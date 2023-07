Xtorm brengt dit opvouwbare zonnepaneel in drie varianten uit, met respectievelijk een vermogen van 14 Watt, 21 Watt en 100 Watt. Ook is er een dubbele bundel die 200 Watt levert. Wij hebben het goedkoopste model getest dat voor €109,- in de winkel ligt. Dit zonnepaneel is al wat langer verkrijgbaar, maar kan handig zijn voor mensen die niet afhankelijk willen zijn van het stroomnet. Maar hoe lang duurt het om je iPhone op te laden? En werkt het alleen als het echt heel zonnig is? We hebben het getest op een halfbewolkte dag, waarbij de UV-waarden wisselden tussen 1 en 7.

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in juni/juli 2023 en beschrijft de situatie op dat moment.



Xtorm opvouwbaar zonnepaneel in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het zonnepaneel:

Flexibel zonnepaneel, opvouwbaar

Verkrijgbaar met 14 Watt, 21 Watt of 100 Watt opbrengst

Afmetingen 14 Watt-model: 42 x 31 cm

Gewicht: 330 gram

Op te hangen met meegeleverde karabijnhaak

Voorzien van 2 usb-a-poorten, voor twee apparaten tegelijk opladen

Wordt geleverd met micro-usb-kabeltje

Verkrijgbaar vanaf €109,- bij Bol.com en andere winkels

Introductie Xtorm opvouwbaar zonnepaneel

Eerlijk gezegd lag dit opvouwbare zonnepaneel al een tijdje stof te happen. Ik had het een paar keer gebruikt, maar dacht dat het toch niet zo goed zou werken. En bovendien is er op vakantie toch meestal wel een stopcontact in de buurt. Je moet er ook maar net behoefte aan hebben, bijvoorbeeld als je gaat kamperen en overdag je powerbank wilt opladen, zodat je ’s avonds met een gerust hart de deur uit kunt. Ook kun je zo’n zonnepaneel gebruiken om je iPhone te laden terwijl jij ligt bruin te bakken op het strand. Je moet alleen oppassen dat je (dure) zonnepaneel er niet samen met je iPhone vandoor gaat, want met een prijs vanaf €109,- is hij niet goedkoop.



Er zit nog een beschermfolie op het display, vandaar de krassen.

Waarom dit zonnepaneel bij mij ook maar in de kast bleef liggen, is omdat ik er niet zo in geloofde dat het echt zou werken. Zo’n klein matje heeft toch een te kleine opbrengst om een iPhone te laden? Van de andere kant: iPhones werden vroeger geleverd met een oplader van 5 Watt, dus dan is 14 Watt behoorlijk wat. Zelfs als je maar de helft van de opbrengst haalt, moet het te doen zijn… zou je denken. Om voor eens en voor altijd te kijken of het goed genoeg werkt, ben ik het gaan testen.

Design van het Xtorm AP250 Solar Booster 14W Panel

Kies je voor de uitvoering van 14 Watt (zoals wij getest hebben), dan krijg je twee flexibele panelen, die je tot een soort tasje kunt opvouwen. Uitgevouwen meet het paneel 42 x 31 cm en je kunt ‘m ophangen met de verstevigde ogen. Je krijgt er ook een karabijnhaak bij, om bijvoorbeeld aan een kabel of aan je tent vast te maken. De dikte van het zonnepaneel is vrijwel nihil, slechts 1 mm. Wel is er een plastic blokje aanwezig, waarop de stroomopbrengst is af te lezen en waarin je de usb-poorten vindt. Er is geen lokale opslag mogelijk, dus het heeft geen zin om het paneel in de zon te hangen, zonder dat er een apparaat mee verbonden is.

Je kunt hiermee je smartphone of een powerbank opladen; voor een tablet of laptop is het niet krachtig genoeg. Xtorm levert een micro-usb-kabeltje mee, die ongetwijfeld is bedoeld voor een wat ouder model powerbank, terwijl de meeste tegenwoordig voorzien zijn van een usb-c-poort. Je zult dus zelf voor een kabel moeten zorgen. Wij gebruikten een Lightning-kabel en stopten de iPhone 14 in het tasje, dat aan de achterkant zit. Daarmee zijn alle kabels meteen mooi weggewerkt en het zorgt er bovendien voor dat je iPhone enigszins beschermd is, mocht er een regenbui losbarsten. Hangt je zonnepaneel aan een boom, dan hoeft je iPhone niet aan een kabel te bungelen. Op dezelfde manier kun je een powerbank of ander device opbergen, mits hij niet te groot is.

Xtorm Solar Booster in gebruik

Om een indruk te krijgen hoe goed dit werkt, hebben we twee volledig lege iPhones opgeladen op een half-bewolkte dag (zondag 2 juli). Hieronder zie je de UV-waarden op die dag, die varieerden van 1 tot 7. Dit was voor ons de gemakkelijkste manier om een indruk te krijgen van de zonkracht op elk uur, waarbij andere factoren niet zijn meegenomen. Het aantal zonuren, warmte, bewolking, hoeveelheid ozon en fijnstof tellen ook mee om de prestaties van een zonnepaneel te beoordelen, maar dit konden we niet zo eenvoudig meten.

