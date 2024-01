Eigenlijk werd de Aqara Smart Lock U200 al aangekondigd als één van de 5 nieuwe Aqara-producten op de IFA 2023-beurs. Inmiddels is de volgende techbeurs in volle gang, maar daar is alweer een nieuw deurslot te zien: de U300, gericht op de Amerikaanse markt. Ondertussen zitten we in Europa nog te wachten op de release van de U200. Die zou wel eens een primeur kunnen hebben: volgens gelekte informatie op Reddit werkt hij met Apple Home Key. Dit houdt in dat je je digitale huissleutels kunt bewaren in de Wallet-app en de deur kunt ontgrendelen door je iPhone of Apple Watch bij het slot te houden.

Aqara U200 met Apple Home Key

Apple Home Key is overigens geen officiële merknaam van Apple. Op de Nederlandse supportpagina wordt het dan ook simpelweg ‘huissleutel op de iPhone’ genoemd. Logisch eigenlijk, want Apple kan algemene termen zoals ‘huissleutel’ (net als ‘autosleutel‘) niet zomaar als eigen merknaam registreren.

Onderstaande afbeelding maakt (bij het derde icoontje) duidelijk dat NFC en Apple-huissleutels worden ondersteund. Ook werkt het deurslot met Matter-over-Thread, kun je ontgrendelen op basis van geolocatie en heb je meerdere toegangsmethoden om het slot te openen. Je kunt de U200 net als Nuki en Yale over je bestaande deurslot heen zetten.

Aqara U200 deurslot met Apple Home Key. Bron: Reddit.

Het is onduidelijk waar het hierboven getoonde screenshot vandaan komt en of het authentiek is. Wel meldde een Duitse website in september 2023 al, dat Aqara overwoog om Home Key te ondersteunen maar dit toen nog niet definitief kon beloven.

Aqara U200 Kickstarter nog niet van start

Aqara liet vorig jaar weten dat ze geld zouden inzamelen via een crowdfunding-campagne op Kickstarter om de ontwikkeling van dit slot te financieren, maar die campagne is gek genoeg nog helemaal niet van start gegaan. Het kan dus nog wel even duren voordat we dit nieuwe deurslot daadwerkelijk in de winkel zien liggen. Dat is jammer, want het totaalpakket is erg veelbelovend.

Het deurslot is zowel bedraad als op batterij te gebruiken en wordt geleverd met een nummerpad, die je bij andere fabrikanten vaak los erbij moet kopen. Hij is geschikt voor diverse smart home-systemen, waaronder HomeKit. Met een Aqara NFC-kaart of een smartphone met NFC kun je je deurslot openmaken. Er zitten ook nog wat andere toegangsfuncties op zoals auto-unlock, een vingerscanner, pincodes en mobiele apps.

Deze blije man installeert de Aqara (op onrealistische wijze) in minder dan een minuut:

Ook nieuw: Aqara U300 voor de Amerikaanse markt

Ondertussen is Aqara alweer druk met het volgende product: de U300 voor de Amerikaanse consument. Deze is op CES 2024 te zien, samen met de nieuwe M3-hub en een nieuwe slimme stekker die tevens als border router kan dienstdoen. De Aqara U300 is geschikt voor binnen en buiten en vervangt de standaard draaiknop of deurhendel die je op Amerikaanse deuren vindt. In dit geval is de nummerpad en de deurhendel al in het product geïntegreerd.

Dit Aqara U300 deurslot is opvolger van de (eveneens Amerikaanse) Aqara U100 en is niet geschikt voor Europese deuren.

Hij gebruikt Matter-over-Thread en heeft een batterijduur tot 8 maanden. Ook zit er een vingerscanner en een nummerpad bij, is met NFC en met diverse spraakassistenten te openen. Aqara spreekt echter met geen woord over de ondersteuning van Apple Home Key, dus wat dat betreft tasten ze nog even in het duister. Het zou mooi zijn als de Europese variant U200 dat wél krijgt.