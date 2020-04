Je kunt een apart Apple ID aanmaken voor kinderen, zodat ze zelf apps kunnen installeren onder een eigen account. Ondertussen houd je wel controle over wat er gebeurt. In deze tip leggen we uit hoe dit werkt voor kinderen tot 13 jaar. Oudere kinderen hebben dezelfde mogelijkheden als volwassenen.

Eigen Apple ID voor kinderen

Delen met gezin is een handige functie in iOS waarmee je de iTunes-aankopen van kinderen beter in de gaten kunt houden. Je kunt een apart Apple ID aanmaken voor kinderen, zodat ze zelf apps kunnen installeren met een eigen account, terwijl je wel de nodige controle houdt over wat er gebeurt.

Apple ID voor kinderen onder 13 jaar

Vanaf 13 jaar mogen kinderen hun eigen Apple ID aanmaken. Tot de leeftijd van 13 jaar zullen de ouders dit voor het kind moeten aanmaken. Zo’n kindaccount geeft ouders de mogelijkheid om te bepalen wat kinderen mogen doen op hun toestel, bijvoorbeeld wel of geen FaceTime, iMessage en bepaalde games spelen. Ook kunnen de ouders instellen dat ze voor elke App Store-aankoop vooraf toestemming moeten geven. Daarnaast zijn er allerlei andere beperkingen mogelijk, die je bij een normaal Apple ID niet hebt.

De minimumleeftijd voor een Apple ID is 13 jaar. Als je wilt dat je kind een eigen Apple ID en iCloud-account heeft, dan zal het kind onderdeel moeten zijn van een gezin. Dit betekent overigens wel dat je beperkt bent qua betaalmogelijkheden, want Delen met gezin werkt alleen met creditcard of PayPal als betaalmethode.

Apple ID voor kind aanmaken

Het aanmaken van een Apple ID voor kinderen werkt als volgt:

Ga op je eigen iPhone op iPad naar Instellingen en klik bovenin op je eigen naam. Vervolg kies je voor Delen met gezin > Voeg gezinslid toe > Maak een Apple ID voor een kind aan. Gebruik je nog geen iOS 11, dan vind je dit onder Instellingen > iCloud > Gezin. Voer de geboortedatum van je kind in en druk op volgende. Vervolgens krijg je de vraag of je het privacybeleid wilt goedkeuren. Bevestig je betaalmethode, bijvoorbeeld een creditcard. Je kunt eventueel ook een nieuwe betaalmethode invoeren. Voer de naam van je kind in en kies vervolgens een gebruikersnaam. Tot slot kies je een wachtwoord en voer je de beveiligingsvragen in om het account te herstellen. Het herstellen werkt altijd via je eigen e-mailadres, daarvoor hoef je verder niets in te stellen. Log op de iPhone of iPad van je kind in met dit nieuwe Apple ID.

Heeft je kind al een Game Center-account, maar nog geen eigen Apple ID, dan kun je het Game Center-account upgraden naar een Apple ID. Hiervoor ga je naar de Instellingen-app en klik je op je eigen naam. Vervolgens kies je voor Delen met gezin > Voeg gezinslid toe, voer je de Game Center-bijnaam van je kind in en doorloop je de stappen die volgen.

Wil je een Apple ID voor een kind aanmaken op een Mac, dan kan dat uiteraard ook. Je vindt deze mogelijkheid in Systeemvoorkeuren onder iCloud > Beheer gezin. Daar klik je op de plusknop en selecteer je vervolgens Maak een Apple ID aan voor een kind dat geen account heeft. De stappen die je vervolgens moet doorlopen zijn gelijk aan die op iOS.

Voordelen kindaccount

Dit zijn de voordelen als je een apart Apple ID voor kinderen aanmaakt:

Kinderen kunnen zelf apps installeren met een eigen account. Zo kun je de aankopen gemakkelijker scheiden.

Afrekenen doe je via één gezamenlijke creditcard of PayPal-account, dus de kinderen hoeven te beschikken over een eigen betaalmethode.

Je geeft kinderen toestemming bij elke app die ze willen installeren. Dat kan ook op afstand.

Je voorkomt met een eigen Apple ID dat instellingen en content door elkaar gaan lopen. Kinderen krijgen alleen hun eigen berichten en e-mail te zien en niet de berichten die voor hun ouders bestemd zijn.

Het handige is dat je allerlei zaken als online iCloud-opslag en gekochte apps onderling kunt delen, zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht. Het aanmaken van extra (kind)accounts is gratis.