Tussen 8:30 en 12:00 uur hebben we een iPhone 14 (geel hoesje) opgeladen:

8:30 uur: 0% (UV1)

9:30 uur: 25% (UV3)

10:30 uur: 47% (UV3)

11:30 uur: 68% (UV6)

12:00 uur: 85% (UV6)

Tussen 12:00 uur en 16:00 uur hebben we een iPhone 13 Pro (groen hoesje) opgeladen:

12:00 uur: 0% (UV6)

13:00 uur: 30% (UV7)

14:00 uur: 72% (UV6)

15:00 uur: 83% (UV6)

Het is dus mogelijk om in redelijk tijdsbestek een volledig lege iPhone weer opgeladen te krijgen, zonder dat je afhankelijk bent van felle zon. Nadeel is natuurlijk, dat je op de meest zonnige momenten er het liefst op uit zou willen trekken en geen zin hebt om bij je tent te blijven zitten. Eventueel zou je het paneel achterop een rugzak kunnen vastmaken, zodat je tijdens een wandeling wat kunt bijladen. Als de zon op je rug schijnt, is dat goed te doen.

Een andere oplossing is om overdag een powerbank op te laden. Als je aan het einde van de middag terug gaat naar je tent om je voor te bereiden op het avondprogramma, dan heb je in ieder geval een volle powerbank om de avond mee door te komen. Maar dan moet de tent wel op een bewaakte plek staan, waar je dure accessoires niet zomaar kunnen worden gestolen.

Verder zou je een dergelijk zonnepaneel kunnen gebruiken terwijl je in de zon ligt te bakken, maar bij zonvakanties heb je meestal wel een hotelkamer of appartement waar je kunt opladen. Qua kosten is zo’n zonnepaneel namelijk een vrij dure en omslachtige oplossing. Een iPhone opladen kost omgerekend nog geen €5 aan elektriciteit per jaar, dus het duurt vrij lang voordat je de aanschafkosten van dit zonnepaneel (€110 tot €140) eruit hebt. Vandaar dat dit zonnepaneel vooral een uitkomst is voor situaties waarbij het écht niet anders kan.

Score 8.5 Xtorm AP250 Solar Booster 14W Panel Vanaf €109,- Voordelen + Licht van gewicht en gemakkelijk mee te nemen

Verkrijgbaar met 14, 21 of 100 Watt opbrengst

Wordt geleverd met ophangogen, karabijnhaak en kabeltje

Ook te bevestigen op een rugzak, voor opladen onderweg Nadelen - Relatief duur en diefstalgevoelig

Conclusie Xtorm opvouwbaar zonnepaneel

Over de werking hebben we geen klachten: dit zonnepaneel werkt goed, ook als de zonkracht niet zo sterk is en de lucht bewolkt is. In een uur of twee is je iPhone tot 50% opgeladen en in een uur of drie kun je met 70% batterijlading op stap gaan. Toch is dit niet het ideale kampeeraccessoire voor iedereen. Ik zou het alleen aanraden als geen zekerheid hebt of je de komende dagen nog wel een stopcontact zult tegenkomen. Op de meeste plekken is het efficiënter om een snellader mee te nemen en je iPhone een halfuurtje aan het stopcontact te hangen (bijvoorbeeld tijdens het tandenpoetsen en douchen).

Bovendien zijn de elektriciteitskosten voor het opladen van een iPhone vrijwel verwaarloosbaar, waardoor een zonnepaneel een dure oplossing is die je maar langzaam zult terugverdienen. Zoals je gezien hebt is 14 Watt al voldoende om goed te kunnen laden. Wil je twee devices tegelijk, dan kan de grotere uitvoering van 21 Watt een betere aankoop zijn, want de volledige opbrengst haal je maar zelden.

Xtorm opvouwbaar zonnepaneel kopen

Dit zonnepaneel is al wat langer verkrijgbaar, waardoor je bij verschillende winkels zult moeten kijken om jouw gewenste uitvoering te vinden. De zonnepanelen van 14 Watt en 21 Watt zijn opvouwbaar tot een soort tasje, die je gemakkelijk in een rugzak kunt opbergen. Ze bestaan respectievelijk uit 2 of 3 flexibele panelen. De uitvoeringen van 100 Watt en 200 Watt zijn wat groter en zijn meer bedoeld om naast de tent of camper op te stellen. Ze zijn echter zo duur, dat je ze alleen zult gebruiken als je erbij kunt blijven. Dit kan een oplossing zijn als je vrijwel de hele dag bij je camper of caravan blijft zitten. Ga je een paar uurtjes op pad, dan zet je ze binnen achter slot en grendel. Eventueel zou je ze met een ketting of kabel kunnen vastmaken aan een boom, om diefstal wat minder gemakkelijk te maken.