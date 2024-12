Apple Kaarten op het web heeft nu Look Around

Je was het misschien alweer vergeten, maar Apple Kaarten is ook op het web te raadplegen. Nieuw is de mogelijkheid om Look Around te gebruiken om op straatniveau je bestemming te onderzoeken.

Ligt het hotel dat je wilt boeken niet in een donker steegje? Ligt er veel troep op straat of hangen er veel mensen rond? Dat kun je allemaal uitzoeken zonder dat je de deur uit hoeft. Met Look Around (‘Kijk rond’) heeft Apple een eigen variant van Google Street View en die werkt behoorlijk goed! Hij laat in vrij goede resolutie zien wat er op straat te doen is. Je kunt zelfs zien welk merk jas de voorbijgangers dragen en welk snoeppapiertje er op straat ligt. Omdat de beelden vaak wat recenter en in hogere resolutie zijn, kun je de kleinste details zien. Je kunt dit nu ook in de browser bewonderen, want de webversie van Apple Kaarten heeft Look Around-beelden gekregen. Je kunt op de kaart klikken en slepen om een gebouw of straat vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Apple Maps op het web ging afgelopen juli in beta en bevat nog niet alle functies die je wel in de app op de iPhone, iPad en Mac vindt. Wel krijg je toegang tot basisfuncties, zoals zoeken naar interessante punten, beoordelingen lezen en routebeschrijvingen opvragen. Zoeken naar contacten of opslaan van locaties kan nog steeds niet. Ook laat de webversie alleen de route vanaf je huidige locatie zien als je het delen van locaties hebt ingeschakeld. Wat verder nog ontbreekt zijn bijvoorbeeld OV-routes en het bekijken van 3D-gebouwen. Inloggen met je Apple ID kan evenmin.

Nu Look Around erbij is gekomen is de webervaring weer iets completer geworden. Je kunt het activeren door op het verrekijkericoon te klikken, linksonder in de kaart. Vervolgens klik en sleep je om rond te kijken.

Apple Kaarten op het web bestaat sinds juli 2024.

Look Around bestaat sinds 2019 als onderdeel van iOS 13 en is sindsdien uitgebreid naar steeds meer steden en landen. Het grootste nadeel van Apple’s Look Around is dat het dekkingsgebied wat kleiner is dan van Google Streetview. Zo zijn nog niet alle Amerikaanse steden in kaart gebracht, maar in Nederland en andere Europese landen is de dekking al vrij goed. Een lijst met ondersteunde locaties vind je op de website van Apple. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Leidseplein in Amsterdam, dan is duidelijk wat de beelden recent zijn, maar in ieder geval vóór juli 2024 zijn gemaakt (sindsdien is er een standbeeld voor Peter R. de Vries).

Apple Kaarten met Look Around op het Leidseplein.

Apple Maps op het web bevindt zich nog steeds in een openbare beta en is vooral handig voor mensen met bijvoorbeeld een Windows-pc of Chromebook, zodat ook zij toegang hebben tot het kaartmateriaal van Apple. Op de Mac kun je simpelweg de Apple Kaarten-app voor macOS openen om toegang te krijgen tot de volledige functionaliteit. Via beta.maps.apple.com kun je de online versie bezoeken in verschillende browsers, te weten Safari, Chrome, Edge en Firefox.