Nadelen en beperkingen kindaccount

Er zitten ook wat nadelen aan het maken van een eigen kindaccount:

Als ouder kun je minder goed toezicht houden, bijvoorbeeld op sexting en online pesten. Je zult daarvoor steeds in het privéaccount van het kind moeten kijken of extra beperkingen moeten instellen. Een kindaccount tot 13 jaar mag geen TestFlight-apps installeren. Je kunt een kind tot 13 jaar niet zomaar uit het gezinsaccount verwijderen. Heb je een account voor een kind tot 13 jaar aangemaakt en baal je van bovenstaande beperkingen, dan kun je de geboortedatum achteraf niet zomaar aanpassen. Je zult moeten wachten tot het kind daadwerkelijk 13 jaar is.

Apple ID voor kinderen beperken

In principe krijgen kinderen met hun Apple ID toegang tot alle functies die onderdeel zijn van Family Sharing. Dit betekent dat ze toegang hebben tot de gedeelde muziek, films, tv-programma’s, boeken en apps, waar iedereen binnen het gezin bij kan. Je kunt dit beperken met Ouderlijk Toezicht en functies zoals Schermtijd.

Bekijk ook Ouderlijk toezicht op iPhone en iPad instellen Met ouderlijk toezicht zorg je dat kinderen bepaalde apps en functies niet mogen gebruiken. Zo kun je functies op de iPhone en iPad blokkeren en kinderen beschermen tegen ongewenste inhoud, zoals geweld. In deze tip lees je hoe je in een paar stappen ouderlijk toezicht kunt instellen.

Als je een Apple ID voor een kind hebt aangemaakt, moeten kinderen tot 13 jaar altijd toestemming vragen als ze apps willen downloaden. Dit staat standaard ingeschakeld. Wil je dat kinderen apps kunnen downloaden zonder dat je dat eerst moet goedkeuren? Dan kun je deze functie uitzetten via de instellingen van het account van het kind (klik in Instellingen op je naam en vervolgens op Delen met gezin).

Zakgeld geven aan kinderen

Een kindaccount tot 13 jaar mag geen eigen betaalmethode hebben. Kinderen maken gebruik van de betaalmethode van hun ouders. Wel kun je je kind ‘zakgeld’ voor de App Store geven, in de vorm van iTunes-cadeaukaarten. Geef je bijvoorbeeld een kind €15 App Store-tegoed, dan kun je dit toevoegen aan het account van het kind. Dit ‘zakgeld’ zal eerst worden opgemaakt. Daarna kan het kind weer gebruik maken van de ingestelde betaalmethode van de ouders, dus creditcard of PayPal.

Kind verwijderen uit gezin

Wil je een kind verwijderen uit een gezinsgroep, dan is dat eenvoudig te doen bij kinderen die 13 jaar of ouder zijn. Bij jongere kinderen is het wat ingewikkelder. Je mag een kind niet zomaar uit het gezinsaccount verwijderen. Heb je ooit een kind onder 13 jaar toegevoegd aan Delen met gezin, dan heb je twee opties: contact opnemen met Apple of het kind overzetten naar een ander gezinsaccount.

Zo pak je het aan:

De beheerder van het nieuwe gezinsaccount moet het kind een uitnodiging sturen. Als beheerder van het huidige gezinsaccount moet je toestemming geven. Het kind wordt nu overgezet naar de andere groep. Het kindaccount wordt dus niet gewist, maar het valt niet langer onder jouw beheer.

Zodra het kind is verwijderd uit jouw gezinsaccount is de content die ze eerder gedownload hebben niet meer beschikbaar. Eventuele apps en abonnementen zal het nieuwe gezinshoofd opnieuw moeten aanschaffen. De apps blijven wel beschikbaar op het toestel van het kind, maar zodra een betaalde app wordt gewist is deze niet meer beschikbaar op het toestel en zal het opnieuw gekocht moeten worden. Dit heeft ermee te maken dat je apps en andere content alleen kunt delen binnen het oorspronkelijke gezin (en daar maakt het kind geen deel meer van uit).

Is het kind bijvoorbeeld overleden en wil je het account definitief wissen, dan zul je dat via Apple moeten regelen. Hiervoor heb je het e-mailadres van het kind nodig. Apple zal je langs alle stappen leiden. Het duurt ongeveer een week voordat het account is opgeheven. Het is minder werk om het account gewoon te laten bestaan en vanaf de 13e verjaardag gewoon te verwijderen uit het gezinsaccount.