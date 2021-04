Het lijkt erop dat de nieuwe Apple TV ondersteuning krijgt voor een verversingsgraad van 120Hz. De komst van de functie is ontdekt in de code van tvOS 14.5. Maar wat heb je daaraan op een Apple TV?

Al een hele tijd wordt er gesproken over de komst van een nieuwe Apple TV. De verwachtingen van de nieuwe Apple TV van 2021 is onder andere dat er een nieuwe afstandsbediening bij zit en dat er een snellere chip in zit. Nu blijkt dat er vermoedelijk nog een functie bij komt. De nieuwe Apple TV zou 120Hz aankunnen, zo ontdekte 9to5Mac.



‘120Hz in nieuwe Apple TV’

In de code van de meest recente beta van tvOS 14.5 zijn tekstverwijzingen naar zowel “120Hz” als “supports120Hz” gevonden. Dit is toegevoegd aan het zogenaamde PineBoard van tvOS, het systeem dat de interface van de Apple TV regelt. Dergelijke ontdekkingen in de code van betaversies betekenen meestal dat de functie op den duur beschikbaar komt. Maar daar is wel een compleet nieuwe Apple TV voor nodig.

De huidige Apple TV 4K ondersteunt maximaal 60Hz op 4K, dankzij de HDMI 2.0-aansluiting. Voor 120Hz is minimaal een HDMI 2.1-poort nodig. Daarnaast heb je ook een geschikte televisie en de juiste HDMI-kabel voor nodig. Het grote voordeel van 120Hz is dat de beelden een stuk soepeler zijn. Dat heeft ook bij games flinke voordelen, waarbij de actie soms snel is en er veel op het scherm gebeurt.

Het is dan ook niet geheel toevallig dat de nieuwe Apple TV van 2021 zich vooral zou richten op games. Apple heeft met Apple Arcade een behoorlijk assortiment aan games en de nieuwe chip in combinatie met HDMI 2.1 kan de Apple TV weer een boost geven. Op Apple Arcade zijn inmiddels meer dan 180 games beschikbaar, waarvan het overgrote deel ook speelbaar is op de Apple TV.

Bekijk ook Gerucht: 'Nieuwe Apple TV verschijnt in 2021, nadruk op games' De geruchten over een nieuwe Apple TV blijven maar aanhouden. Ook de Japanse zakenkrant Nikkei beweert nu dat er in 2021 een nieuwe Apple TV aan komt. Mark Gurman van Bloomberg denkt dat de nadruk op games ligt.

De nieuwe Apple TV krijgt vermoedelijk een A12-chip en heeft intern het modelnummer Apple TV 11,1. In onze eerdere vooruitblik lees je wat je kan verwachten van de Apple TV van 2021. Het is goed mogelijk dat Apple dit nieuwe model dit voorjaar nog aankondigt.

Bekijk ook Vooruitblik: Apple TV in 2021, de 7 belangrijkste verwachtingen Er gaan al een tijd geruchten over een nieuwe Apple TV en in 2021 gaat het waarschijnlijk gebeuren. Wat zijn de verwachtingen van een nieuwe Apple TV voor 2021? Welke verbeteringen zitten erop? In deze vooruitblik op de Apple TV 2021 lees je het.

120Hz op iPhone

Overigens werkt Apple volgens bronnen ook aan 120Hz voor de iPhone 13. Er gaan al jarenlang geruchten over een 120Hz display in de iPhone en dit jaar zou het bij de Pro-modellen gaan gebeuren. De iPad Pro heeft al sinds 2017 ondersteuning voor 120Hz dankzij ProMotion.