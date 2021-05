Vlak voor het weekend verscheen het gerucht dat Apple werkt aan MacBooks in meerdere kleuren. De informatie was toen schaars, maar het leek erop dat het ging om een nieuw model van de MacBook Air. In een nieuwe video deelt geruchtenlekker Jon Prosser opnieuw meer informatie over het model. Het lijkt inderdaad te gaan om een nieuwe MacBook Air, maar dan wel met een aangepast design en dus in de nieuwe kleuren.



‘Design MacBook Air 2021: vlakke zijkanten, meer kleuren

In zijn nieuwe video legt Prosser uit dat hij via meerdere bronnen afbeeldingen van de nieuwste MacBooks in handen gekregen heeft. Hij legt daarbij ook uit dat het vanuit die afbeeldingen onduidelijk is om welk model het precies gaat. Maar op basis van de informatie die hij ontving, heeft hij samen met een conceptmaker de nieuwe renders gemaakt.

In die renders is te zien dat het model maar weinig poorten heeft. Op basis van het aantal poorten, gaat hij er vanuit dat het inderdaad een MacBook Air is. Opvallend daaraan is dat het model vlakke zijkanten heeft, die in tegenstelling tot de recente MacBook Air-modellen niet schuin en dun afloopt. Net als bij de MacBook Pro is de rand recht en overal even dik. Er zijn echter nog veel onduidelijkheden, zo geeft Prosser ook toe. Zo weten ze niet hoe het scherm eruit gaat zien en of er bijvoorbeeld een groter display in komt.

Hij zegt wel dat zowel de schermranden als het toetsenbord wit worden, net als bij de nieuwe aankomende 24-inch iMac. Apple gebruikt eigenlijk al jarenlang zwarte schermranden met zwarte toetsenborden. De laatste keer dat Apple voor een wit toetsenbord in een laptop koos, was bij de standaard plastic MacBook. Ook andere designelementen lijken overeen te komen met de nieuwe iMac, zoals de Touch ID-knop in het toetsenbord. De algehele behuizing van de MacBooks komt qua kleur volgens Prosser ook overeen met de voet van de nieuwe iMac. Die kleuren zijn wat lichter dan de achterkant van de iMac.

In totaal zijn er dan ook renders van zeven verschillende kleuren voor de nieuwe MacBook Air 2021 gemaakt, met daarbij dezelfde kleuren als de iMac. Het model krijgt verder twee usb-c-poorten, aan elke kant één. Of er ook een MagSafe-aansluiting in komt, zoals het gerucht gaat in de Pro-modellen, weet hij niet zeker.

Of Apple dit nieuwe model inderdaad als MacBook Air gaat uitbrengen of simpelweg als ‘MacBook’, is nog niet duidelijk. Er gingen een jaar geleden bijvoorbeeld geruchten dat de 12-inch MacBook een opvolger zou krijgen, met de introductie van de M1-chip. Vermoedelijk komt de nieuwe MacBook zoals deze op de afbeeldingen te zien is, op z’n vroegst eind dit jaar uit. Eerder beweerde Bloomberg dat Apple werkt aan een dunnere high-end MacBook Air mét MagSafe.