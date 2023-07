Belkin BoostCharge Pro powerbank review

Belkin brengt onder de naam BoostCharge Pro allerlei oplaadaccessoires uit en het is soms moeilijk om te weten met welk product je nu te maken heeft. BoostCharge kan een iPhone-dock voor je bureau, maar ook een oplaadmat of een powerbank zijn. In dit geval kijken we naar de ‘Belkin BoostCharge Pro snelle draadloze lader voor Apple Watch + 10.000mAh-powerbank’ van €99,99. Dit is een langgerekte powerbank met ingebouwde Apple Watch-snellader. Dat klinkt ideaal voor de momenten dat je vaak onderweg bent of heel intensief gebruik maakt van je Apple Watch, waardoor je overdag wilt bijladen. Wij hebben deze powerbank uitgebreid getest tijdens een weekendje weg.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in juli 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De powerbank is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Belkin BoostCharge Pro powerbank in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van deze Apple Watch-snellader, vermomd als powerbank:

Snelle draadloze lader voor Apple Watch, iPhone en AirPods

10.000 mAh powerbank

7,5 Watt output voor Apple Watch

20 Watt output voor snel opladen van andere apparaten

Bescherming tegen overladen

Usb-c-aansluiting voor input en output

Ondersteunt passthrough opladen: kan de Apple Watch opladen terwijl de powerbank zelf wordt opgeladen

Wordt geleverd met usb-c-naar-usb-c-kabel (stroomadapter niet meegeleverd)

Verkrijgbaar voor €99,99 bij Bol.com en andere winkels

Design Belkin BoostCharge Pro powerbank

Deze powerbank is gemaakt van zwarte kunststof met een matte coating. Dankzij de rondingen zijn er geen scherpe hoeken. Aan de voorkant zie je alleen het Belkin-logo en de duidelijk zichtbare oplaadpuck voor de Apple Watch. De achterkant bevat alleen wat (verplichte) opdrukken, zoals CE- en FCC-logo’s. Aan een van de korte kanten zit een usb-c-poort, knop om te activeren en vier lampjes om de status aan te geven. Dat is het. De powerbank maakt daarmee een minimalistische indruk en zal bij iedereen wel in de smaak vallen. Handig is, dat je de Apple Watch om de powerbank kunt wikkelen zodat hij wat beter op z’n plaats blijft. Vooral met een Sport Loop of (mijn huidige favoriete) Leather Link wikkel je het horlogebandje stevig vast om de powerbank. De powerbank doet door z’n rondingen in feite dienst als vervanger van je pols.

Extra handig is dat je met deze powerbank ook je AirPods kunt opladen, zonder dat je een aparte kabel nodig hebt. Op de plek van de laadpuck zit een deuk, precies in de vorm van een AirPods-oplaadcase. Dit werkt alleen bij de AirPods Pro 2e generatie uit 2022 met MagSafe-doosje. We hebben andere AirPods-varianten geprobeerd, maar dit werkte (uiteraard) niet. Meer over het opladen van je AirPods op een Apple Watch-lader lees je in onze tip.

Het enige waar ik me zorgen over maak bij deze powerbank, is dat hij na verloop van tijd gaat ‘plakken’. De rubberachtige coating die is gebruikt, voelt bij het uitpakken erg zacht en prettig aan maar als je er een tijdje geen gebruik van maakt kan de coating plakkerig worden. Dat kun je dan weer oplossen door er een (baby)sok omheen te doen of met stickers te beplakken, maar dan is er niet veel meer over van het luxe uiterlijk. Eigenlijk kun je dan beter een powerbank van ‘unapologetically’ hard plastic hebben.

BoostCharge Pro powerbank in gebruik

Je krijt bij de powerbank alleen een kort en vrij simpel usb-c-naar-usb-c-kabeltje meegeleverd. Wat je verder nog nodig hebt om deze powerbank optimaal te kunnen gebruiken is een stroomadapter (bijvoorbeeld deze van 20 Watt) en een usb-c-naar-Lightning-kabel om je iPhone te kunnen opladen. Als Apple bij de iPhone ook overstapt naar een usb-c-aansluiting heb je aan de standaard meegeleverde usb-c-kabel genoeg. De capaciteit van 10.000 mAh is voldoende om een iPhone ruim 2x volledig op te laden. Om een indruk te geven: met een iPhone 14 Pro kun je 36 uur extra video’s afspelen.

De Apple Watch en AirPods kun je uiteraard meteen op de powerbank leggen, zonder dat een extra kabel nodig is.

Zo’n veelzijdige powerbank voor iPhone, Apple Watch en AirPods is handig als je vaak een weekendje weg gaat en geen zin hebt om allerlei adapters mee te nemen. Je bent dan niet afhankelijk van stopcontacten in hotelkamers, die soms op een moeilijk bereikbare plek zitten. Ook voor mensen die de Apple Watch bijna continu dragen en er ook mee slapen is zo’n snellader erg handig. In 45 minuten is je Apple Watch weer tot 80% opgeladen, belooft Belkin. Maar let op, want Apple Watch snelladen werkt alleen bij de Apple Watch Series 7 en nieuwer. Toevallig had ik nog een lege Series 6 liggen en daarmee duurde het opladen toch wel een stuk langer. Na 45 minuten was de batterij nog maar tot 50% opgeladen. Het kan een uitkomst zijn als de batterij van je wat oudere Apple Watch is versleten, maar je moet wel wat meer geduld hebben.



Ook voor de AirPods Pro 2022. De decoratie is een

Qua prijs zit je bij deze wat luxer uitgevoerde powerbank wel tegen een prijskaartje van honderd euro aan te kijken. En omdat het een vrij nieuw product is, zul je nog niet veel aanbiedingen kunnen vinden. Powerbanks met een capaciteit van 10.000 mAh vind je elders véél goedkoper, maar dan zul je zelf voor een losse Apple Watch-snellader moeten zorgen. Een mooi ogende oplossing kost nou eenmaal wat meer. De prijs is wat ons betreft wel het grootste nadeel van deze powerbank. Verder is het vooral de vraag of je dit nodig hebt. Ik laad mijn Apple Watch altijd tijdens het slapen op en en heb vooral behoefte aan een powerbank voor mijn iPhone. Ik zou dan ook graag hebben gezien dat deze powerbank was voorzien van een MagSafe-lader (die heeft Belkin ook en is een stuk goedkoper).

Conclusie Belkin BoostCharge Pro powerbank review

Deze powerbank is lekker compact en niet te zwaar. Door zijn ronde vormen ligt hij lekker in de hand en is hij makkelijk mee te nemen. Ook is het handig dat je de Apple Watch er omheen kunt wikkelen tijdens het laden, zodat hij er niet vanaf glijdt. Qua product is er niet veel aan te merken op deze powerbank

Belkin BoostCharge Pro powerbank kopen

Deze powerbank met Apple Watch-snellader is alleen verkrijgbaar in zwart en met een capaciteit van 10.000 mAh. De adviesprijs is €99,99 en helaas hebben we nog geen winkels met korting kunnen ontdekken. Hier kun je wel terecht:

