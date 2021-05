AirTag gehackt

Apple beveiligt de producten die ze maken meestal goed, maar dat biedt ook leuke uitdagingen voor beveiligingsonderzoekers. Binnen een week blijkt de tracker al te zijn gehackt en opnieuw geprogrammeerd. Op Twitter liet ‘Stack Smashing’ (uiteraard niet de echte naam) zien dat het mogelijk is om toegang te krijgen tot de microcontroller van de AirTag en dingen aan te passen. Rond hetzelfde moment publiceerde elektrotechnicus Colin O’Flynn zijn ontdekkingen, waarin hij precies uitlegt welke functie de contactpunten hebben.



Wrote up my short notes on the test point mapping – nothing new if you watched the thread! But an easier reference for everyone to get started I think: https://t.co/MQXQbYkYlK #hardwarehacking #AirTag pic.twitter.com/oOFsjHvQdb — Colin O'Flynn (@colinoflynn) May 8, 2021

Er gingen wel een paar AirTags kapot in het proces, dus dit is niet iets waar je casually even mee aan de slag gaat. De onderzoeker maakte firmware-dumps en ontdekte dat de microcontroller opnieuw kon worden geflasht. Het lukte ook om de microcontroller anders te programmeren, zodat het anders functioneert.

Zo bleek het mogelijk om voor de NFC-functie een andere URL te tonen. Normaal krijg je found.apple.com te zien als je een AirTag scant met een NFC-telefoon. Het zijn nog maar kleine stapjes, maar het biedt uitzicht op veel grotere aanpassingen. De onderzoeker waarschuwt dat het wel veel kennis vergt om de AirTag te hacken. De AirTag is verbonden met kabels, die alleen nodig zijn voor de stroomtoevoer, niet voor datafuncties.

And confirmed that we can re-flash the microcontroller! Woohoo. — stacksmashing (@ghidraninja) May 8, 2021

AirTag hacken met beperkingen

Het betekent echter niet dat je alles zomaar kan aanpassen en binnenkort de AirTag voor je eigen hobbyprojecten kunt gebruiken. Apple heeft waarschijnlijk ook beveiligingsfuncties aan de serverkant aangebracht, zodat je niet alles ermee kunt doen. Er zitten wel wat potentieel leuke toepassingen aan, bijvoorbeeld als je AirTags vastmaakt aan spullen die vaak worden uitgeleend. In bedrijven en op scholen kun je uitgeleende spullen dan weer makkelijk terugvinden binnen het gebouw. Nu is de AirTag nog erg op persoonlijk gebruik gericht en kun je ze niet delen.



Via: Colin O’Flynn

Het is afwachten wat er nog meer mogelijk is en in hoeverre Apple dit tegenhoudt. Er is sinds de introductie ook al een verborgen developer-menu gevonden voor de AirTag, zodat je ook zonder gereedschap al wat kunt rondneuzen. Je doet dot uiteraard wel op eigen risico: er is kans dat je AirTag daarbij onbruikbaar wordt.

Een andere leuke ‘hack’ is om de AirTag dunner te maken. Een man kwam daarbij op het idee om de batterij en de elektronica van elkaar te splitsen en naast elkaar te leggen in een 3D-geprinte houder.