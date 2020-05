In België ontbreekt Siri nog altijd op de Apple TV, maar via een omweg blijkt het toch mogelijk te zijn om dit te gebruiken. Met deze methode kun je toch opdrachten geven aan je Apple TV, terwijl je met je eigen account ingelogd blijft.

Sinds tvOS 10 kun je Siri op de Apple TV in het Nederlands gebruiken, maar Belgische gebruikers moeten het nog altijd zonder doen. De precieze reden hiervoor is onduidelijk, maar Apple blokkeert het gebruik van Siri zolang je met een Belgisch account ingelogd bent. Lange tijd leek het gebruik van een Nederlands account de enige oplossing, maar iCulture-lezer Jentl heeft een nieuwe manier ontdekt. Hoewel er wel wat beperkingen zijn, werkt het een stuk makkelijker dan de eerdere truc.



Siri op de Apple TV in België met deze truc

De nieuwe methode maakt gebruik van de mogelijkheid om meerdere gebruikers op de Apple TV toe te voegen. Er was al eerder een methode om Siri op een Belgische Apple TV werkend te krijgen, maar daardoor kon je geen gebruik meer maken van je Belgische account. Dat kan met deze nieuwe methode wel.

Wat je in feite doet is het aanmaken van een nieuwe Apple ID, met Nederland als regio. Je logt hiermee eenmalig in en voert een Nederlands adres in, waarna je dit account toevoegt aan de Apple TV. Nadat je (met dit nieuwe account geactiveerd) Siri aangezet hebt, kun je weer terugkeren naar je eigen Belgische account. Siri is dan evengoed nog steeds te gebruiken.

Volg deze stappen:

Maak via deze pagina een nieuw Apple ID aan. Je hebt wel een e-mailadres nodig die nog niet voor een Apple ID gebruikt is. Kies bij Land/Regio voor Nederland. Log eenmalig in met dit nieuw aangemaakte account op een iPhone, iPad, Mac of iTunes op Windows. Het makkelijkste is om in te loggen op een extra apparaat, mocht je die hebben. Heb je geen extra apparaat, log dan eerst uit op de iPhone of iPad via iTunes Store en App Store > Apple ID > Log uit. Log hier opnieuw in met het nieuwe Nederlandse account. Voer na het inloggen een Nederlands adres in. Je kan het adres van een Apple Store gebruiken of je Belgische adres invoeren met een (foutief) Nederlandse postcode. Ga op de Apple TV naar Instellingen > Gebruikers en accounts > Voeg nieuwe gebruiker toe…. Voer daar de gegevens in van het nieuwe Nederlandse account. Controleer of het nieuwe account na het inloggen actief is. Hou de thuisknop op de Siri Remote ingedrukt en check in het Bedieningspaneel of het vinkje aan staat bij het nieuwe account. Ga dan naar Instellingen > Algemeen en zet Siri aan. Test of je Siri kan gebruiken door de microfoonknop op de Siri Remote ingedrukt te houden en bijvoorbeeld te vragen wat voor weer het is. Hou nu de thuisknop op de Apple TV weer ingedrukt en wissel terug naar je eigen Belgische account.

Ondanks dat je nu weer gewoon gebruikmaakt van je Belgische account (inclusief Belgische App Store, iTunes Store en TV-app), kun je commando’s blijven geven aan Siri. In de instellingen zul je zien dat Siri grijs gemaakt is en niet meer uit te schakelen is, maar nog wel op Aan staat.

Wat er wel en niet werkt

We hebben deze omweg zelf niet getest, maar volgens iCulture-lezer Jentl zijn er wel wat beperkingen. Je kan bijvoorbeeld niet zoeken naar films, omdat hij probeert te zoeken naar de Nederlandse iTunes Store. Vragen om jouw eigen filmcollectie te tonen (“Toon mijn films”) werkt daarentegen wél. Het aansturen van HomeKit-apparaten werkt volgens de tipgever Jentl ook zoals het hoort.

Het is niet duidelijk waarom Apple zo lang wacht met het introduceren van Siri in België op de Apple TV. Op de iPhone, iPad en Mac werkt Siri al jarenlang in het Belgisch Nederlands. Op de Apple Watch ontbreekt wel nog de sprekende Belgisch Nederlandse Siri-stem, maar je kan wel gewoon opdrachten geven. In onze algemene tip over Siri op de Apple TV lees je over de mogelijkheden en de andere methode om het in België werkend te krijgen.