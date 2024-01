WhatsApp is bezig om de app aan te passen, zodat ook andere chatdiensten worden ondersteund. Dit is het gevolg an de Digital Markets Act (DMA), waardoor veel techbedrijven gedwongen zijn om hun diensten meer open te stellen voor concurrenten.

De aanpassingen zijn al te vinden in de nieuwste betaversie van WhatsApp voor iOS en werden ontdekt door WABetaInfo. Er is een nieuw onderdeel ‘chats van derden’ toegevoegd, dat toegang geeft tot andere chatdiensten zoals Telegram en Discord. Het onderdeel blijft nu nog verborgen in de gebruikersinterface. Het zou betekenen dat je WhatsApp kunt gebruiken om ook in contact te blijven met vrienden die andere chatdiensten gebruiken. Voor WhatsApp kan dat wel eens gunstig uitpakken: je hebt dan één plek waar je met iedereen in contact blijft en hebt zult de WhatsApp-app nog intensiever gebruiken.

En Apple dan?

Dat roept meteen de vraag op: wat gaat Apple doen? Apple is momenteel nog verwikkeld in een discussie met de EU. Het bedrijf vindt dat iMessage als chatdienst te klein is om als poortwachter te worden aangemerkt. Om als poortwachter te worden beschouwd moet een bedrijf aan de volgende kenmerken voldoen:

in de afgelopen 3 jaar binnen de Europese Unie een jaaromzet van ten minste € 7,5 miljard of een marktwaardering van ten minste € 75 miljard

of een marktwaardering van ten minste maandelijks ten minste 45 miljoen eindgebruikers

ten minste 10 000 zakelijke gebruikers die in de EU gevestigd zijn

die in de EU gevestigd zijn in ten minste 3 lidstaten zeggenschap over een of meer kern­platform­diensten

De Europese Commissie heeft 6 poortwachters aangewezen die uiterlijk in maart 2024 aan hun nieuwe verplichtingen moeten voldoen: Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta en Microsoft. Wat de App Store betreft valt Apple zeker onder de definitie van poortwachter, maar bij iMessage is er sprake van uitstel. De EU moet nog verder onderzoeken of iMessage inderdaad zó klein is dat openstelling van de berichtendienst niet nodig is. Apple is ondertussen wel bezig met de voorbereidingen om Rich Communication Service (RCS) te ondersteunen op de iPhone, waardoor de communicatie tussen iPhone- en Android-gebruikers soepeler zal verlopen. RCS op de iPhone wordt een vervanger voor sms en zal er niet voor zorgen dat chatdiensten van derden voortaan in iMessage vrijuit gebruikt kunnen worden.

Meta kan vanwege het massale gebruik van WhatsApp moeilijk ontkennen dat ze poortwachter zijn en is dus al aan de slag gegaan. Volgens de DMA moeten grote berichtenplatforms een vorm van interoperabiliteit bieden, zodat gebruikers niet gedwongen worden een andere app te downloaden om met hun vrienden en familie in contact te blijven.