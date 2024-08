Google’s nieuwe thermostaat werkt met Matter én HomeKit

Ook heeft de thermostaat een groter display en kan zowel de tijd als de temperatuur weergeven. de vierde generatie Nest Learning Thermostat is te koppelen met een los verkrijgbare Nest Temperatuursensor. Het werd ook langzamerhand wel tijd: de derde generatie Nest Learning Thermostat dateert alweer uit 2015 en is dus bijna tien jaar oud. De opvolger is groter en heeft volgens de fabrikant een ronde vorm, geïnspireerd op water.

Google: ‘Moedig redesign’

Google durft het aan om van een moedig redesign te spreken. De laatste keer dat een dergelijk moedig redesign plaatsvond (bij Sonos) pakte dat niet goed uit. Bij Google is de schok wat minder groot: de thermostaat heeft nog ongeveer dezelfde vorm en ook de interface ziet er grotendeels hetzelfde uit. Hij heeft een bol lcd-scherm van kristalglas, dat 60% groter is dan de vorige versie. De randen van het scherm zijn vrijwel onzichtbaar en je krijgt een schermvullende weergave van info te zien. “Nest is zo iconisch”, aldus Ivy Ross, Chief Design Officer voor consumentenproducten van Google. “Toen het werd geïntroduceerd, was het echt het begin van een nieuw tijdperk waarin smart home-apparaten niet alleen functioneel, maar ook mooi waren.”

De nieuwe thermostaat beschikt over een zogenaamde Dynamic Farsight-optie. Dit houdt in dat het scherm kan worden aangepast. Naast de gewone temperatuurweergave kun je ook kiezen voor een klok, de kwaliteit van de buitenlucht of de weerssituatie. Binnenin wordt (hoe kan het ook anders?) nu gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI). Google gebruikt AI-functies om de temperatuur van je huis aan te passen, afhankelijk van je gebruik. Zo zit je er altijd warmpjes bij, zonder dat je geld verspilt.

Qua timing zit Google helemaal goed: tegen de tijd dat de thermostaat in de winkel ligt zullen veel mensen alweer nadenken over het komende winterseizoen. De Nest Learning Thermostat is in pre-order te bestellen in de Google Store en komt op 20 augustus 2024 uit in de VS. Hij gaat daar $279,99 kosten. Een losse Nest Temperatuursensor kost $39,99 en is ook verkrijgbaar in een pakke van drie stuks voor $99,99. Google heeft nog niet aangegeven wat de europrijzen zullen zijn, maar je kunt het ongeveer uit de dollarprijs afleiden.

De vernieuwde thermostaat kan ook waarschuwingen op het scherm tonen.

In deze blogposting kun je er meer over lezen. Eerder bracht Google al een Matter-update uit voor de simpele thermostaat uit 2020. De Nest Learning Thermostat v3 kreeg geen Matter-update en we verwachten ook niet dat dat nog gaat gebeuren.

