heb ik nodig om een speaker toe te voegen aan de Woning-app?

Voor het toevoegen van een speaker aan de Woning-app, heb je het volgende nodig:

Heb je geen speaker die geschikt is voor AirPlay 2, dan kun je deze alsnog toevoegen aan de Woning-app via een AirPort Express met versie 7.8 of nieuwer. Je sluit dan je speaker via een AUX-kabel aan aan de AirPort Express, zodat je draadloos je muziek kan streamen naar de speakers.

Dit stappenplan geldt niet voor de HomePod. Hoewel de HomePod wel een AirPlay 2-speaker is, gaat het stappenplan net even anders omdat het instellen van de HomePod sowieso via de Woning-app gaat. In onze aparte tip lees je daar meer over.

Hoe kan ik een speaker toevoegen aan de Woning-app voor HomeKit?

Volg deze stappen om een speaker toe te voegen:

Zorg ervoor dat de speaker werkt met AirPlay 2. Mogelijk moet je een software-update installeren via de app van de speakerfabrikant. Open nu de Woning-app en tik rechtsboven het plusje. Kies voor Voeg accessoire toe.

Tik nu op Heb je geen code of kun je niet scannen?. Wacht tot de speaker bovenin beeld verschijnt. Tik deze aan en de speaker wordt toegevoegd.

Kies daarna de kamer waarin de speaker staat en geef deze eventueel een herkenbare en unieke naam die je met Siri kan gebruiken.

Voorbeelden van speakers die je op deze manier kan toevoegen, zijn de speakers van Sonos die geschikt zijn voor AirPlay 2. Ook de AirPort Express voeg je op deze manier toe aan de Woning-app.

Wil je een Apple TV toevoegen aan de Woning-app, dan werkt dat iets anders:

Ga op je Apple TV 4 of nieuwer naar Instellingen > AirPlay en HomeKit. Ga naar Kamer. Kies nu de kamer waarin de Apple TV staat. Je kan kiezen uit voorgestelde kamers of kamers die al in HomeKit ingesteld zijn.

Nu je de speakers goed ingesteld hebt, kun je ze gebruiken in combinatie met Siri. Het enige wat je dan hoeft te doen, is de naam van de kamer uit te spreken om daar muziek af te spelen. Een lijst met commando’s voor Siri met AirPlay 2 vind je in ons artikel.